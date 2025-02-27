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HLG Hybrid Log-Gamma HDR стандарт



27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К 1
29.11.2024 Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей 1
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр  1
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 1
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 1
29.02.2024 Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный 1
11.10.2023 Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке 1
25.08.2023 В России появились современные смарт-ТВ с «квантовыми точками» и miniLED – любимыми технологиями Samsung и Apple 1
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 1
13.04.2023 Xiaomi начала продавать в России супердешевые смарт-ТВ на «квантовых точках». Это замена Samsung 1
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео 1
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник 1
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ 1
05.10.2022 МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium 1
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 1
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены 1
09.08.2022 Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео 1
27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ 1
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1
17.03.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила телевизор, который едва помещается в квартире. Цена 1
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 2
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 1
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео 1
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото 1
01.09.2020 LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото 1
20.08.2020 Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас? 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
03.08.2020 «М.Видео» представила телевизоры под своей торговой маркой Novex. Цены 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
25.11.2019 Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM 1
11.11.2019 ZTE представила в России свою приставку для Android TV. Цена. Фото 1

Публикаций - 56, упоминаний - 65

HLG и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6555 17
Xiaomi 1756 15
Samsung Electronics 10295 13
LG Electronics 3620 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 152 11
Google LLC 11836 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 9
MediaTek - Ralink 530 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 6
Philips 2057 6
Apple Inc 12156 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 215 5
Sharp Corporation 1041 4
Amazon Inc - Amazon.com 3016 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 3
Nvidia Corp 3512 3
Adobe Systems 1554 3
BBK OnePlus 216 3
ZTE Corporation 749 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 2
BBK OPPO Electronics 385 2
Toshiba Corporation 2931 2
MIT Media Lab 23 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 137 2
Samsung - Harman - JBL 219 2
X Corp - Twitter 2850 1
Yandex - Яндекс 7447 1
Intel Corporation 12225 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
HID Global 117 1
Sony Europe 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Dolby Laboratories 34 1
Canon 1400 1
Lenovo Group 2297 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
Razer Inc 75 1
Olympus 467 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 2
Carl Zeiss AG 304 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Walt Disney Company 623 1
Tesla Motors 399 1
Uber 331 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Lionsgate Entertainment Corporation 25 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 50
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1047 50
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7119 42
Dolby Vision 189 39
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 32
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1017 31
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9351 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 23
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 318 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 19
DCI-P3 - Охват цветового пространства 248 18
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1274 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 18
Контрастность 2844 18
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 16
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 15
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2817 15
Наушники - Headphones 4038 14
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2121 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 12
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1045 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 10
Микрофон - Microphone 2519 10
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 844 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 9
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1333 9
Google Android TV 321 24
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 290 19
Google YouTube - Видеохостинг 2763 14
Google Android 14079 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 13
Google Play - Google Store - Android Market 3309 10
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 42 10
Xiaomi PatchWall 42 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 369 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 265 7
Hisense - серия телевизоров 33 7
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 7
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 228 7
Apple AirPlay 118 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 794 6
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 6
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 6
Sony Bravia 246 5
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 27 5
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 11 4
Linux OS 10033 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 4
LG Nanocell 29 4
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
Prime Video - видеосервис 17 3
BBK OnePlus TV 10 3
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 3
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 3
Philips PUS - серия телевизоров 48 3
Philips Saphi TV 5 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 3
LG OLED Signature 26 3
Philips Ambilight 100 3
Mozilla Firefox OS 90 3
Samsung One Connect 25 3
Гуцериев Михаил 111 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 1
Сокольский Алексей 1 1
Прохоров Юрий 64 1
Обломов Илья 1 1
Шуба Виталий 6 1
Волин Алексей 120 1
Курганов Андрей 1 1
Гусев Максим 4 1
Федосеева Маргарита 7 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 19
Европа 21812 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 6
Индия - Bharat 5475 6
Япония 13311 5
Америка Южная 854 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Южная Корея - Республика 6668 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 2
Нидерланды 3531 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 2
Китай - Тайвань 4002 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 2
Германия - Федеративная Республика 12711 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Германия - Берлин 716 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1036 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 1
Армения - Республика 2296 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Ближний Восток 2954 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 160 1
Китай - Шанхай 787 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Япония - Токио 995 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 9
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 4
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5687 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Ergonomics - Эргономика 1603 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1328 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1742 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1233 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4048 1
Энергетика - Energy - Energetically 5132 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 8
The Verge - Издание 560 1
GSM Arena 73 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
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