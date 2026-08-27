Разделы

Техника
|

Создан суперсовременный аккумулятор, который заряжается за доли секунды

В Австралии разработана новая квантовая батарея, которая способна заряжаться в мгновение – за несколько фемтосекунд. Причем чем больше сам аккумулятор, тем выше скорость его зарядки – обычные батареи ведут себя прямо противоположным образом.

Квантовая энергия

Разработан компактный квантовый аккумулятор, способный заряжаться за микроскопические доли секунды, пишет портал NotebookCheck. Его создали специалисты из австралийского национального научного агентства (CSIRO), и его главная особенность в том, что скорость его зарядки растет по мере увеличения физических габаритов. Все современные АКБ, в том числе на основе лития, ведут себя в корне иначе – чем больше их размер, тем больше времени нужно на их полную подзарядку.

К концу лета 2026 г. на руках австралийских ученых был лишь прототип аккумулятора. Однако даже он, как показали эксперименты, способен генерировать электрический ток. NotebookCheck пишет, что данный факт приближает концепцию квантового аккумулятора на шаг ближе к созданию функциональной системы хранения энергии на его основе.

Как все устроено

За квантовой заряжаемой батареей стоит команда ученых во главе с Джеймсом Куачем (James Quach). Вместо химических реакций, протекающих в распространенных видах АКБ, эта батарея использует квантовые эффекты для поглощения и хранения энергии. Прототип основан на оптическом микрорезонаторе, состоящем из двух крошечных зеркал, расположенных на расстоянии около 100 нанометров друг от друга – это примерно в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Пространство между ними заполнено молекулами специального органического красителя и освещается лазером.

ba700.jpg
Hilary Halliwell / Pexels
До коммерциализации технология пока не доросла

Как пишет NotebookCheck. взаимодействие лазера с молекулами красителя создает гибридные свето-материальные состояния, также известные как поляритоны. Такое взаимодейстуве также порождает явление, называемое суперпоглощением – при нем молекулы начинают действовать коллективно, а не поглощать энергию по отдельности. Чем больше молекул, тем быстрее они могут поглощать энергию, что и объясняет прямую зависимость между размерами квантового аккумулятора и скоростью его подзарядки.

Радоваться пока рано

Созданный прототип квантового аккумулятора способен заряжаться быстрее, чем человек моргает. Это происходит буквально за несколько фемтосекунд. Одна фемтосекунда равна одной квадриллионной доле секунды или одной тысячной триллионной доли секунды.

Это действительно сверхбыстро, к тому же прототип способен сохранять накопленную энергию в течение наносекунд, а примерно в 1 млн раз дольше, чем сам процесс зарядки. Но квантовую батарею пока нельзя использовать в привычных устройствах.

Главная проблема в том, что количество энергии, которое может хранить прототип, все еще ничтожно мало – оно составляет всего несколько миллиардов электронвольт, поэтому использование такой батареи, к примеру, смартфоне или в электромобиле – это вопрос среднесрочной перспективы.

Развитие продолжается

Ученые продолжают совершенствовать свою квантовую батарею. Так, недавно они добавили в нее еще один слой, позволяющий извлекать из нее электрический ток. В настоящее время команда специалистов продолжает свои эксперименты, анализирует результаты и планирует опубликовать все подробности в научной статье. Дату публикации они не раскрывают.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Перспективы у разработки в современном мире есть, но они связаны пока вовсе не со смартфонами, ноутбуками, электромобилями и прочей техникой, которая работает на традиционных аккумуляторов. Наиболее вероятным первоочередным применением квантовых батарей являются квантовые вычисления. Джеймс Куач считает, что в конечном итоге эта технология может снизить энергопотребление квантовых компьютеров, сделать их быстрее и менее подверженными ошибкам, что потенциально поможет масштабировать технологию.

Одним из главных преимуществ нового прототипа квантовой батареи является его способность функционировать при комнатной температуре. Это далеко не первый квантовый аккумулятор, но предыдущие решения подобного рода, сделанные на основе сверхпроводящих материалов, требуют температур ниже примерно −150 °C, что делает их гораздо менее пригодными для использования вне специализированных условий.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Лавочка закрыта. Запрещен популярный способ установки на iPhone приложений российских банков, «Авито», VK и «Макса», заблокированных в App Store

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще