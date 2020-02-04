Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео

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Под дочерним брендом Xiaomi (Poco) вышел второй после Pocophone F1 смартфон – Poco X2. Упор в нем сделан на возможности фотокамер и ультрасовременный сенсорный дисплей в сочетании с очень низкой стоимостью. В минимальной комплектации смартфон стоит 14,5 тыс. руб.



Дешевый и современный

Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2, ставший вторым аппаратом, выпущенным под ее под брендом Poco, после Pocophone F1. Главная особенность телефонов Poco – топовые аппаратные возможности в сочетании с очень низкой ценой. В модели F1 акцент был сделан на производительность, а в X2 он смещен в сторону высококачественного дисплея и современных фотокамер.

Анонс Poco X2 состоялся в Индии, и она станет первой страной, где он поступит в продажу. Релиз намечен на 11 февраля 2020 г., а сроки его появления в Китае и России на момент публикации материала известны не были.

В Китае Poco X2 может и не выйти, поскольку его, в отличие от Pocophone F1, нельзя считать полностью новой моделью – это переименованный Redmi K30 4G, получивший идентичные характеристики и внешний вид. В КНР Redmi K30 4G вышел в декабре 2019 г. по цене от 1600 юаней (14,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 февраля 2020 г.).

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В свою очередь Poco X2 стоит в Индии 16 тыс. рупий (14,3 тыс. руб.) за версию с 64 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. Также доступны модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной (17 тыс. рупий, 15,2 тыс. руб.) и 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (20 тыс. рупий, 17,9 тыс. руб.). Смартфон предложен в синем, красном и фиолетовом оттенках корпуса.

Оригинальный Pocophone F1 вышел 22 августа 2018 г. в Индии по цене от 21,3 тыс. рупий (19 тыс. руб.). В Россию смартфон приехал 27 августа 2018 г., подорожав до 24 тыс. руб. за минимальную комплектацию.

Дисплей и фотокамеры

Экран и камеры – основные достоинства нового Poco X2. Его дисплей, располагая достаточно широкими рамками по всему периметру и разрешением Full HD+ при диагонали 6,7 дюйма, поддерживает повышенную до 120 Гц частоту обновления. Подобных экранов нет ни в одном другом Android-смартфоне дешевле 15 тыс. руб., а в линейке мобильных устройств Apple дисплеем с частотой обновления 120 Гц может похвастаться только планшет iPad Pro. Сканер отпечатков пальцев Xiaomi не стала размещать под ним – она вынесла его на боковой торец корпуса.

Сзади у Poco X2 есть только камеры - сканер отпечатков пальцев перенесен на боковую грань

В правом верхнем углу экрана Poco X2 есть овальный вырез под две фотокамеры – главной 20 МП с широкоугольным объективом и второстепенной 2 МП, которая используется для размытия фона. Основной модуль камеры состоит из четырех сенсоров – набор включает основную камеру Sony IMX 686 на 64 мегапикселя, широкоугольную 8 МП (угол обзора 120 градусов), 2-мегапиксельную макрокамеру и датчик глубины с идентичным разрешением. Основная камера позволяет записывать ролики в 4К, получать снимки в формате RAW и вести видеосъемку на частоте 960 кадров в секунду.

Процессор, память и питание

Poco X2 работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч с зарядкой по USB-C. По заверениям Xiaomi, он поддерживает быструю 27-ваттную зарядку (мощный блок питания входит в комплект поставки), за счет чего на подзарядку до с 0 до 40% ему требуется около 25 минут, а до 100% – 68 минут.

Возможности Poco X2 как смартфона дешевле 15 тыс. рублей

В основе смартфона находится однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 730G – восьмиядерный чип с 8-нанометровым техпроцессом, все ядра которого (Kryo 470) работают на частоте до 2,2 ГГц. В процессор встроенs видеокарта Adreno 618 и модем LTE cat. 15.

Все версии Poco X2 оснащаются оперативной памятью стандарта LPDDR4X. Встроенные накопители представлены модулями UFS 2.1, такими же, как в подавляющем большинстве флагманских смартфонов 2019 г.

Прочие спецификации

Новинка Xiaomi работает под управлением OC Android 10 (вышла в августе 2019 г.) с фирменной прошивкой MIUI 11. Смартфон получил жидкостную систему охлаждения и режим Game Turbo 2.0 для оптимизации производительности в видеоиграх.

Для Poco X2 Xiaomi предусмотрела три оттенка корпуса

В Poco X2 есть два слота под SIM-карты, отдельный вход под наушники, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, слот microSD под карты до 512 ГБ.

Pocophone F1

Первый смартфон Xiaomi под брендом Poco собран на Qualcomm Snapdragon 845 – самом производительном процессоре на момент его выхода. В аппарате используется жидкостная система отвода тепла, есть аккумулятор 4000 мАч и встроенная память UFS 2.1 емкостью 64, 128 или 256 ГБ. Объем оперативной памяти LPDDR4X равен 4 или 6 ГБ.

Pocophone F1 внешне сильно отличается от Poco X2

Разрешение фронтальной камеры смартфона составило 20 МП, основной – 12+12 МП.

Корпус Pocophone F1 окрашивался в черный и синий цвета. Вариант с черной панелью выполнен из арамидного волокна – прочного, термоустойчивого материала, широко используемого в авиационной и военной промышленности.