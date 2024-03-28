В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra

МТС сообщила о начале предзаказа на смартфон Xiaomi 14 Ultra, который продлится до 4 апреля. В рамках специальной акции покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок умные часы Xiaomi Watch 2, фотокомплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, а также бесплатную подписку «МТС Premium» на 12 месяцев.

Модель Xiaomi 14 Ultra представлена в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ по цене 149990 руб. Новинка доступна в двух цветовых решениях: чёрном и белом. Все покупатели получают гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев, а также одну негарантийную замену экрана смартфона в течение 6 месяцев с момента покупки.

Умные часы Xiaomi Watch 2 поступают в продажу 28 марта и предлагаются в двух цветовых вариантах: черном и серебряном. Цена устройства составляет 19990 руб.

«Смартфоны от Xiaomi пользуются большим спросом в России. По итогам прошлого года устройства от этого производителя стали самыми продаваемыми в нашей стране. Аналогичную картину мы видим и в первом квартале 2024 г. – Xiaomi лидирует по количеству продаж, заняв долю в 29%. Уверены, что новинка будет не менее популярна модели Xiaomi 14, которая вызвала высокий интерес у наших покупателей», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Вдохновляясь традиционной эстетикой камер, Xiaomi 14 Ultra демонстрирует отличительный круглый модуль камеры с обтекаемым плоским дизайном задней панели и доступен на международных рынках в двух классических цветах: черном и белом.

Xiaomi 14 Ultra создан на базе надежной конструкции Xiaomi Guardian Structure, состоящей из высокопрочной алюминиевой рамы, нанотехнологической экокожи и стекла Xiaomi Shield Glass. Созданный из единого алюминиевого блока, Xiaomi 14 Ultra обеспечивает в 1,4 раза более высокую прочность каркаса. Нанотехнологичная экокожа отличается новой разработанной формулой, в результате чего она стала тоньше и легче, а ее износостойкость повысилась в шесть раз. Благодаря использованию стекла Xiaomi Shield Glass, инновационный ЖК-дисплей All Around Liquid Display переосмысливает дизайн устройства, достигая равномерной формы по всем сторонам и углам, плавно сочетая визуальную привлекательность плоского экрана с тактильной отдачей изогнутого края. Наслаждайтесь полным визуальным погружением с 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем C8 WQHD+, разработанным Xiaomi, который обладает потрясающим разрешением WQHD+ (3200 x 1440), плотностью пикселей 522 ppi, переменной частотой обновления 1-120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3000 нит.

Xiaomi 14 Ultra оснащен профессиональной четырехкамерной системой с широким диапазоном фокусных расстояний - от 12 мм до 120 мм. Основная камера, оснащенная плавной переменной диафрагмой ƒ/1,63-ƒ/4,0, обеспечивает возможность комфортной настройки экспозиции в различных сценариях. Сверхбольшой 1-дюймовый сенсор изображения LYT-900 с динамическим диапазоном до 14EV гарантирует превосходное качество изображения даже в сложных условиях. Четырехкамерную систему дополняют 75-мм плавающая телекамера Leica, 120-мм перископная камера Leica и 12-мм сверхширокоугольная камера Leica.

Xiaomi 14 Ultra – лидер в сфере мобильных изображений с поддержкой съемки в формате 8K 30 кадров в секунду на все четыре камеры. Благодаря оптике Leica и 50-Мп сенсору он снимает видео в формате 8K с непревзойденной четкостью, что облегчает процесс редактирования на профессиональном уровне. Основная камера поддерживает съемку в 4K 120 кадров в секунду и способна создавать эффекты 5-кратной замедленной съемки. Кроме того, при разрешении 4K она обеспечивает полнодиапазонное масштабирование со скоростью 60 кадров в секунду. Устройство также поддерживает съемку в формате Dolby Vision при 4K 60fps и имеет стабилизацию для плавной съемки видео. Дополнительный микрофон был добавлен для создания массива из четырех микрофонов, что позволяет записывать объемный и направленный звук.

Чтобы обеспечить профессиональный процесс видеосъемки, в новом режиме Movie реализованы такие кинематографические технологии, как соотношение сторон 2.39:1 и правило спуска затвора 180°, что позволяет получить видео с подлинно кинематографическим видом и размытием движения. Новая технология Master Cinema кодирует HDR-видео в 10-битном формате Rec.2020 для передачи более насыщенных деталей, бликов и теней, превосходя предыдущий 8-битный стандарт BT.709, особенно на HDR-экранах. Режим Director предлагает интерфейс профессионального уровня с расширенными возможностями управления параметрами и запись в формате Log для гибкого постпродакшна. Xiaomi 14 Ultra может быть интегрирован с другими устройствами Xiaomi в качестве внешних мониторов для создания полноценного производственного процесса, включая новый Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Комплект Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, представленный вместе с Xiaomi 14 Ultra, предназначен для любителей фото- и видеосъемки и предлагает расширенные возможности в специальном корпусе и чехле. Он включает в себя двухступенчатую кнопку спуска затвора, рычаг масштабирования, настраиваемую кнопку записи видео и дополнительный пользовательский циферблат. Он также работает как внешний зарядный блок, обеспечивая 1500 мАч автономной работы. Этот аксессуар можно приобрести отдельно.

Умные часы Xiaomi Watch 2 – представитель новой линейки AioT-устройств от Xiaomi, предлагают широкую функциональность и стильный дизайн. Они работают на операционной системе Google Wear OS, с платформой Snapdragon® W5+Gen 1 Wearable, обеспечивающей высокую производительность и долгую автономную работу до 65 часов. Часы имеют элегантный дизайн с AMOLED-дисплеем, легкие и удобные в ношении во время спорта или сна. Предлагаются с различными вариантами ремешков и материалов. Функция дистанционного управления камерой делает их особенно привлекательными для любителей фотографии.

Xiaomi Watch 2 поддерживают более 160 спортивных режимов, включая новые режимы для зимних видов спорта, и оснащены двухдиапазонной системой GNSS L1+L5 для точного определения местоположения. Сотрудничество с Suunto позволяет синхронизировать данные о спорте и сне между Mi Fitness и приложениями Suunto. Мониторинг здоровья улучшен благодаря обновленному модулю мониторинга сердечного ритма и алгоритму мониторинга сна, включая функцию "Sleep animal" для более точного анализа сна пользователя.