«М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi 14 стали популярнее предыдущей серии флагманов в два раза

Группа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила результаты трех дней предзаказа флагманских смартфонов Xiaomi 14. Интерес к новинке оказался почти вдвое выше относительно предыдущей линейки Xiaomi 13. Самой популярной конфигурацией стал Xiaomi 14 с памятью 12/512 Гб в зеленом цвете. 58% покупок Xiaomi 14 пришлось на конфигурацию 12/512 Гб, 42% заняли модели с 12/256 Гб. В смартфонах со встроенной памятью 512 Гб самым популярным стал зеленый цвет, в девайсах с 256 Гб — черный. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Для качественных снимков Xiaomi 14 получил систему трех 50 Мп камер с новым поколением оптики Leica Summilux. Широкоугольная камера с матрицей LightFusion 900 и улучшенной диафрагмой ƒ/1,6 для более высокой светопередачи и поддержкой улучшенной технологии фокусировки Xiaomi ProFocus. Телеобъектив Leica 75 мм с плавающей линзой, поддерживающей расстояние фокусировки от 10 см до бесконечности. И сверхширокоугольная камера с углом обзора 115 градусов. В дисплее Xiaomi 14 используется уникальный светоизлучающий материал C8 с пиковой яркостью 3 тыс. нит, плотность пикселей дисплея увеличена до 460ppi, что позволяет передавать больше деталей. Благодаря технологии LTPO частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц, что обеспечивает плавное восприятие изображения при просмотре веб-страниц, чтении и играх. Новинку также отличают ультратонкие рамки, сверхмощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, операционная система Xiaomi HyperOS, аккумулятор ёмкостью 4610 мАч с высокой плотностью энергии и возможностью быстрой зарядки 90Вт, 4 микрофона, стереодинамики с Dolby Atmos и порт USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с.