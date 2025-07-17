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Xiaomi Poco 3D IceLoop


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 В России начались продажи смартфона Poco F7 1
28.03.2025 Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России 1
10.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов серии Poco X7 1
07.02.2025 В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Xiaomi Poco 3D IceLoop и организации, системы, технологии, персоны:

LiquidCool Solutions 7 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 960 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 662 2
МегаФон 9431 1
Qualcomm Technologies 1861 1
Xiaomi 1843 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 1
Ланит - diHouse - Дихаус 217 1
TÜV Rheinland Group 156 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 843 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1489 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10987 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12704 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9949 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1495 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26304 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21351 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15698 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2267 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24908 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17484 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3956 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2287 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3169 2
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 321 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2706 2
Освещение - яркость источника света 703 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1263 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9636 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1442 1
Контрастность 2897 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2166 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1079 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 725 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 970 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4289 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 819 1
TÜV Rheinland Low Blue Light 13 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1907 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 699 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 906 1
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 192 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5684 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12688 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9003 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7473 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1456 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13044 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5115 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9495 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 78 1
Xiaomi HyperOS 51 4
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 149 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 387 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 423 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 120 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1059 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1588 1
Xiaomi Mi Store 41 1
Xiaomi Game Turbo 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5284 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1175 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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