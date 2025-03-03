В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 15. Стоимость гаджетов стартует от 109 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra доступен в трех цветовых вариациях — черный, белый и серебряный хром. Модель в цвете серебряный хром гармонично сочетает в себе стекловолокно аэрокосмического класса и PU-кожу, что повышает прочность материалов.

Xiaomi 15 Ultra имеет WQHD+ 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200x1440, плотностью пикселей 522 ppi, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

М.Видео-Эльдорадо Xiaomi 15 Ultra

В экран Xiaomi 15 Ultra внедрен усовершенствованный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство оснащено усовершенствованной структурой Xiaomi Guardian, которая включает в себя стекло дисплея Xiaomi Shield Glass 2.0, обеспечивающее до 16 раз большую устойчивость к падениям. Благодаря алюминиевой раме конструкция легкая, но прочная. А стекло Corning Gorilla Glass 7i защищает модули камеры, повышая устойчивость к падениям и царапинам.

Смартфон оснащен фокусными расстояниями от 14 мм до 200 мм зума оптического уровня. Основная камера оснащена линзами Leica Summilux и асферической линзой с высоким коэффициентом пропускания 8P, а также улучшенным двойным антибликовым (AR) покрытием.

Сердце системы камер Xiaomi 15 Ultra — 23-мм основная камера Leica с однодюймовой матрицей, оснащенная 50-мегапиксельным датчиком изображения Sony LYT-900. В сочетании с Leica Summilux она имеет большую диафрагму ƒ/1.63, переменные фокусные расстояния 23 мм, 28 мм и 35 мм, а также расширенный динамический диапазон 14EV.

Телефотокамера Leica 70 мм подходит для макросъемки, позволяя пользователям запечатлеть детали с расстояния всего 10 см. 100-миллиметровая ультрателефотокамера Leica 200MP позволяет делать снимки удаленных объектов с фокусным расстоянием 100 мм, которое можно расширить до 200 мм с помощью технологии зума в сенсоре. Большой сенсор 1/1,4" в сочетании с диафрагмой ƒ/2,6 захватывает на 136% больше света, чем Xiaomi 14 Ultra. Завершает систему из четырех камер ультраширокоугольная камера Leica 14 мм, которая подходит для съемки пейзажей и групповых снимков.

Xiaomi 15 Ultra способен снимать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Основная камера, которая оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией изображения (EIS), минимизирует дрожание рук. Xiaomi 15 Ultra поддерживает запись видео DolbyVision® с разрешением 4K 60 кадров в секунду и запись видео 10-бит Log на всех фокусных расстояниях. Четыре микрофона дают возможности иммерсивной аудиозаписи с несколькими режимами: всенаправленный, прямой, обратный и траекторный.

Xiaomi 15

Компактный Xiaomi 15 доступен в четырех цветах — черный, белый и зеленый, а также в цвете «жидкое серебро». Микроизогнутая алюминиевая рама повышает прочность до 33%. Устройство имеет соотношение экрана к корпусу в 94% и тонкие рамки толщиной 1,38 мм.

М.Видео-Эльдорадо Xiaomi 15

Xiaomi 15 оснащен системой из трех камер. В смартфоне доступны фокусные расстояния от 14 мм до 120 мм. Основная камера Xiaomi 15 оснащена оптическим объективом Leica Summilux, включающим асферический объектив 7P с высоким коэффициентом пропускания с антибликовым покрытием и большой диафрагмой ƒ/1.62. Благодаря сенсору Light Fusion 900 достигается профессиональный уровень фотосъемки на трех основных фокусных расстояниях: 23 мм, 28 мм и 35 мм. Для детальных фотоснимков Xiaomi 15 оснащен телеобъективом с плавающей линзой Leica 60 мм с 50-мегапиксельным сенсором, способным и улавливать сложные детали издалека, и делать превосходные макроснимки на расстоянии 10 см. Ультраширокоугольная камера – Leica 14 мм с разрешением 50 МП и большой диафрагмой ƒ/2.2.

