Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Спросите любого кадрового сотрудника: «Чем вы занимаетесь каждый день?» Ответ, скорее всего, будет далек от стратегии развития персонала — «согласую отпуска», «ищу потерянное заявление», «объясняю, где посмотреть расчетный лист». HR-менеджеры мечтают работать с людьми, а вынуждены — с документами и бесконечными запросами. Похожая ситуация происходит с персоналом. Свое время они тратят на переключение между сервисами: заявление на отпуск в одном месте, справка 2‑НДФЛ — в другом, основные задачи — в третьем. Это здорово утомляет, снижает продуктивность и влияет на лояльность. Почему так происходит и как суперапп в составе HR-экосистемы меняет ситуацию, разбираемся в статье.

От разрозненных инструментов к единому окну

Долгое время рынок был сосредоточен на внедрении систем КЭДО. Компании переводили в цифру прием сотрудников, документооборот, отпуска, командировки.

Но запросы бизнеса стали сложнее, а HR-департаменты крупных организаций начали упираться в потолок возможностей точечных решений. Возникла раздробленность: одно приложение для заявлений, другое — для ознакомления с документами. КЭДО решил задачу базового документооборота, но не дал сотрудникам удобного, цельного HR-сервиса. Потребовался другой подход — объединить всё в экосистему. От набора программ она отличается тем, что ее компоненты связаны и работают как одно целое: с общими данными, едиными правами доступа и сквозными процессами. К примеру, экосистема Directum HR Pro включает в себя решения:

КЭДО;

командировки;

отпуска;

прием на работу;

управление услугами;

управление обучением;

архив кадровых документов;

корпоративный портал.

Экосистема Directum HR Pro

Но одного только технологического фундамента мало, чтобы персонал действительно хотел пользоваться этими возможностями. Сотруднику нужна понятная, удобная и единая «дверь» во все решения. На смену HRTech приходит WorkTech. Эта технология объединяет весь опыт сотрудника, от найма до увольнения, вокруг единого центра. Для конечного пользователя не имеет значения, что у системы «под капотом». Ему важно получить результаты без необходимости погружаться в технические детали.

Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum Компании внедряют мощные HR-системы, но персонал продолжает писать в чат отдела кадров с вопросами «как заказать справку». Проблема в том, что интерфейсов много, а единой точки входа нет. В Directum HR Pro эту задачу берет на себя суперапп Directum Omni. Он создает привычный канал, где человек остается человеком, а не навигатором по системам. При этом Omni не ограничивается работой только с HR-платформой — он объединяет любые корпоративные системы: от рекрутинга до документооборота. Мессенджер, задачи, документы, уведомления, кадровые сервисы — всё в одном интерфейсе.



В чем плюсы супераппа

Для HR-специалистов это панель управления всеми кадровыми процессами, а для компании в целом — приложение, которое дает:

1. Единую точку входа. Не нужно запоминать 5 паролей и гадать, в какой системе оформлять заявление. В приложении сотрудники получают доступ к корпоративным сервисам, чатам, видеозвонкам, мини-приложениям. Так в Directum Omni встроены мини-приложения решений Directum. С помощью iframe можно интегрировать в суперапп системы других вендоров, например портал, программы обучения и др. Весь путь сотрудника — от подачи заявки до получения подписанного документа — проходит в одном окне.

Главная страница Directum Omni

2. Контекстный и безопасный мессенджер. Этот инструмент поможет оперативно взаимодействовать по рабочим задачам. Допустим, на этапе согласования договора руководителю нужно уточнить детали. Для этого ему не придется писать отдельное письмо или звонить. Он в пару кликов соберет в чате нужных людей и быстро получит ответы. Решение фиксируется, а переписка сохранится в задаче. Вся коммуникация останется внутри защищенного контура — данные не уйдут во внешние сервисы.

И главное: если через полгода возникнет вопрос, почему было принято то или иное решение, всю историю обсуждения можно легко найти и восстановить. В корпоративном мессенджере всё прозрачно и доступно, в отличие от обсуждений в сторонних чатах или на почте, где отыскать что-то так же сложно, как иголку в стоге сена.

3. Круглосуточного ИИ-помощника. Современные цифровые платформы используют искусственный интеллект, чтобы взять на себя рутинное общение с персоналом. В Directum Omni встроен ИИ-ассистент, который работает 24/7 и оперативно отвечает на типовые запросы. Он подскажет как оформить больничный и где посмотреть условия договора, при необходимости подключит эксперта.

Запрос справки через ИИ-помощника

4. Мобильность и доступность. Сотрудники могут решать вопросы с телефона, где бы они ни находились: в дороге, из дома, на складе или в цехе. Например, сборщик через суперапп запросил себе замену. Встроенный ИИ-помощник автоматически оформил заявление, помог найти подменяющего коллегу и запустил согласование. HR-специалисту осталось только утвердить готовое решение. Персоналу не нужно заполнять бумаги, делать лишние звонки и ходить в отдел кадров.

