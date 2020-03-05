Realme выпустила дешевые смартфоны с роскошным дисплеем и солидным аккумулятором

Под брендом Realme вышли смартфоны 6 и 6 Pro, получившие крупные дисплеи (6,5 и 6,6 дюйма) с повышенной до 90 Гц частотой обновления. Аппараты стоят от $180 до $270 и комплектуются большим аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой очень быстрой зарядки.

Доступные Android-смартфоны

Компания Oppo анонсировала бюджетные смартфоны 6 и 6 Pro под своим новым бюджетным брендом Realme. Главная отличительная черта обеих новинок – экраны с частотой обновления 90 Гц, которых нет даже у флагманских смартфонов Apple iPhone 11 Pro и Pro Max.

Realme 6 и 6 Pro готовятся к международному релизу, но их премьера прошла в Индии, где они появятся в первую очередь. Сроки их поступления в продажу на момент публикации материала известны не были.

Оба смартфона будут предложены в трех комплектациях, различающихся объемами памяти. Младший Realme 6 в базовой версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит $180 (12 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 марта 2020 г.), $200 (13,3 тыс. руб.) за 6/128 ГБ и $220 (14,6 тыс. руб.) за 8/128 ГБ. На выбор есть два цвета корпуса: синий и перламутровый.

Realme 6, базовая модель в новой линейке

Realme 6 Pro стоит минимум $230 (15,3 тыс. руб.) за накопитель на 64 ГБ и оперативную память 6 ГБ. Комплектация с 6/128 ГБ памяти обойдется в $245 (16,3 тыс. руб.), а 8/128 ГБ – в $260 (17,3 тыс. руб.). Этот смартфон доступен в синем и оранжевом оттенках корпуса. Все цены актуальны для рынка Индии.

Дисплей и процессор

Смартфон Realme 6 построен на базе процессора MediaTek Helio G90T с частотой до 2,05 ГГц на восьми ядрах. В него встроены 4-ядерная видеокарта Mali-G76 MC4 с частотой до 800 МГц, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1 и LTE-модем Cat.13.

В Realme 6 Pro используется более мощный 8-ядерный чип Snapdragon 720G производства Qualcomm. Частота процессора достигает 2,3 ГГц, а встроенная в него видеокарта – это Adreno 618. Snapdragon 720G выпускается по 8-нанометровой топологии.

Сравнение характеристик Realme 6 и Realme 6 Pro

Экраны аппаратов различаются исключительно диагоналями и формой отверстия под фронтальную камеру. Realme 6 получил 6,5-дюймовый дисплей и круглый вырез в левом нижнем углу под один модуль, а 6,6-дюймовый экран Realme 6 Pro содержит овальное отверстие под две камеры на том же месте.

В обоих смартфонах применена матрица IPS с разрешением Full HD+ или 2400х1800 точек. Яркость экрана повышена до 480 нит, а частота обновления – до 90 Гц.

Стоит отметить, что в феврале 2020 г. компания Xiaomi анонсировала смартфон Poco X2 с экраном 120 Гц стоимостью от 14,3 тыс. руб. за минимальную комплектацию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Фотокамеры и аккумулятор

Оба смартфона Realme оснащены встроенным аккумулятором емкостью 4300 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, которая, по заверениям разработчиков, зарядит его с 0 до 100% за 60 минут. Для зарядки используется порт USB-C.

Realme 6 Pro стоит немного дороже за счет лучших камер и большего экрана

В Realme 6 насчитывается в общей сложности пять камер, учитывая фронтальный 16-мегапиксельный сенсор. Основной модуль получил четыре сенсора: главный 64 МП (Samsung GW1, диафрагма f/1,8), 8 МП (ультраширокоугольная оптика, 120 градусов, f/2,3), 2 МП для макро-съемки и черно-белый 2 МП для портретных снимков.

В Realme 6 Pro спереди установлены две камеры – 16 МП и 8 МП со 105-градусной оптикой. Основная камера отличается от используемой в Realme 6 отсутствием 2-мегапиксельного портретника – его заменили на 12-мегапиксельный телефото-модуль (2-кратный оптический зум, f/2,5).

Прочие спецификации

В распоряжении новинок Realme есть отдельный вход для наушников, полноценный лоток для SIM-карт (два слота SIM, отдельный microSD), прошивка Android 10 с оболочкой Realme UI 1.0 и сканер отпечатков пальцев, расположенный на правом торце корпуса. В качестве модулей памяти используются LPDDR4X для оперативной и UFS 2.1 для встроенной.

Габариты Realme 6 составляют 162х75х 10 мм при массе 191 грамм, а более крупный и тяжелый Realme 6 Pro весит 202 грамма, обладая размерами 164х76х9 мм