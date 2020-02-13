Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео

Xiaomi выпустила смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, призванные соперничать с Galaxy S20. Аппараты сравнимы с новинками Samsung по возможностям фотокамер, объемам памяти и емкости АКБ, но стоят при этом существенно дешевле.

Доступные китайские флагманы

Компания Xiaomi провела показ новейших флагманских смартфонов 2020 модельного года – Mi 10 и Mi 10 Pro. По своим возможностям они во многом схожи с телефонами Samsung линейки Galaxy S20, дебют которых состоялся всего на день раньше, 12 февраля 2020 г.

Между собой новые телефоны Xiaomi практически не отличаются с точки зрения характеристик – различия кроются в параметрах аккумулятора, памяти и фотокамер, а также в цветах корпуса, который у обоих выполнен из металла и с обеих сторон покрыт усиленным стеклом. Так, Mi 10 предложен в серебристо-черном, персиковом и бирюзовом оттенках, а покупатели Mi 10 Pro будут выбирать между белым и серо-синим цветами.

В китайской рознице Xiaomi Mi 10 появится 14 февраля 2020 г. Смартфон доступен в конфигурациях с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (4000 юаней, 36,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 февраля 2020 г.) и с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти (4200 юаней, 38 тыс. руб.). Топовая конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ обойдется в 4700 юаней или 42,5 тыс. руб.

Mi 10 Pro не радует разнообразием вариантов окраски

Xiaomi Mi 10 Pro выйдет в Китае 18 февраля 2020 г. по цене 5000 юаней (45,2 тыс. руб.) за 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 256 ГБ или 5500 юаней (49,7 тыс. руб.) за 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В максимальной комплектации смартфон стоит 54,2 тыс. руб., и в нее входят флеш-память на 512 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Дата международного релиза обоих смартфонов не установлена.

Для сравнения, на глобальном рынке смартфон Samsung Galaxy S20 стоит $1000 (63,8 тыс. руб.), S20+ оценен в $1200 (76,5 тыс. руб.), а S20 Ultra – в $1400 (89,3 тыс. руб.). В России, как сообщал CNews, эти аппараты можно будет приобрести по цене 70, 80 и 120 тыс. руб. соответственно.

Процессор, память и дисплей

Mi 10 и Mi 10 Pro получили одинаковые экраны – AMOLED 6,7 дюйма в формате Full HD+ (2340x1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и небольшим отверстием с диаметром 4 мм под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Толщина нижней рамки составила 3,3 миллиметра, максимальная яркость – 1120 нит у Mi 10 и 1200 нит у Mi 10 Pro, контрастность – 5 000 000:1, плюс есть поддержка HDR10+. Xiaomi указала на отсутствие мерцания дисплея при низкой яркости – она добилась этого путем применения технологии DC Dimming. Сканер отпечатков пальцев установлен под дисплеем.

Распаковка Mi 10 Pro

Xiaomi собрала оба смартфона на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 для доступа к сетям пятого поколения. В тесте AnTuTu телефоны, по заверениям разработчиков, за счет этого чипа набирают рекордные 585 тыс. баллов производительности.

Mi 10 и Mi 10 Pro стали одними из первых смартфонов, оснащенных новейшей оперативной памятью LPDDR5. Она существенно быстрее LPDDR4X (предыдущее поколение) и потребляет меньше энергии. В качестве встроенной памяти используется высокоскоростной модуль UFS 3.0, скорость записи которого достигает 730 МБ/с.

Фотокамеры и питание

Фронтальная камера смартфонов базируется на 20-мегапикельном сенсоре и может записывать ролики в Full HD на 120 кадрах в секунду. Основной модуль в обоих смартфонах пишет 8К на 30 кадрах и умеет снимать в RAW-формате.

Фотокамеру Mi 10 Pro признали лучшей в рейтинге DxOMark

Тыльная камера Mi 10 включает четыре модуля: основной 108 МП (матрица 1/1,33 дюйма, максимальный размер пикселей 1,6 мкм при объединении четырех в один), 13 МП (сверхширокоугольный, угол обзора 123 градуса, пиксели 1,12 мкм, диафрагма f/2,4) 2 МП (f/2,4, 1,75 мкм) для макро и еще один 2 МП с такими же параметрами для размытия фона.

В Mi 10 Pro используется другой набор: 108 МП (оптическая стабилизация, 50-кратный цифровой зум, сенсор 1/1,33 дюйма, пиксели 1,6 мкм), 12 МП (телефото, f/2, 2-кратный оптический зум, 1,4 мкм) 20 МП (сверхширокоугольный, f/2,2) и 8 МП (телефото, f/2, гибридный 10-кратный зум, оптическая стабилизация, пиксели 1 мкм).

Mi 10 не так уж и сильно отличается от Mi 10 Pro, но стоит существенно дешевле

Система питания у смартфонов тоже разная. В Mi 10 установлена батарея 4780 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт (65 минут до полной зарядки), а в Mi 10 Pro применена АКБ 4500 мАч, но с 50-ваттной зарядкой (45 минут до 100%). Оба аппарата поддерживают 10-ваттные беспроводную и обратную зарядки.

Прочие особенности

В смартфонах используется система охлаждения на основе испарительной камеры, дополненной слоем медной фольги и несколькими слоями графита. Xiaomi заявила о девяти датчиках температуры и искусственном интеллекте, управляющим процессом отвода тепла и защиты от перегрева.

Сравнение спецификаций Mi 10 и Mi 10 Pro

Mi 10 и Mi 10 Pro укомплектованы стереодинамиками, двумя SIM-слотами, портом зарядки USB-C, NFC-чипом для бесконтактной оплаты и дополнительным сенсором освещенности на тыльной панели корпуса для точной регулировки яркости экрана. Программная часть включает ОС Android 10, фирменную прошивку MIUI 11 и технологию Game Turbo 3.0 для повышения производительности смартфонов в видеоиграх. Размеры и вес обоих гаджетов идентичные – 163х75х9 мм и 208 граммов.