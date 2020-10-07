Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео
Realme выпустила телевизор Smart TV SLED 4K с экраном SLED, более безопасным для глаз в сравнении с LED и QLED и с более качественной цветопередачей. Он работает на Android TV и имеет полноценный доступ к Google Play, но стоит при этом менее в пределах 46 тыс. руб.
Дешевый смарт-ТВ
Компания Realme, «дочка» китайского техногиганта Oppo, выпустила смарт-ТВ с дисплеем стандарта SLED. Модель получила название Smart TV SLED 4K, и это первый в мире ТВ с экраном подобного рода.
Впервые Realme раскрыла факт существования Smart TV SLED 4K, как сообщал CNews, в конце сентября 2020 г. Теперь она огласила все его программные и технические возможности и готовится к началу продаж. Разработчики подчеркивают, что за счет особенностей формирования подсветки матрицы в SLED такие экраны более безопасны для глаз за счет меньшей интенсивности синего цвета.
Первой страной, где Smart TV SLED 4K поступит в продажу, станет Индия – там он появится 16 октября 2020 г. Телевизор существует в единственной комплектации – версий с другими диагоналями экрана не предусмотрено, как и других объемов памяти.
В Индии Smart TV SLED 4K с 55-дюймовым дисплеем будет стоить около 43 тыс. рупий или приблизительно $585 (около 46 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 октября 2020 г.). Сроки появления новинки в России пока не установлены, хотя сама компания Realme на российском рынке представлена, правда, пока исключительно своими смартфонами.
Realme как отдельная компания была создана в мае 2018 г. компанией Oppo для конкуренции с Redmi, линейкой дешевых смартфонов компании Xiaomi. В январе 2019 г., как сообщал CNews, Redmi по примеру Realme была преобразована Xiaomi в отдельный бренд.
SLED или QLED
Realme сравнивает SLED с дисплеями на «квантовых точках» – QLED, технологией, разработанной Samsung. Экраны на основе QLED имеют подсветку на основе светодиодов, излучающих синий свет. Эта подсветка расположена в тыльной части экрана и генерирует световой поток постоянной величины, который поступает на дополнительный слой с «квантовыми точками», а при воздействии на них света тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны (определенного цвета).
Оттенок свечения «квантовой точки» зависит от ее размера, притом в слое таких «точек» в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей создается цвет каждого отдельного пикселя. За счет слоя «квантовых точек» итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.
SLED работает по совершенно иному принципу. Вместо синей подсветки здесь сразу используется трехцветная – красная, зеленая и синяя (RGB, red, green и blue). Такой подход, по мнению инженеров Realme, позволяет снизить вредное воздействие на глаза при длительном просмотре телевизора и отказаться от дополнительных слоев в дисплее, а также улучшить цветопередачу. В SLED-экранах охват цветового пространства NTSC составляет 108% против 70% у обычных LED-телевизоров.
На что способна аппаратная часть смарт-ТВ
Новый Realme Smart TV SLED 4K поставляется с 55-дюймовым экраном (139 см), поддерживающим разрешение 3820х2160 точек (формат 4К, Ultra HD) и имеющим соотношение сторон 16:9. Это IPS-матрица со стандартными для нее 178-градусными углами обзора по вертикали и горизонтали. Экран занимает 94,6% площади лицевой панели, а для улучшения качества изображения используется технология Chroma Boost.
За вывод звука в данном смарт-ТВ отвечает комплект из четырех встроенных динамиков. Их суммарная мощность составляет 24 Вт, плюс есть поддержка технологии Dolby Audio.
Телевизор получил металлический корпус и металлические же ножки-подставки, являющиеся съемными. Его можно повесить на стену, для этого потребуется кронштейн с креплением VESA 200x200.
Смарт-часть телевизора – это 64-битный процессор MediaTek с четырьмя ядрами. Realme не раскрывает его модель, как и объем оперативной памяти – известно лишь, что встроенный в ТВ накопитель имеет емкость 16 ГБ.
ПО и интерфейсы
Smart TV SLED 4K работает на базе Android TV и имеет доступ к магазину приложений Google Play, что позволяет устанавливать на него практически любые программы. В телевизоре есть модуль Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц) для выхода в интернет и подключения к смартфону и «зеркалирования» изображения с него на экран ТВ. Также в наличии модуль Bluetooth 5.0.
Проводных интерфейсов у телевизора достаточно много – есть Ethernet, антенный вход, сразу три HDMI, один AV и два USB-порта для внешних накопителей.
Размеры нового смарт-ТВ Realme составляют 1299x770x223 мм с подставкой и 1229x713x 66 мм без нее. Вес равен 12,6 кг. В комплект поставки входит пульт управления с отдельными кнопками для запуска YouTube и стриминговых сервисов Netflix и Amazon Prime Video. В наличии поддержка голосового помощника Google Assistant, с июля 2018 г. распознающего команды на русском языке. Кнопка для его запуска, как и микрофон, встроены в комплектный пульт.