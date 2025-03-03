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Xiaomi Shield Glass


03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 1
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа первого в России складного смартфона от Xiaomi – Xiaomi MIX Flip 1
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Xiaomi Shield Glass и организации, системы, технологии, персоны:

Leica Camera 263 2
Xiaomi 1757 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 470 1
Suunto 4 1
Leica Summilux 14 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 1
Xiaomi Guardian Structure 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12538 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2100 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 557 1
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 180 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 699 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2256 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1008 1
Микрофон - Microphone 2521 1
Аксессуары 3915 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 655 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3931 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12123 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3499 1
Умные платформы 1707 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1212 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 320 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1151 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1214 1
Dolby Vision 190 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1048 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 1
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 72 1
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 45 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 2
МТС Premium 50 1
Xiaomi Mi Watch 14 1
Google Android Wear OS 98 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 42 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 264 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
Губанов Андрей 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1378 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5906 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4985 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Видеокамера - Видеосъёмка 694 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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