Основная камера поддерживает запись видео с разрешением 8K и со скоростью 30 кадров в секунду и видео Dolby Vision с разрешением 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех фокусных расстояниях. Система из четырех микрофонов обеспечивает пространственную запись звука.

Xiaomi 15 оснащен компактным 6,36-дюймовым CrystalRes AMOLED (2670x1200) дисплеем с плотностью пикселей 460 ppi. Он обладает пиковой яркостью в 3200 нит, которая охватывает 25% APL. Благодаря фирменной дисплейной панели Xiaomi M9 энергопотребление экрана снижается на 10%.Кроме того, Xiaomi 15 получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker-Free и Circadian Friendly за заботу о зрении и качестве сна пользователей. В нем есть функция затемнения DC dimming на всех уровнях яркости для комфортного просмотра даже при длительном использовании.

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra оснащены процессором Snapdragon 8 Elite. Поэтому можно заметить прирост производительности центрального процессора на 45% и снижение энергопотребления на 52%, а также прирост производительности графического процессора на 44% и снижение энергопотребления на 46% по сравнению с предыдущими поколениями.

Что касается аккумулятора и зарядки, то Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra используют систему управления аккумулятором Xiaomi Surge. Xiaomi 15 Ultra оснащен аккумулятором Xiaomi Surge емкостью 5410 мАч. Xiaomi 15 Ultra поддерживает технологию HyperCharge мощностью 90 Вт, а также быструю беспроводную зарядку HyperCharge мощностью 80 Вт. Xiaomi 15 оснащен аккумулятором Xiaomi Surge емкостью 5240 мАч, поддерживающим технологию HyperCharge мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку HyperCharge мощностью 50 Вт.

Смартфоны серии Xiaomi 15 обладают памятью LPDDR5X. Xiaomi 15 оснащен технологией хранения UFS 4.0, а Xiaomi 15 Ultra — UFS 4.1.

Цена и доступность в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Xiaomi 15 будет доступен c вариантами хранилища 12+256 ГБ по рекомендованной розничной цене от 99 990 руб. и 12+512 ГБ по рекомендованной розничной цене от 109 990 руб. Версия в цвете «Жидкое Серебро» с объемом памяти 12+512 ГБ доступна эксклюзивно в «М.Видео-Эльдорадо».

При покупке смартфона Xiaomi 15 с 3 по 31 марта 2025 г. доступны подарки: Xiaomi Watch 2 или XiaomiRobot Vacuum E12 на выбор. Также покупатели смогут воспользоваться расширенной гарантией: гарантийный период два года, одна бесплатная замена экрана в течение первых шести месяцев, один бесплатный негарантийный ремонт в течение первого года, подменный сотовый телефон на время ремонта, выполняемого в течение двух лет, эксклюзивное обслуживание VIP-клиентов в течение двух лет.

Xiaomi 15 Ultra будет доступен c вариантом хранилища 16+512 ГБ по рекомендованной розничной цене от 149 990 руб.

Дополнительно устройство будет доступно в цвете «Серебряный Хром» с вариантом хранилища 16+1024 ГБ в «М.Видео-Эльдорадо» по рекомендованной розничной цене от 159 990 руб.

При покупке смартфона Xiaomi 15 Ultra с 3 по 31 марта 2025 г. доступны подарки: Xiaomi Watch 2 или Xiaomi Robot Vacuum E12 на выбор. Также покупатели смогут воспользоваться расширенной гарантией: гарантийный период два года, одна бесплатная замена экрана в течение первых шести месяцев, один бесплатный негарантийный ремонт в течение первого года, подменный сотовый телефон на время ремонта, выполняемого в течение двух лет, эксклюзивное обслуживание VIP-клиентов в течение двух лет, а также международное гарантийное обслуживание.