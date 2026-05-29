Разделы

Техника
|

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 17T

«М.видео» объявляет о старте продаж серии T — Xiaomi 17T, включающее Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Устройства сочетают 5x телефото-камеру Leica, дисплей с заботой о глазах и аккумулятор большой емкости. В 2026 г. T-серия впервые представлена в двух размерах. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Оба смартфона серии оснащены модулем трех камер, главной из которых является 50-мегапиксельная основная камера. Внутри камеры находится сверхбольшой сенсор — 1/1,31 дюйма в Xiaomi 17T Pro и сенсор 1/1,55 дюйма в Xiaomi 17T. Оба используют оптический дизайн объектива Leica UltraPure и гибридную структуру линз 1G + 6P Leica Summilux.

Впервые в серии Xiaomi 17T обе модели получили 5-кратный телеобъектив Leica. Камера обеспечивает съемку с разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и широким диапазоном возможностей: от детализированной макросъемки с расстояния 30 см до 10-кратного зума оптического уровня и до 120-кратного ИИ-ультразума.

mvi1.jpg

М.видео

Серия Xiaomi 17T интегрирует технологии заботы о глазах в свои дисплеи, представляя фирменную систему заботы о глазах Xiaomi Vision Care. Руководствуясь медицинскими исследованиями и точной инженерной проработкой, этот дисплей автоматически адаптируется к условиям окружающего освещения, регулируя уровень синего света, мерцание и размытие изображения при движении. Благодаря этим инновациям серия Xiaomi 17T первой получила четырехкомпонентную сертификацию TÜV Rheinland по защите глаз и первую в истории Xiaomi сертификацию умной заботы о глазах TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

Обе модели оснащены 1,5K AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3500 нит.. Xiaomi 17T Pro идет дальше и улучшает просмотр в условиях сверхнизкой освещенности. Благодаря аппаратной поддержке минимальной яркости в 1 нит устройство комфортно использовать ночью.

Частота обновления в серии составляет до 144 Гц в Pro-версии и 120 Гц в базовой модели. В модели Xiaomi 17T Pro рамки на всех четырех сторонах экрана одинаковые (1,29 мм).

Xiaomi 17T Pro доступен в трех цветах: синий, фиолетовый и черный. Xiaomi 17T также доступен в трех вариантах: фиолетовый, синий и черный.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

Аккумулятор Xiaomi 17T Pro имеет емкость 7000 мАч. Это самая большая батарея среди всех смартфонов Xiaomi на международных рынках. По сравнению с предыдущим поколением емкость выросла на 27%. Обычному пользователю такого запаса хватает в среднем на 1,88 дня, а при активном использовании можно не беспокоиться о зарядке в течение всего дня. Модель поддерживает быструю зарядку: 100 Вт проводную HyperCharge и 50 Вт беспроводную HyperCharge. Базовая версия Xiaomi 17T получила аккумулятор на 6500 мАч — на 18% больше, чем в предыдущем поколении. В сочетании с 67-ваттной HyperCharge он обеспечивает питание на протяжении всего дня.

Xiaomi 17T Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500, выполненном по 3-нм техпроцессу, а Xiaomi 17T оснащен MediaTek Dimensity 8500-Ultra, который использует 4-нм архитектуру. Для сохранения пиковой производительности используется система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop — она обеспечивает терморегулирование за счет эффективного разделения жидкости и пара.

Цены и доступность

Xiaomi 17T Pro доступен в трех конфигурациях: 12 ГБ+256 ГБ — 67 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена 62 990 руб.; 12 ГБ+512 ГБ — 72 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена 67 990 руб.; 12 ГБ+1024 ГБ — 82 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена20 77 990 руб.

Xiaomi 17T будет доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ+256 ГБ — 49 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена20 44 990 руб.; 12 ГБ+512 ГБ -— от 54 990 руб., в период с 4 до 30 июня 2026 г. действует специальная цена 49 990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Мир не будет прежним. Любимый россиянами бренд телевизоров готовится продаться Китаю после 60 лет независимости

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290