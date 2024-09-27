«Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip

«Румиком» представил новые смартфоны Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip. Протестировать и приобрести устройства можно в магазинах сети и в интернет-магазине ru-mi.com. Об этом CNews сообщили представители Restore.

и устройства до 15 часов.

Подробнее о ключевых преимуществах новинок:

– тройная камера Xiaomi 14T Pro охватывает фокусные расстояния от 15 мм до 120 мм, у Xiaomi 14T — от 15 мм до 100 мм;

– оптика Leica Summilux. Большая апертура и усовершенствованные оптические характеристики позволяют захватывать все детали изображения в условиях низкой освещенности;

Restore Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T

– за новый высокий уровень детализации снимков как в свете, так и в тени отвечает разработанная Xiaomi матрица Light Fusion 900, с размером сенсора 1/1,31";

– дисплей 1.5K, поддерживающий пиковую яркость до 4000 нит и частоту обновления до 144 Гц, дополненный искусственным интеллектом.

Xiaomi 14T Pro обеспечит до 15 часов непрерывного использования. В комплекте предусмотрены зарядное устройство 120 Вт, позволяющее полностью зарядить аккумулятор за 19 минут (режиме быстрой зарядки), а также 50 Вт беспроводная зарядка — до 100% за 45 минут. В комплекте Xiaomi 14T прилагается зарядное устройство 67 Вт, позволяющее полностью зарядить аккумулятор за 19 минут (режим быстрой зарядки).

Xiaomi 14T Pro: объем памяти 12 + 256 ГБ, 12 + 512 ГБ, 12 + 1024 ГБ, представлен в синем, черном и сером оттенках.

Xiaomi 14T: объем памяти 12 + 256 ГБ, 12 + 512 ГБ, представлен в черном, зеленом, синем и сером оттенках.

Restore Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Flip: объем памяти 12 + 512 ГБ, представлен в черном и фиолетовом оттенках.

Стоимость:

Xiaomi 14T Pro — от 74 990 руб., на старте продаж скидка 3 000 руб. и Xiaomi Watch S3 в подарок.

Xiaomi 14T — от 52 990 руб., на старте продаж скидка 3 000 руб. и Xiaomi Watch S3 — в подарок.

Xiaomi MIX Flip — от 129 990 руб., на старте продаж скидка 10 000 руб. и Xiaomi Watch 2 — в подарок.