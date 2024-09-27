Разделы

Ритейл Розница Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует старт предзаказа первого складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip. На время предзаказа в период с 26 сентября по 2 октября 2024 г. все покупатели получат скидку 10 тыс. руб. и часы Watch 2 в подарок. Старт продаж – 3 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Оптика Leica Summilux отличается большой апертурой. Плавающий телеобъектив Leica позволяет фокусироваться в диапазоне от 9 см до бесконечности.

Внешний закругленный со всех сторон 4.01-дюймовый дисплей позволяет делать фото и видео селфи на основную камеру, видеть результат в режиме реального времени, а также пользоваться различными приложениями.

bundle-kv-90x160-cmyk.jpg

М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip
Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава с металлической рамой, а внешняя стеклянная панель дисплея изготовлена из революционного Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi MIX Flip использует большую батарею емкостью 4780 мАч.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

Новейшие процессоры Intel для десктопов сбоят из-за ошибок на уровне кремния и микрокода. Непоправимо ломаются почти все модели семейства Raptor Lake

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Популярные в России ТВ завалят россиян рекламой. Спам будут показывать даже в режиме ожидания, но есть решение. Опрос

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Белоруссия создаст собственный мобильный телефон

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: