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Xiaomi Game Turbo


28.03.2025 Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России 1
03.01.2023 9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи 1
07.10.2020 Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена 1
13.02.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео 1
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео 1
16.12.2019 Смартфон Xiaomi можно превратить в кирпич, установив «обои-убийцы» 1
02.09.2019 Xiaomi начала российские продажи смартфона Mi 9T Pro. Цена 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
05.04.2019 Флагман Xiaomi Mi 9 будет продаваться в России по неожиданно низкой цене 1
20.02.2019 Xiaomi выпустила смартфон-флагман вдвое дешевле, чем у конкурентов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Xiaomi Game Turbo и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1773 9
Samsung Electronics 10316 3
Google LLC 11878 3
Qualcomm Technologies 1838 1
Apple Inc 12197 1
Sony 6560 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 1
SPB TV 47 1
HitBuy 4 1
Почта России ПАО 2133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2436 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 4
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24436 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9728 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2111 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20982 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9428 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6086 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1218 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2369 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17213 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10200 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2176 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2511 5
Наушники - Headphones 4062 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2982 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1820 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3522 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1960 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3812 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1880 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12630 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7366 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10058 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4763 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 707 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6081 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24732 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3455 3
Контрастность 2854 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10856 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1428 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8427 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 564 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1032 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4838 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7707 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1568 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 499 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 477 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 412 5
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 215 4
Google Android 14142 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
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Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 2
Google YouTube - Видеохостинг 2779 1
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 441 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 266 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
Xiaomi PatchWall 42 1
Google Android TV 321 1
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 34 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5703 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6269 1
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Философия - Philosophy 451 1
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Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 1
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1115 1
DxOMark - Издание 36 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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