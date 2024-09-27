«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует старт предзаказа первого складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip. На время предзаказа в период с 26 сентября по 2 октября 2024 г. все покупатели получат скидку 10 тыс. руб. и часы Watch 2 в подарок. Старт продаж – 3 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Оптика Leica Summilux отличается большой апертурой. Плавающий телеобъектив Leica позволяет фокусироваться в диапазоне от 9 см до бесконечности.

Внешний закругленный со всех сторон 4.01-дюймовый дисплей позволяет делать фото и видео селфи на основную камеру, видеть результат в режиме реального времени, а также пользоваться различными приложениями.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава с металлической рамой, а внешняя стеклянная панель дисплея изготовлена из революционного Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi MIX Flip использует большую батарею емкостью 4780 мАч.