Работа в миниаппе HR Pro

5. Привычный интерфейс. Суперапп построен вокруг мессенджера, который персонал использует каждый день. Общение, задачи, документы, уведомления — в знакомом формате диалогов и лент. В повседневной жизни люди уже привыкли к удобству мобильных приложений — банков, такси, сервисов доставки. И на работе они ожидают того же уровня комфорта: никаких сложных интерфейсов, всё интуитивно понятно, вопросы решаются в пару касаний.

Как суперапп закрывает реальные боли сотрудников: примеры

Разберем на конкретных ситуациях, с какими ежедневными трудностями сталкиваются компании и как Directum Omni (в связке с экосистемой и ИИ) превращает эти проблемы в работающие решения.

Проблемы Решение Результат Высокая нагрузка на HR-специалиста: типовые запросы поступают по разным каналам (личный чат, почта, звонки), много времени тратится на консультации сотрудников и ручное оформление заявок и документов. Не нужно переключаться между несколькими программами и сервисами. Встроенный ИИ-помощник автоматически отвечает на типовые вопросы и запускает процессы (например, оформление отпуска, получение справки 2-НДФЛ и др.). Нагрузка на HR снижается до 70%. Сотрудники получают мгновенные ответы и прозрачные процессы. Большое количество интерфейсов, в том числе сложных, и низкая мотивация персонала к использованию систем: сотрудники путаются в программах, не видят личной выгоды и сопротивляются цифровизации. Единая среда с интерфейсом, как в популярных мессенджерах. Рост вовлеченности и лояльности сотрудников. Отсутствие общей истории по рабочим процессам и проектам: обсуждения ведутся в чатах популярных иностранных мессенджеров, файлы хранятся на почте, а документы в системе. Все диалоги и решения доступны через поиск. Персонал больше не теряет информацию и время. Работа ведется в одном ИТ-пространстве.

В отличие от связки «отдельный мессенджер + корпоративная система», в Directum Omni данные не рассыпаны. Юридически значимые документы, история согласований, права доступа — всё находится в одном контуре безопасности. Информация не «гуляет» по разным системам, а значит, снижаются риски утечек и исключаются разночтения. Интеграции настраиваются намного проще. И главное — не нужно разрабатывать собственное приложение с нуля: есть готовый суперапп, в котором можно объединить все сервисы.

Как освобождается время персонала и кадровиков

Когда суперприложение становится основным интерфейсом экосистемы, изменения приобретают системный характер и затрагивают каждый аспект работы. К примеру:

Сотрудники вовлекаются сами. Удобный интерфейс и быстрые процессы стимулируют персонал использовать цифровые сервисы без напоминаний. Справка за минуты, отпуск за два клика — люди начинают ценить удобство.

Удобный интерфейс и быстрые процессы стимулируют персонал использовать цифровые сервисы без напоминаний. Справка за минуты, отпуск за два клика — люди начинают ценить удобство. HR-менеджеры перестают быть справочным бюро. Кадровикам больше не нужно отвечать на одни и те же вопросы по десять раз в день. Освободившееся время можно направить на адаптацию новичков и развитие сотрудников.

Кадровикам больше не нужно отвечать на одни и те же вопросы по десять раз в день. Освободившееся время можно направить на адаптацию новичков и развитие сотрудников. Процессы ускоряются и становятся прозрачными. Например, согласование отпуска занимает минуты, а не неделю. Заявление не теряется, его статус виден пользователю.

Например, согласование отпуска занимает минуты, а не неделю. Заявление не теряется, его статус виден пользователю. Снижаются риски и стоимость владения. Единая платформа вместо «зоопарка систем» равно меньше интеграций и затрат на поддержку.

Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum Наша цель — Zero UI: сотрудник взаимодействует с системой без посредников и не вникает в ее внутренние механизмы. Запрос на получение справки не требует от персонала знания маршрутов согласования, ответственных лиц или сроков промежуточных этапов. Система сама обрабатывает заявку и выдает готовый результат. Единая точка входа, интуитивно понятный интерфейс и минимальное время ответа — ключевые признаки развитой цифровой экосистемы.



Внедрить экосистему — полдела. Куда важнее сделать так, чтобы сотрудники действительно ею пользовались. Именно эту задачу берет на себя Directum Omni — ключевой элемент экосистемы Directum HR Pro. Суперапп превращает набор отдельных решений в работающий инструмент, помогает разобраться с любыми вопросами, автоматизирует кадровые процессы. Без суперприложения эффективность экосистемы снижается, а её компоненты используются не в полной мере. С ним — HR-процессы становятся прозрачнее, сотрудники меньше отвлекаются на рутину, а компания быстрее достигает целей цифровизации.