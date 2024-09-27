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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов Хiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на новые смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. На время предзаказа покупатели получают выгоду 3000 руб. и Watch S3 или Robot Vacuum E12 на выбор в подарок. Старт продаж обеих версий – 3 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Тройная камера Xiaomi 14T охватывает фокусные расстояния от 15 мм до 100 мм. Оптика Leica Summilux отличается большой апертурой.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов Хiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro

Используя возможности искусственного интеллекта, теперь можно создавать персонализированные изображения себя в любом заданном контексте, расширять изображения, удалять нежелательные объекты с фото, а также создавать короткие кинематографические видеоролики.

Дисплей следующего поколения 1.5K, поддерживающий пиковую яркость до 4000 нит и частоту обновления до 144 Гц, дополненный искусственным интеллектом, который оптимизирует ваш визуальный комфорт за счет регулировки яркости, цветовой температуры и др.

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В комплекте прилагается зарядное устройство 67 Вт, позволяющее полностью зарядить аккумулятор за 19 минут (режим быстрой зарядки). Благодаря операционной системе Xiaomi HyperOS со смартфона можно управлять любыми устройствами экосистемы Xiaomi и адаптировать настройки так, как удобно именно вам.

Xiaomi 14T Pro может похвастаться впечатляющим временем автономной работы, обеспечивая до 15 часов непрерывного использования. В комплекте прилагается зарядное устройство 120 Вт, позволяющее полностью зарядить аккумулятор за 19 минут (режим быстрой зарядки), а также 50 Вт беспроводная зарядка - до 100% за 45 минут.

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