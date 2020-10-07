Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена

Xiaomi объявила о начале продаж смартфона POCO X3 NFC на территории России. Специально разработанный для молодых поклонников высоких технологий и игр, смартфон имеет дизайн, в котором мощность выходит на передний план. Устройство ставит производительность превыше всего, предлагая только полезные высококачественные функции без каких-либо излишеств за меньшие деньги.

Дебютируя вместе с новейшим и самым мощным 4G-процессором Qualcomm серии 700 ― Snapdragon 732G ― POCO X3 NFC может похвастаться производительностью, позволяющей работать до двух дней без подзарядки благодаря емкому аккумулятору 5160 мАч. Дисплей телефона 120 Гц + 240 Гц предлагает невероятно плавное отображение и высокую чувствительность, превосходя большинство флагманов на рынке.

Работая на самом мощном на сегодняшний день 4G-процессоре от Qualcomm, Snapdragon 732G, POCO X3 NFC предлагает устойчивую максимальную производительность и возможности искусственного интеллекта, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров, благодаря своей архитектуре, основанной на восьми-ядерном процессоре Kryo 470 и графическом процессоре Adreno 618 серии Elite Gaming.

Для того, чтобы обеспечить стабильную работу и безукоризненный пользовательский опыт, устройство применяет технологию жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 1.0 Plus, сочетающую в себе увеличенную медную тепловую трубку с несколькими слоями графита, которые способствуют уменьшению нагрева процессора телефона на 6 градусов.

Производительность телефона может быть дополнительно оптимизирована для игр благодаря новой утилите Game Turbo 3.0, которая настраивает телефон в соответствии с требованиями игр, что обеспечивает пользователям максимальную отдачу от мощного оснащения телефона. Кроме того, Z-осевой вибромотор смартфона обеспечивает превосходную тактильную отдачу с более чем 150 режимами вибрации.

В соответствии с основной целью POCO сделать инновации доступными для каждого, POCO X3 NFC представляет изумительный 6,67-дюймовый полноэкранный FHD+ DotDisplay с диагональю 6,67 дюйма от края до края с потрясающей комбинацией частоты обновления изображения 120 Гц и частоты дискретизации 240 Гц.

POCO X3 NFC имеет один из самых плавных экранов в своей ценовой категории. Функция DynamicSwitch позволяет телефону экономить заряд аккумулятора за счет автоматического переключения между режимами 50, 60, 90 и 120 Гц, в зависимости от использования устройства и формата контента. Это позволяет увеличить частоту обновления изображения для таких операций, как игры, и уменьшить для более легких, как, например, чтение, тем самым оптимизируя потребление энергии аккумулятора.

Скорость дискретизации 240 Гц еще больше усиливает экстраординарные возможности дисплея телефона, позволяя опередить большинство конкурентов. Скорость отклика POCO X3 NFC на 33% быстрее, чем у большинства флагманов, существующих на рынке в настоящее время, что обеспечивает комфортный пользовательский опыт, а также предоставляет заметное конкурентное преимущество даже в самых сложных играх.

Для обеспечения максимального погружения, устройство также имеет пару стереодинамиков флагманского уровня. Верхний динамик, эквивалентный 4cc, нижний динамик, эквивалентный 1cc, и амплитуда вибрации до 0,5 мм обеспечивают кристально чистый стереозвук и потрясающий игровой процесс. В то же время, способность динамиков к самоочистке обеспечивает продолжительное чистое звучание.

POCO X3 NFC представляет систему из четырех задних камер, состоящую из основной камеры 64 МП, ультраширокоугольной камеры 13 МП, макро-камеры 2 МП и датчика глубины 2 МП.

Основная камера смартфона ― флагманский сенсор Sony IMX 682 с диафрагмой

ƒ/1,89 и разрешением 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel, который обеспечивает детализированные и сверхчеткие изображения. 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера может похвастаться углом обзора 119°, поддерживаемым диафрагмой ƒ/2.2 и размером пикселя 1,0 мкм, а 2-мегапиксельная макро-камера и датчик глубины предлагают дополнительную функциональность и усиливают возможности основного объектива.

На передней панели устройства установлена крошечная камера с разрешением 20 МП, диафрагмой ƒ/2,2 и разрешением 1,6 мкм 4-в-1, идеально подходящая для съемки безупречных селфи.

Для тех, кто пытается выделиться из толпы, POCO X3 NFC предлагает массу функций для творчества, включая шесть вариантов калейдоскопа, режим Gold Vibes, режим Cyberpunk, множество новых фильтров для, а также режим AI Skyscaping 3.0, представляя новые возможности для улучшения ленты пользователей в социальных сетях.

Любители видео могут использовать устройство для записи 4K видео, а также такие функции, как плавный видео зум, усиление фокуса и блокировка AE/AF. Прилагаемая поддержка формата LOG/RAW и режим видеоблога не только гарантирует, что пользователи могут запечатлеть свои самые важные моменты жизни в высочайшем качестве, но и превращает телефон в полупрофессиональную рабочую станцию для производства видеоконтента.

Наилучшие технические характеристики бесполезны без аккумулятора, который может работать долго. Для того, чтобы пользователи могли наслаждаться всеми его удивительными возможностями, POCO X3 NFC оснащен увеличенной до 5160 мАч емкостью аккумулятора, который может работать в течение двух дней при умеренном использовании. Телефон поддерживает быструю зарядку 33 Вт, что не только означает, что устройство можно заряжать до 100% всего за 65 минут, но и то, что всего за полчаса оно зарядится до 62%.

Быстрая скорость зарядки достигается посредством технологии Middle Middle Tab (ММТ). В обычных аккумуляторах электрический ток поступает из нижней части модуля, заполняя его вверх, в результате чего смартфон заряжается значительно медленнее. Технология Middle Middle Tab (ММТ) основана на инновационном методе, в котором батарея получает электрический ток от середины и распределяет его одновременно в верхней и нижней части модуля. Это гарантирует более быструю скорость зарядки, в то же время увеличивая срок службы аккумулятора по сравнению с традиционными методами.

17 октября в России пройдет чемпионат по мобильной игре Mobile Legends Bang Bang, и POCO X3 NFC станет официальным смартфоном мероприятия. Победители соревнования получат множество призов, подробности можно узнать в официальных соцсетях POCO и MLBB.

На территории России POCO X3 NFC будет доступен в цветовых вариантах «Серый сумрак» и «Синий кобальт» и поступит в продажу 15 октября по цене 19 990 рублей за версию 6 ГБ + 64 ГБ и 21 990 рублей за версию 6 ГБ + 128 ГБ. Модель с 6/64 ГБ будет доступна только в официальном магазине Mi.com, версия с 6/128 ГБ будет продаваться в онлайн-магазинах всех официальных партнеров Xiaomi. С 7 по 9 октября в онлайн-магазине AliExpress TMall версия смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища будет доступна по специальной цене 18 990 рублей.