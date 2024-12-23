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Leica Summilux



23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
27.09.2024 «Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов Хiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro 1
01.03.2024 Xiaomi 14 уже можно купить в «Ситилинке» и получить часы Watch S3 в подарок 1
29.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi 14 стали популярнее предыдущей серии флагманов в два раза 1
26.02.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 1
28.03.2018 Новые флагманы Huawei побили рекорд Samsung S9+ по качеству фото 1
24.03.2017 Флагманы выбирают двойную камеру Leica 1
28.02.2017 Leica помогла с камерами новых Huawei P10 и Huawei P10 Plus 1
21.10.2015 Leica осваивает полный кадр 1
29.05.2015 Его светлость Summicron-M 28mm 2
21.12.2012 Обзор новинок в трёх семействах компактных камер Leica 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Leica Summilux и организации, системы, технологии, персоны:

Leica Camera 261 10
Xiaomi 1732 7
Huawei 3933 4
Google LLC 11775 2
Samsung Electronics 10255 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Sony 6544 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Xiaomi - Rumicom - Румиком 3 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
BBK vivo iQOO 16 1
Qualcomm Technologies 1822 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Porsche Design GmbH 23 1
Градиент 89 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Микрофон - Microphone 2501 4
Объектив - Lens 1382 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 3
Монохромное изображение - Monochrome image 622 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 873 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 162 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 5
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 54 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 3
Xiaomi Mi Watch 12 3
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Huawei P - Серия смартфонов 15 2
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Honor SuperCharge 118 2
Xiaomi Surge - мобильный процессор 8 2
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 2
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 19 2
Xiaomi HyperOS 29 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 2
Xiaomi Loop LiquidCool 2 2
Leica S - camera model 9 1
Leica V-Lux - Leica D-Lux - Leica C-Lux 13 1
Google Android 13994 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 1
Apple iPhone 6 4862 1
Huawei Watch - Умные часы 90 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Adobe Photoshop 764 1
Google ARCore - Google AR&VR 1 1
Huawei FullView Display 19 1
Adobe Premiere 112 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Huawei AIS 1 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
МТС Premium 50 1
Adobe Photoshop Elements 30 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Leica fieldPro 2 1
Xiaomi Shield Glass 2 1
BBK Realme GT 27 1
Гуцериев Михаил 111 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Помозов Алексей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
DxOMark - Издание 36 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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