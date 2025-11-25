Разделы

CIPA Camera & Imaging Products Association Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей


СОБЫТИЯ


25.11.2025 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10 1
23.11.2020 Intel почти разрушила бизнес одного из крупнейших производителей фотокамер 2
28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS 1
20.03.2019 Полный кадр для народа 1
07.03.2019 Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов 1
06.03.2018 Третье поколение закрепляет успех Sony Alpha a7 1
09.11.2016 Первый взгляд на фотокамеру Sony Alpha a99 Mark II. Назад в будущее? 1
18.10.2016 Наследник Sony a6500 переходит в новый класс 1
16.08.2016 Борьба за трон топовых беззеркалок Fujifilm 1
19.01.2016 Сделано на «Пять»: первый взгляд на фотокамеры Nikon D5 и Nikon D500 1
23.10.2015 Дюймовочки. Выбираем камеру с сенсором типоразмера 1’’ 1
21.10.2015 Leica осваивает полный кадр 1
09.10.2014 Три главных новинки Photokina 2014: фотоаппараты со сменной оптикой 1
18.09.2014 Покупаем фотоаппарат: старый друг лучше новых двух 1
16.09.2014 Покупаем фотоаппарат: стоит ли тратиться на новые модели? 1
24.10.2013 Полный кадр от Sony: первый взгляд на фотокамеры Sony Alpha 7 и Sony Alpha 7r 1
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 1
08.07.2013 Nikon изменит рынок фотокамер с помощью гаджета нового типа 1
08.07.2013 Первый взгляд на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D: революция под видом эволюции? 1
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 1
21.02.2013 Nikon обновил «зеркалку» для продвинутых любителей 1
28.01.2013 Тест системной камеры Olympus PEN Mini E-PM2: эволюция вместо революции? 1
18.07.2012 6 новых цифровых камер от Panasonic. ФОТО 1
04.07.2012 Лучшая репортажная камера года: обзор Nikon D4 1
19.04.2012 Nikon выпустил новую «зеркалку» для начинающих 1
25.01.2012 Sony начинает продажи долгожданной флагманской беззеркалки NEX-7 1
19.05.2011 Первый взгляд на Panasonic Lumix DMC-G3: выводим "беззеркалки" на чистую воду 1
28.03.2011 FortiClient обеспечивает защиту 7 тыс. школьных нетбуков от интернет-угроз 1
26.08.2010 Canon выпустил «зеркалку» для продвинутых любителей 2
09.07.2010 Nikon готовит переворот 2
07.06.2010 Panasonic Lumix DMC-FX70: тонкий корпус четырех цветов, съемка HD-видео 1
09.03.2010 Новые фотокамеры Panasonic скоро в России. ФОТО 1
27.01.2010 Фотокамеры: мир переходит на "зеркалки" 2
01.07.2009 Производителей ноутбуков отучат врать 1
08.02.2008 2007: шквал продаж цифрового фото 2
11.01.2008 Sony анонсировала новую зеркальную фотокамеру A200 1
16.02.2007 Уникальные технологии - козыри в колоде новых камер Panasonic Lumix 1
28.12.2006 Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж 1
15.11.2006 Panasonic выпустил новую линейку Lumix с широкоугольными объективами 1

Публикаций - 51, упоминаний - 60

