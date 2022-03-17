«Дочка» Xiaomi выпустила телевизор, который едва помещается в квартире. Цена

Xiaomi под своим брендом Redmi выпустила 4К-тевизор TV Max с диагональю 254 см. Предыдущий ее гигантский смарт-ТВ, вышедший два года назад, имел диагональ 249 см. Новинка ориентирована на фильмы и сериалы в высоком разрешении и на современные видеоигры.

Размер имеет значение

Компания Redmi, образовавшаяся из одноименной линейки смартфонов Xiaomi, анонсировала гигантский телевизор TV Max с диагональю 100 дюймов (254 см). Премьера прошла в Китае, и пока нет данных, собирается ли Redmi привозить свою новинку в Россию, с учетом нынешней геополитической ситуации, обвала курса рубля и резкого сокращения российских поставок гаджетов Xiaomi.

В китайской рознице новый телевизор-гигант будет стоить ровно 20 тыс. юаней. По курсу ЦБ на 17 марта 2022 г. это около 340,4 тыс. руб.

Выпуск 100-дюймового телевизора стал второй попыткой Redmi завоевать сердца ценителей действительно больших телеэкранов. Первую она предприняла в начале апреля 2020 г., когда представила модель с тем же названием (Redmi TV Max), но с диагональю 98 дюймов (249 см). На старте продаж (9 апреля 2020 г.) он стоил те же 20 тыс. юаней, что по курсу на тот день составляло около 215 тыс. руб.

100 дюймов - пока рекорд для Redmi. Возможно, в скором будущем она установит новый

Для телевизора предпочтительно напольное расположение. Реализована ли возможность настенного монтажа, Redmi пока не уточняет.

Главное достоинство телевизора

Львиная доля стоимости нового Redmi TV Max приходится именно на его огромный экран. Для снижения итоговой цены Xiaomi отказалась от матрицы на органических светодиодах (OLED) и отдала предпочтение обычной IPS с максимальной яркостью 700 нит.

В данном случае панель имеет разрешение 4К или Ultra HD или 3840х2160 точек и углы обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.

Экран имеет 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и поддержку ряда технологий улучшения изображения. Это в первую очередь HDR10+, а также Dolby Vision Panorama, IMAX Enhanced и HLG.

Перед покупкой новинки Redmi следует убедиться, что в доме достаточно места под нее

Производителем заявлена поддержка частоты обновления до 120 Гц и технологии MEMC для компенсации размытия движения в кадре. Есть также технология AMD FreeSync, делающая 100-дюймовый телевизор подходящим для современных динамичных видеоигр.

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По заявлению Redmi, за счет тонких рамок дисплей занимает 98,8% лицевой панели. Для придания столь гигантскому устройству дополнительной прочности его корпус выполнен из металла.

Звук и прошивка

Новый Redmi TV Max поставляется с программной оболочкой MIUI for TV, обновленной до версии 4.0. Это почти та же MIUI, которой каждый владелец современных смартфонов Xiaomi и Redmi пользуется каждый день. Здесь она оптимизирована под управление голосом или пультом и сконцентрирована на видеоконтенте.

Для быстрой работы программной составляющей новинке Redmi предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти и установлен некий четырехъядерный процессор. Его название держится в тайне, но известно, что внутри него размещены ядра Cortex A73. Объем встроенной в телевизор памяти равен 64 ГБ.

Геймеры смогут играть в любимые игры на по-настоящему большом экране

За вывод звука в 100-дюймовом смарт-ТВ Redmi отвечают всего лишь два динамика. С другой стороны, заявленная мощность каждого из них составляет 15 Вт, плюс дополнительно им полагаются технологии Dolby Atmos и DTS-HD, а также фирменный программный «улучшайзер» на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Интерфейсы

Из беспроводных интерфейсов в новом ТВ-гиганте Redmi имеются Bluetooth 5.0 для управления при помощи смартфона или комплектного пульта, а также Wi-Fi 6 (802.11ax) для подключения к интернету. Список проводных интерфейсов открывает трио HDMI, один из которых обновлен до версии 2.1. Это хорошая новость для геймеров – по этому порту они могут подключать современные игровые приставки (Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X), чтобы задействовать возможности их видеоподсистемы по максимуму.

В наличии у 100-дюймового Redmi TV Max есть Ethernet для проводной локальной сети и два USB 2.0 для периферии. Также имеются композитный вход, разъем для наушников и оптический аудиовыход.