Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео

Realme выпустила телевизор Smart TV SLED 4K с экраном SLED, более безопасным для глаз в сравнении с LED и QLED и с более качественной цветопередачей. Он работает на Android TV и имеет полноценный доступ к Google Play, но стоит при этом менее в пределах 46 тыс. руб.



Дешевый смарт-ТВ

Компания Realme, «дочка» китайского техногиганта Oppo, выпустила смарт-ТВ с дисплеем стандарта SLED. Модель получила название Smart TV SLED 4K, и это первый в мире ТВ с экраном подобного рода.

Впервые Realme раскрыла факт существования Smart TV SLED 4K, как сообщал CNews, в конце сентября 2020 г. Теперь она огласила все его программные и технические возможности и готовится к началу продаж. Разработчики подчеркивают, что за счет особенностей формирования подсветки матрицы в SLED такие экраны более безопасны для глаз за счет меньшей интенсивности синего цвета.

Первой страной, где Smart TV SLED 4K поступит в продажу, станет Индия – там он появится 16 октября 2020 г. Телевизор существует в единственной комплектации – версий с другими диагоналями экрана не предусмотрено, как и других объемов памяти.

В Индии Smart TV SLED 4K с 55-дюймовым дисплеем будет стоить около 43 тыс. рупий или приблизительно $585 (около 46 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 октября 2020 г.). Сроки появления новинки в России пока не установлены, хотя сама компания Realme на российском рынке представлена, правда, пока исключительно своими смартфонами.

Realme Smart TV SLED 4K

Realme как отдельная компания была создана в мае 2018 г. компанией Oppo для конкуренции с Redmi, линейкой дешевых смартфонов компании Xiaomi. В январе 2019 г., как сообщал CNews, Redmi по примеру Realme была преобразована Xiaomi в отдельный бренд.

SLED или QLED

Realme сравнивает SLED с дисплеями на «квантовых точках» – QLED, технологией, разработанной Samsung. Экраны на основе QLED имеют подсветку на основе светодиодов, излучающих синий свет. Эта подсветка расположена в тыльной части экрана и генерирует световой поток постоянной величины, который поступает на дополнительный слой с «квантовыми точками», а при воздействии на них света тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны (определенного цвета).

Оттенок свечения «квантовой точки» зависит от ее размера, притом в слое таких «точек» в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей создается цвет каждого отдельного пикселя. За счет слоя «квантовых точек» итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.

Различия между QLED (слева) и SLED

SLED работает по совершенно иному принципу. Вместо синей подсветки здесь сразу используется трехцветная – красная, зеленая и синяя (RGB, red, green и blue). Такой подход, по мнению инженеров Realme, позволяет снизить вредное воздействие на глаза при длительном просмотре телевизора и отказаться от дополнительных слоев в дисплее, а также улучшить цветопередачу. В SLED-экранах охват цветового пространства NTSC составляет 108% против 70% у обычных LED-телевизоров.

На что способна аппаратная часть смарт-ТВ

Новый Realme Smart TV SLED 4K поставляется с 55-дюймовым экраном (139 см), поддерживающим разрешение 3820х2160 точек (формат 4К, Ultra HD) и имеющим соотношение сторон 16:9. Это IPS-матрица со стандартными для нее 178-градусными углами обзора по вертикали и горизонтали. Экран занимает 94,6% площади лицевой панели, а для улучшения качества изображения используется технология Chroma Boost.

За вывод звука в данном смарт-ТВ отвечает комплект из четырех встроенных динамиков. Их суммарная мощность составляет 24 Вт, плюс есть поддержка технологии Dolby Audio.

Обзор Realme Smart TV SLED 4K

Телевизор получил металлический корпус и металлические же ножки-подставки, являющиеся съемными. Его можно повесить на стену, для этого потребуется кронштейн с креплением VESA 200x200.

Смарт-часть телевизора – это 64-битный процессор MediaTek с четырьмя ядрами. Realme не раскрывает его модель, как и объем оперативной памяти – известно лишь, что встроенный в ТВ накопитель имеет емкость 16 ГБ.

ПО и интерфейсы

Smart TV SLED 4K работает на базе Android TV и имеет доступ к магазину приложений Google Play, что позволяет устанавливать на него практически любые программы. В телевизоре есть модуль Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц) для выхода в интернет и подключения к смартфону и «зеркалирования» изображения с него на экран ТВ. Также в наличии модуль Bluetooth 5.0.

У нового смарт ТВ Realme есть доступ к тысячам приложений в Google Play

Проводных интерфейсов у телевизора достаточно много – есть Ethernet, антенный вход, сразу три HDMI, один AV и два USB-порта для внешних накопителей.

Размеры нового смарт-ТВ Realme составляют 1299x770x223 мм с подставкой и 1229x713x 66 мм без нее. Вес равен 12,6 кг. В комплект поставки входит пульт управления с отдельными кнопками для запуска YouTube и стриминговых сервисов Netflix и Amazon Prime Video. В наличии поддержка голосового помощника Google Assistant, с июля 2018 г. распознающего команды на русском языке. Кнопка для его запуска, как и микрофон, встроены в комплектный пульт.