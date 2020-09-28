Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung

Realme придумала новую технологию подсветки экрана SLED, которая оказалась лучше и безопаснее для глаз, нежели QLED от Samsung. Выпуск первых телевизоров на ее основе состоится в ближайшее время.

Лучше, чем QLED

Компания Realme, дочерний бренд китайской Oppo, разработала новую технологию SLED, альтернативу «квантовым точкам» Samsung (Quantum dot, QLED). Она, по словам представителей Realme, призвана снизить негативное воздействие экранов телевизоров и мониторов на зрение и обеспечить более качественную цветопередачу по сравнению с конкурирующими разработками.

SLED можно считать новым типом экрана, но лишь наполовину. В данном случае Realme изменила принцип работы подсветки, оставив неизменной саму матрицу.

Во время презентации Realme не раскрыла, что именно означает литера «S» в аббревиатуре SLED. Известно лишь, что в разработке принимал участие Джон Ройманс (John Roymans), старший научный сотрудник SPD Technology (Spectral Power Distribution).

Realme как отдельная компания была создана в мае 2018 г. китайским техногигантом Oppo для конкуренции с Redmi, линейкой дешевых смартфонов компании Xiaomi. В январе 2019 г., как сообщал CNews, Redmi по примеру Realme была преобразована в отдельный бренд.

Главное конкурентное преимущество

Свою новую технологию Realme раз за разом сравнивала с экранами на квантовых точках, технологией, разработанной Samsung. Дисплеи на ее основе используют «квантовые точки» для получения красного, зеленого и синего света.

Различия между SLED (справа) и QLED

В QLED-экранах светодиодная подсветка, имеющая синий цвет и расположенная в задней части дисплея, излучает световой поток постоянной величины. Он поступает на слой с квантовыми точками, которые при воздействии на них света тоже начинают излучать свет, но только определенной длины волны, то есть определенного цвета.

Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера, притом в слое таких точек в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управлющих транзисторов и трех RGB-субпикселей формируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экранах QLED получается более ярким.

Основное отличие SLED от QLED – это новый подход к реализации подсветки. Здесь вместо синей подсветки, реализуемой в подавляющем большинстве LED-телевизоров и при прохождении через специальные фильтры (в случае QLED – через квантовые точки) превращающейся в белую, используется трехцветная.

SLED, по утверждению Realme, улучшает насыщенность изображения оттенками

Realme отдала предпочтение RGB-подсветке (red, green, blue – красная, зеленая и синяя).

Это не только главное, но и единственное, по крайней мере, на момент премьеры, отличие SLED от тех же QLED. В Realme уверены, что именно применение зеленых и красных светодиодов подсветки и способствует уменьшение вредного воздействия на глаза. Значительное снижение интенсивности излучаемого синего света матрицами SLED в сравнении с конкурирующими разработками подтверждено сертификацией TÜV Rheinland.

Цветопередача при переходе на SLED, по подсчетам компании, значительно улучшается – по меньшей мере, до 108-процентного охвата цветового пространства NTSC. У стандартных LED-телевизоров этот параметр равен 70%.

Релиз не за горами

Рассказав о своей новой разработке, Realme не стала раскрывать свои планы относительно захвата рынка телевизоров. Во время премьеры она даже не показала готовые телевизоры с SLED-экранами.

За SLED-телевизорами можно будет проводить больше времени с меньшим вредом для глаз

Как пишет GizmoChina, самым первым телевизором Realme, которому достанется экран с подсветкой нового типа, окажется средних (по современным меркам) размеров смарт-ТВ с диагональю 55 дюймов и поддержкой разрешения 4К (Ultra HD, 3840x2160 точек). Это может означать, что Realme, известная в первую очередь своими доступными смартфонами не станет выпускать на базе SLED только дорогие модели телевизоров.

Внушительный список конкурентов

Позиционируя SLED как более совершенный аналог QLED, Realme автоматически добавляет в список конкурентов копанию Samsung. К примеру, в российской рознице на 28 сентября 2020 г. присутствовал 55-дюймовый телевизор Q77T (модельный номер QE55Q77TAUXRU) стоимостью 90 тыс. руб. а в целом смарт-ТВ Samsung линейки QLED 2020, запущенной в России в апреле 2020 г., начинаются от 60 тыс. руб. за 43-дюймовый Q60T (QE43Q60TAUXRU).

Схожие по принципу действия технологии есть в распоряжении компаний LG (Nano Cell) и Hisense (ULED). Также телевизоры на квантовых точках выпускает компания OnePlus. Кроме того, в ноябре 2019 г. Xiaomi запустила собственную линейку смарт-ТВ с такими экранами – Mi TV 5 Pro. Базовая линейка включает в себя модели на 55 дюймов (3000 юаней, около 27 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 ноября 2019 г.), 65 дюймов (4000 юаней, приблизительно 36 тыс. руб.) и 75 дюймов стоимостью 8000 юаней (72 тыс. руб.).