Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К

В России начались продажи двух смарт-ТВ линейки Mi TV 4S с экранами на 50 и 65 дюймов. Они оба поддерживают 4К-разрешение и работают на Android с фирменной оболочкой PatchWall, а их стоимость ниже в сравнении с ближайшими конкурентами.



Недорогие ТВ из Китая

Компания Xiaomi начала российские продажи двух новых смарт-телевизоров линейки Mi TV 4S, оба с поддержкой 4К-разрешения и расширенного динамического диапазона HDR10. Телевизоры поддерживают управление голосовых команд на русском языке и стоят дешевле на фоне ближайших конкурентов.

Младшая новинка Xiaomi Mi TV 4S получила диагональ 50 дюймов и стоимость 29 тыс. руб. Для сравнения, самый доступный 50-дюймовый 4К-телевизор Samsung стоил на момент публикации материала 36 тыс. руб. (Smart TV NU7097 Series 7, индекс модели UE50NU7097UXRU).

50-дюймовый 4К-телевизор Xiaomi стоит дешевле 30 тысяч рублей

Второй новый смарт-ТВ Xiaomi для российского рынка – это Mi TV 4S на 65 дюймов. Его рекомендованная цена составляет 50 тыс. руб. против 65-дюймовой версии все того же Smart TV NU7090 Series 7 от Samsung (UE65NU7090UXRU), оцененной в 75 тыс. руб.

Экран и звук

Новинки Xiaomi очень похожи между собой с точки зрения спецификаций. У обеих, к примеру, экран поддерживает разрешение 3840х2160 точек при частоте обновления 60 Гц и углах обзора 178 градусов, за которые отвечает матрица IPS.

Новинки Xiaomi поддерживают настенный монтаж

Режим HDR10 для улучшения качества изображения тоже есть в обоих телевизорах, как и технологии DTS вместе с Dolby Audio. Они тоже ответственны за улучшение, но на этот раз звука, который генерируется при помощи двух 10-ваттных динамиков с сопротивлением 6 Ом у каждого.

Смарт-электроника и фирменная прошивка

Mi TV 4S, как и другие телевизоры Xiaomi и ее дочернего бренда Redmi, работают на базе ОС Android TV. Поверх нее установлена проприетарная графическая оболочка PatchWall, созданная на основе MIUI – фирменного интерфейса Xiaomi для своих Android-смартфонов.

Разработчики утверждают, что эта прошивка заметно упростить и ускорить доступ к нужному контенту, позволяя, искать нужный фильм одновременно по всем доступным источникам, без необходимости запуска отдельных приложений для этого. Другими словами, это интеллектуальный помощник по поиску и подбору фильмов, видеороликов, мультфильмов, сериалов и другого медиаконтента, основывающийся на предпочтениях пользователя. Оболочка учитывает интересы нескольких пользователей, что позволяет разграничивать контент, к примеру, для родителей и детей.

Пользовательский интерфейс новых телевизоров

Поддержка голосовых команд здесь реализована при помощи голосового помощника, но речь не о Xiao.AI – фирменной разработке Xiaomi. Она пока не понимает русский язык, и вместо нее на Mi TV 4S для российского рынка установлен Google Assistant, который, как сообщал CNews, с июля 2018 г. распознает команды на русском.

Смарт-начинка новых телевизоров представлена комбо из четырехъядерного процессора производства Amlogic (модель Xiaomi не указывает) с ядрами ARM Cortex A53 и видеокартой Mali-G440 и оперативной памяти объемом 2 гигабайта. ТВ получили 8 ГБ (50 дюймов) и 16 ГБ (65 дюймов) встроенной памяти в виде модуля eMMC.

Перечень интерфейсов

В плане количества интерфейсов телевизоры отличаются лишь количеством тюнеров – в старшей модели их два, а в младшей всего один. В остальном различий нет: в наличии три порта USB 2.0, по одному Ethernet, AV, выходу для наушников и оптическому выходу, а также три HDMI.

Настольная установка - альтернатива настенному монтажу

Набор беспроводных интерфейсов представлен модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Поддерживаемый последним стандарт (802.11n, 802.11ac или 802.11ax) Xiaomi не называет, но известно, что он работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Телевизоры поставляются с пультом ДУ (батарейки покупаются отдельно), двумя съемными ножками-подставками и инструкцией по эксплуатации. Для крепления 50-дюймовой модели нужен кронштейн с поддержкой формата 300х300 мм, а для крепления 65-дюймовой – 400х300 мм.

Mi TV 4S 50 весит 10,7 кг при габаритах 1118х710х251 мм с подставкой, а масса Mi TV 4S 65 равна 18 кг при размерах 1449х907х319 мм. Оба смарт-ТВ потребляют 190 Вт во время работы.