Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung

Oppo представила два смарт-ТВ S1 и R1 из среднего и топового сегментов. Старшая модель поддерживает QLED-технологию Samsung и выделяется гигантским количеством динамиков – их в ней целых 18. В то же время младший R1 имеет меньший набор возможностей но и стоит вдвое дешевле, сохраняя поддержку 4К-разрешения.

Первые ТВ Oppo

Компания Oppo вышла на рынок смарт-телевизоров с двумя моделями среднего и топового ценового сегментов. Новинки получили названия S1 и R1, и каждая из них, располагая поддержкой разрешения Ultra HD (4K), работает на прошивке, базирующейся на ОС Android.

В общей сложности Oppo показала три телевизора – S1 доступен только в 65-дюймовой версии, тогда как R1 можно приобрести с экранами на 55 и 65 дюймов по диагонали. Во всех случаях используются процессоры компании MediaTek и целый список технологий улучшения как изображения, так и звука.

Oppo S1 – это старшая модель. Она стоит $1050 (81,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 октября 2020 г.), тогда как Oppo R1 оценивается в $500 (39 тыс. руб.) и $650 (50,6 тыс. руб.) за 55 и 65 дюймов соответственно. R1 уже поступил в розничные сети, а S1 задержится до 1 ноября 2020 г.

У Oppo есть опыт по выпуску телевизоров, но только не под основным брендом

Новинки Oppo будут продаваться пока только в Китае, хотя компания представлена и на рынках других стран, среди которых есть и Россия. За счет недорогих смарт-ТВ, выпущенных под собственным брендом, Oppo собирается составить конкуренцию компании Xiaomi. Они уже «воюют» друг с другом на рынке и смартфонов, притом как под основными брендами, так и дочерними – у них есть Redmi (Xiaomi) и Realme (Oppo). Более того, как и Xiaomi под Redmi, под брендом Realme Oppo уже успела выпустить несколько умных телевизоров, в том числе и с уникальным дисплеем SLED. Как сообщал CNews, эта технология снижает нагрузку на глаза и повышает цветопередачу дисплея.

Флагманский смарт-ТВ

За $1050 новый Oppo S1 предлагает в первую очередь экран на квантовых точках (QLED), как у телевизоров Samsung. Пока неизвестно, почему она не стала использовать в этой модели технологию SLED, хотя, по ее же утверждению, она по всем параметрам лучше на фоне QLED.

Oppo S1

Дисплей Oppo S1 имеет 120 зон подсветки и выдает изображение в разрешении 3840х2160 точек. Соотношение сторон экрана стандартное, 16:9, а вот частота обновления повышена со стандартных 60 Гц до современных 120 Гц. Также Oppo сделала акцент на 120-процентный охват цветового пространства NTSC и длинный список технологий улучшения картинки – Super HDR, Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ и HLG. Пиковая яркость экрана – 1500 кд/м2.

В основе умной части телевизора находится однокристальная система MediaTek MT9950. Чип изначально разрабатывался для флагманских ТВ, и в его состав входят четыре ядра Cortex-A73 на частоте до 1,8 ГГц, видеоподсистема Mali-G52, а также нейроблок для обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

Флагманский ТВ Oppo можно использовать для общения через мессенджеры

В новом телевизоре Oppo процессор MediaTek работает в паре с 8,5 ГБ оперативной памяти. В S1 также присутствуют встроенный накопитель на 128 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 и проводные интерфейсы – три HDMI 2.1 и два USB-A 2.0. Вместе с перечисленным в Oppo S1 заявлена акустика формата 5.1.2 (18 громкоговорителей) с поддержкой Dolby Atmos и мощностью 85 Вт в сумме, плюс есть выдвижная камера для видеозвонков.

По заявлениям Oppo, телевизор включается всего за одну секунду. В S1 есть голосовой помощник Breeno.

Телевизор попроще

Смарт-ТВ Oppo R1, доступный по более низкой цене, экраном на квантовых точках не располагает. В обеих модификациях его классический дисплей выдает картинку в формате 4К и обеспечивает поддержку HDR10+ вместе с 93-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Oppo R1 остался без основных фишек старшей модели

Построен новый телевизор на процессоре MediaTek MT9652, который отличается от упомянутого MT9950 в первую очередь сниженной до 1,4 ГГц тактовой частотой все тех же ядер А73. Памяти в смарт-ТВ тоже меньше – 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, да и места под 18 динамиков в нем тоже не нашлось. Вместо них используются лишь два громкоговорителя мощностью по 10 Вт каждый, но поддержку Dolby Audio Oppo все же сохранила.

У Oppo R1 имеются модули Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, порт HDMI 2.1, пара USB-портов, а также комплектный пульт дистанционного управления со встроенным NFC-чипом. С его помощью можно транслировать картинку со смартфона на экран ТВ, и такой же пульт поставляется в коробке с Oppo S1.