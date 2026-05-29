«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 17T

«М.видео» объявляет о старте продаж серии T — Xiaomi 17T, включающее Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Устройства сочетают 5x телефото-камеру Leica, дисплей с заботой о глазах и аккумулятор большой емкости. В 2026 г. T-серия впервые представлена в двух размерах. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Оба смартфона серии оснащены модулем трех камер, главной из которых является 50-мегапиксельная основная камера. Внутри камеры находится сверхбольшой сенсор — 1/1,31 дюйма в Xiaomi 17T Pro и сенсор 1/1,55 дюйма в Xiaomi 17T. Оба используют оптический дизайн объектива Leica UltraPure и гибридную структуру линз 1G + 6P Leica Summilux.

Впервые в серии Xiaomi 17T обе модели получили 5-кратный телеобъектив Leica. Камера обеспечивает съемку с разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и широким диапазоном возможностей: от детализированной макросъемки с расстояния 30 см до 10-кратного зума оптического уровня и до 120-кратного ИИ-ультразума.

Серия Xiaomi 17T интегрирует технологии заботы о глазах в свои дисплеи, представляя фирменную систему заботы о глазах Xiaomi Vision Care. Руководствуясь медицинскими исследованиями и точной инженерной проработкой, этот дисплей автоматически адаптируется к условиям окружающего освещения, регулируя уровень синего света, мерцание и размытие изображения при движении. Благодаря этим инновациям серия Xiaomi 17T первой получила четырехкомпонентную сертификацию TÜV Rheinland по защите глаз и первую в истории Xiaomi сертификацию умной заботы о глазах TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

Обе модели оснащены 1,5K AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3500 нит.. Xiaomi 17T Pro идет дальше и улучшает просмотр в условиях сверхнизкой освещенности. Благодаря аппаратной поддержке минимальной яркости в 1 нит устройство комфортно использовать ночью.

Частота обновления в серии составляет до 144 Гц в Pro-версии и 120 Гц в базовой модели. В модели Xiaomi 17T Pro рамки на всех четырех сторонах экрана одинаковые (1,29 мм).

Xiaomi 17T Pro доступен в трех цветах: синий, фиолетовый и черный. Xiaomi 17T также доступен в трех вариантах: фиолетовый, синий и черный.

Аккумулятор Xiaomi 17T Pro имеет емкость 7000 мАч. Это самая большая батарея среди всех смартфонов Xiaomi на международных рынках. По сравнению с предыдущим поколением емкость выросла на 27%. Обычному пользователю такого запаса хватает в среднем на 1,88 дня, а при активном использовании можно не беспокоиться о зарядке в течение всего дня. Модель поддерживает быструю зарядку: 100 Вт проводную HyperCharge и 50 Вт беспроводную HyperCharge. Базовая версия Xiaomi 17T получила аккумулятор на 6500 мАч — на 18% больше, чем в предыдущем поколении. В сочетании с 67-ваттной HyperCharge он обеспечивает питание на протяжении всего дня.

Xiaomi 17T Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500, выполненном по 3-нм техпроцессу, а Xiaomi 17T оснащен MediaTek Dimensity 8500-Ultra, который использует 4-нм архитектуру. Для сохранения пиковой производительности используется система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop — она обеспечивает терморегулирование за счет эффективного разделения жидкости и пара.

Цены и доступность

Xiaomi 17T Pro доступен в трех конфигурациях: 12 ГБ+256 ГБ — 67 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена 62 990 руб.; 12 ГБ+512 ГБ — 72 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена 67 990 руб.; 12 ГБ+1024 ГБ — 82 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена20 77 990 руб.

Xiaomi 17T будет доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ+256 ГБ — 49 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена20 44 990 руб.; 12 ГБ+512 ГБ -— от 54 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена 49 990 руб.