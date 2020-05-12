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В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео

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Техника
, Текст: Эльяс Касми

В российской рознице появились смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, конкуренты Xiaomi Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max. Вместе с ними вышел и бюджетный моноблок Realme 6i, который будет сражаться за покупателя с моделью Xiaomi Redmi Note 9S.

Соперники Xiaomi

Компания Oppo привезла в Россию новые смартфоны своего дочернего бренда Realme – моноблоки Realme 6 и Realme 6 Pro. Их анонс, как сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и это прямые конкуренты смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max – их Xiaomi показала 13 марта 2020 г.

В российской рознице смартфон Realme 6 стоит 20 тыс. руб. в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как в Индии на момент анонса его цена составляла $180 (13,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 мая 2020 г.). Версия 8/128 ГБ в России оценена в 22 тыс. руб. против $220 (16,1 тыс. руб.). Цвета корпуса – темно-синий и перламутровый белый.

Старший Realme 6 Pro прибыл в Россию в темно-синем и оранжевом цветах корпуса и в версии 8/128 ГБ по цене 25 тыс. руб., а в Индии его цена составляет $260 (19 тыс. руб.). Столь значительную разницу в ценах представители Oppo не разъясняют, но на старте продаж Realme 6 будет стоить 18 тыс. руб. (4/64 ГБ) или 20 тыс. руб. (8/128 ГБ), а Realme 6 Pro – 22 тыс. руб.

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Realme 6, соперник Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max на территории России пока не продаются. В Индии младший Note 9 Pro стоит $175 (12,8 тыс. руб.) за комплектацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти или $216 (15,8 тыс. руб.) за версию с 6/128 ГБ. Redmi Note 9 Pro Max оказался ненамного дороже: 4/64 ГБ памяти обойдутся покупателю в $202 (14,6 тыс. руб.), 6/128 ГБ – в $229 (16,7 тыс. руб.), а 8/128 ГБ – в $256 (18,7 тыс. руб.).

Стоимость Realme 6, 6i и 6 Pro в России

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в России, руб. Стоимость на старте продаж, руб.
Realme 6 4 128 20 тыс. 18 тыс.
Realme 6 8 128 22 тыс. 20 тыс.
Realme 6 Pro 8 128 25 тыс. 22 тыс.
Realme 6i 4 64 17 тыс. 15 тыс.

Источник: Realme и CNews Analytics

Из линейки Xiaomi Redmi Note 9 в России доступна пока лишь модель Xiaomi Redmi Note 9S, вышедшая в конце апреля 2020 г. Покупателям предложена единственная комплектация этого смартфона – с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, и стоит она 18 тыс. руб. Этот аппарат будет конкурировать с третьей новинкой Realme для российского рынка – бюджетным смартфоном Realme 6i стоимостью 17 тыс. руб. (со скидкой – 15 тыс. руб.) в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Спецификации Realme 6

Смартфон Realme 6 укомплектован экраном на 6,5 дюйма по диагонали с круглым вырезом под фотокамеру в верхнем левом углу. Это IPS-матрица с частотой обновления 90 Гц, соотношением сторон 20:9 и разрешением 2400х1080 пикселей (Full HD+), и поверх нее установлено стекло Gorilla Glass.

Моноблок собран на процессоре MediaTek Helio G90T, имеющем при себе восемь ядер (2хCortex-A76 2,05 ГГц и 6хCortex-A55 2 ГГц) и 4-ядерную видеокарту Mali-G76MP4. Модуль оперативной памяти здесь – LPDDR4X, встроенной – UFS 2.1, есть поддержка двух SIM-карт и карт памяти microSD до 256 ГБ (отдельный слот).

На что способны Realme 6 и Realme 6 Pro

Смартфон располагает батареей 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, портом USB-C, отдельным входом под наушники, ресиверами GPS, ГЛОНАСС и Beidou, а также модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц).

Сканер отпечатков пальцев встроен в торец корпуса смартфона. Realme 6 весит 191 грамм при размерах 162х75х10 мм и работает на Android 10 с прошивкой Realme UI.

Фронтальная камера смартфона получила разрешение 16 Мп, диафрагму f/2,0, оптику с пятью линзами, угол обзора 79 градусов, и функцию записи Full HD-видео. Основной модуль состоит из четырех камер: основная 64 Мп (матрица Samsung GW1 размерами 1/7 дюйма, размер пикселя 0,8 мкм, диафрагма f/1,8, угол обзора 79 градусов, шесть линз), широкоугольная 8 Мп (119 градусов, f/2,3, пять линз), монохромный модуль 2 Мп (f/2,4, три линзы) и камера для макросъемки 2 Мп (f/2,4, три линзы, фокусное расстояние 40 мм). Камера пишет видео в 4К на 30 кадрах в секунду.

Особенности Realme 6 Pro

Отличий у Realme 6 Pro от младшего Realme 6 сравнительно немного. Смартфон располагает экраном 6,6 дюйма с идентичными прочими спецификациями, базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G (восемь ядер до 2,3 ГГц, видеокарта Adreno 618) и имеет двойную фронтальную камеру: основная 16 Мп (Sony IMX471, f/2,1) и дополнительная 8 Мп (f/2,2, пять линз, 105 градусов).

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Корпус Realme 6 Pro получил переливающийся окрас

Смартфон немного тяжелее Realme 6 (202 грамма), и у него нет монохромного сенсора в блоке основной камеры. Вместо него установлен телефото с разрешением 12 Мп, диафрагмой f/2,4 и 30-кратным гибридным зумом.

Бюджетный Realme 6i

Realme 6i выделяется на фоне старших моделей не только более низкой ценой, но и аккумулятором повышенной до 5000 мАч емкостью, хотя и с 18-ваттной быстрой зарядкой вместо 30-ватной. Экран смартфона при диагонали 6,5 дюйма поддерживает разрешение 1600х720 пикселей (HD+), но при этом тоже располагает защитным стеклом Gorilla Glass и соотношением сторон 20:9. Фотокамера встроена в каплевидный вырез и имеет разрешение 16 Мп (f/2,0, пять линз, запись Full HD-видео).

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Realme 6i, самый доступный представитель новой серии

Realme 6i работает на процессоре MediaTek Helio G80 (8 ядер, 2 ГГц) и управляется ОС Android 10 с прошивкой Realme UI, у него есть отдельный слот microSD до 256 ГБ в дополнение к двум SIM-слотам, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5, порт USB-C для зарядки, разъем 3,5 мм для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Вес Realme 6i составляет 199 граммов при габаритах 164х75х9 мм, а его основная камера вмещает четыре модуля: основной (48 Мп, f/1,8, шесть линз), портретный (2 Мп), широкоугольный (8 Мп, пять линз, 119 градусов, f,2,3) и макро (2 Мп, фокусное расстояние 40 мм). Запись 4К-роликов ведется на 30 кадрах в секунду.



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