Xiaomi наводнила Россию смартфонами среднего уровня по бешеным ценам

В России состоялась премьера смартфонов Xiaomi линейки Redmi Note 11. В стране будут продаваться четыре модели этой серии, но их стоимость заметно выше, чем в Китае, даже с учетом курса доллара. Устройства относятся к среднему сегменту, однако старший среди них Redmi Note 11 Pro 5G стоит почти 50 тыс. руб.

Новинки Redmi для российского рынка

Компания Xiaomi привезла в Россию смартфоны линейки Redmi Note 11. Redmi – это ее дочерний бренд, образованный в январе 2019 г. из одноименной линейки смартфонов начального и среднего уровня.

В России анонсированы модели Redmi Note 11 и 11S, а также Redmi Note 11 Pro и Redmi 11 Pro 5G. На 11 марта 2022 г. в рознице был доступен лишь базовый Redmi Note 11, а другие представители квартета доберутся до витрин отечественных магазинов лишь к 7 апреля 2022 г. На вопрос CNews, связано ли это с ограничениями на поставки китайских смартфонов в Россию, представители Xiaomi на момент публикации материала ответить не смогли.

Также они не сообщили, чем обусловлена выбранная ценовая политика. Для примера, старший в данном квартете Redmi Note 11 Pro 5G стоит в России 44,5 тыс. руб. за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Мировая премьера данной модели состоялась в середине февраля 2022 г., то есть почти месяц назад, и при заказе из КНР в данной комплектации она стоила $299 (34,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 марта 2022 г.).

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Также Redmi Note 11 Pro 5G будет доступен россиянам с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. За нее Xiaomi просит 48 тыс. руб. Важно отметить, что в России на март 2022 г. не было общедоступных сетей пятого поколения (5G), что делает одну из особенностей данного моноблока бесполезной для россиян.

Российские цены

Смартфон Redmi Note 11 Pro, который появится в продаже в России лишь 7 апреля 2022 г., вышел одновременно с Redmi Note 11 Pro 5G. В России в версии 8/128 ГБ он оценивается в 42 тыс. руб., а на день старта продаж в Китае его цена начиналась от $279 (32,6 тыс. руб.).

Младший Redmi Note 11, уже доступный для приобретения в российских магазинах, стоит 27 тыс. руб. за 4/64 ГБ памяти или 28 тыс. руб. за 4/128 ГБ. Смартфон Redmi Note 11S (релиз 7 апреля 2022 г.) тоже выйдет в двух комплектациях: 6/64 ГБ стоит 34 тыс. руб., а 6/128 ГБ – 36 тыс. руб.

Возможности младших моделей

Смартфоны Redmi Note 11 и Redmi Note 11S компания Xiaomi укомплектовала сенсорными AMOLED-экранами с разрешением Full HD+ при диагонали 6,43 дюйма. Верхняя и боковые рамки имеют минимальную толщину, а камера размещена у верхней кромки видимой части экрана. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц у обоих аппаратов.

Redmi Note 11S визуально отличается от Redmi Note 11 лишь расцветками корпуса

Младший Redmi Note 11 собран на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 американского происхождения. Это современный 6-нанометровый чип образца октября 2021 г., несущий в себе четыре ядра Kryo 265 Gold (ARM Cortex-A73) на частоте 2,4 ГГц и столько же ядер Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1,8 ГГц.

Note 11 располагает основной камерой 50+8+2+2 МП и фронтальным модулем на 13 МП. Емкость батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки 33 Вт (с 0 до 100% за один час).

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Такая же батарея стоит и в Redmi Note 11 S, но камеры и CPU у него другие. Тыльный блок сенсоров включает датчики на 108+8+2+2 МП, а в экране находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Основу смартфона составляет тайваньский процессор MediaTek Helio G96, заметно превосходящий Snapdragon 680. Это 12-нанометровый чип, выпущенный в июне 2021 г., с ядрами Cortex-A76 на 2,05 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 на 2 ГГц. В популярном бенчмарке AnTuTu 9 он выдает почти 334,9 тыс. баллов против 253,7 тыс. у Snapdragon 680.

В распоряжении обоих смартфонов есть NFC для бесконтактных платежей, порт зарядки USB-C, отдельный вход под наушники, два SIM-слота плюс выделенный лоток под карты microSD. Redmi Note 11S будет продаваться в цвете «Белый жемчуг», а Redmi Note 11 доступен в оттенках «Серый графит», «Синие сумерки» и «Синие звезды».

Смартфоны подороже

Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G получили экраны Full HD+ с частотой обновления 120 ГЦ при диагонали 6,67 дюйма и матрице AMOLED. У этих смартфонов гораздо меньше различий между собой в сравнении с Redmi Note 11 и Redmi Note 11S.

Redmi Note 11 Pro

Так, например, обе новинки Xiaomi получили фронтальную камеру 16 МП и тыльный блок на 108+8+2 МП и батарею 5000 мАч с зарядкой 67 Вт. Восполнение энергии до 50% занимает около 15 минут.

Смартфону Redmi Note 11 Pro 5G придется работать только в сетях 2G-4G

Смартфоны снабжены NFC, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников, гибридным SIM-слотом (две SIM или SIM плюс microSD) и портом USB-C. Доступные цвета: «Серый графит», «Белая галька» и «Синяя Атлантика» у Redmi Note 11 Pro 5G и «Синие звезды» у Redmi Note 11 Pro.

Распаковка глобальной версии Redmi Note 11 Pro 5G

В Note 11 Pro Xiaomi установила процессор MediaTek Helio G96, такой же, как и в Redmi Note 11S. Основой Note 11 Pro 5G является Qualcomm Snapdragon 695 – восьмиядерный чип, анонсированный 27 октября 2021 г. Он изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу и имеет при себе два ядра Kryo 660 Gold (Cortex-A78) на 2200 МГц и шесть ядер Kryo 660 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц. Результат в AnTuTu 9 – почти 409 тыс. баллов.