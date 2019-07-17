Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика тильные ощущения настоящего рояля. И основной звук пианино, безусловно, должен быть аутентичным. По этим параметрам компромиссы недопустимы, какие бы аргументы не приводились продавцами. Компания Casio уже много лет занимается разработкой и производством электронных музыкальных инструментов. В 2019 году она выпустила новейшую серию цифровых пианино PX-S. Мы протестировали топовую модель

Casio выпустила «умные часы» под управлением Android Android-часы от Casio Компания Casio представила «умные часы» Pro Trek Smart WSD-F20. Презентация состоялась на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES). Часы работают под управлен

Пришло время смарт-часов Casio Известный производитель часов Casio принял решение выйти на рынок смарт-устройств с моделью WSD-F10. Смарт-часы Casio WSD-F10 будут работать под управлением платформы Android Wear. Корпуса четырёх расцветок будут отв

Арабские цифры освоили все, а буквы - только Casio Все современные калькуляторы (как и другие приборы и устройства) используют арабские цифры. А новые калькуляторы CASIO линейки ClassWiz fx первыми в мире могут изображать ещё и арабские буквы. Модели ClassWiz fx-991AR X и ClassWiz fx-570AR X относятся к инженерному классу устройств и могут применяться для

Casio Exilim MR1 - король селфи фровых компактных фотоаппаратов остаётся выше, чем у камер смартфонов. Особенно, если брать в расчёт фронтальные камеры – чьё разрешение традиционно выше. Именно такой логикой пользовались в компании Casio, когда представили на рынке аппарат «для селфи» Exilim MR1. Объектив Casio Exilim MR1 спрятан за заркальную поверхность передней части корпуса – благодаря чему человек может по сво

Casio EX-10 и матричный брекетинг Компания Casio представила новый компактный фотоаппарат флагманского класса EX-10. В Casio EX-10 используется матрица CMOS типоразмера 1/1,7’’ (7,44 на 5,58 миллиметров) с разрешением 12 мегапикс

Компактное трио от Casio Компания Casio представила три новых компактных фотоаппарата линейки Exilim: EX-N5, EX-N50 и EX-ZS30. Casio Exilim EX-N5 и EX-N50 созданы на общей технической базе и отличаются оформлением корпус

Лазерно-светодиодные проекторы Casio: экономично, экологично, удобно в традиционном DLP проекторе, поочередно подается световой поток трех основных цветов. Однако, на этом все аналогии с известными нам проекторами заканчиваются. Источниками света и цвета в проекторах Casio являются несколько светодиодов (в зависимости от модели), и лазер. В компактных моделях в конструкцию входит один красный светодиод, обеспечивающий световой поток красного цвета и синий л

Casio представила европейцам Exilim EX-ZR300 Mini DV Европейское подразделение компании Casio представило в Старом Свете фотокамеру Exilim EX-ZR300 Mini DV. Новинка относится к классу компактных фотоаппаратов-гиперзумов. Она использует матрицу типоразмера 1/2,3`` с разрешением 16,

Microsoft будет собирать дань за Linux Корпорация Microsoft добилась важного успеха на поле патентной войны, сумев подписать с Casio Computer патентное соглашение. Его пикантность состоит в том, что теперь в его рамках я

Casio выпустила раскладной фотоаппарат Компания Casio анонсировала фотоаппарат TRYX, представляющий собой ультракомпакт, корпус которого может раскрываться. Устройство доступно в белом и черном оформлении корпуса. Внутри Casio TRYX ус

NEC реализует систему шумоподавления в камерах Casio ъявила о разработке технологии шумоподавления в цифровых камерах в момент записи видео. Речь идет об звуках, появляющихся из-за работы зума. Технология уже опробована в фотоаппарате EXILIM EX-ZR10 от Casio. Звук, который издают механические части зума, очень сильно влияет на качество записи. NEC предложила удалять этот шум из записи в режиме реального времени, просто заглушая эти частоты. Т

Casio расширила линейку фотокамер Exilim Компания Casio представила несколько новых фотоаппаратов линейки Exilim. Топовой камерой является модель EX-H20G, являющаяся первой для производителя ультракомпактной камерой со встроенным GPS-модулем д

Casio расширила линейку ультракомпактов Exilim Компания Casio анонсировала выход двух новых цифровых фотокамер семейства Exilim. Модели Card EX-S200 и Zoom EX-Z800 выполнены в тонком и стильном корпусе. В них установлен процессор Exilim Engine 5.0,

Casio сделала фотоаппарат для гольфистов Компания Casio представит новый ультракомпактный фотоаппарат в линейке Exilim, предназначенных для любителей гольфа. Exilim EX-FC160S будет являться 10-мегапиксельной камерой со специальным сенсором с о

Casio показала две новых камеры Casio выпустила два ультракомпактных фотоаппарата. Речь идет про сверхтонкие Casio EX-S200 и EX-Z800, являющиеся 14-мегапиксельными устройствами с поддержкой съемки в HD-качестве. В них используется специальный упрощенный режим съемки, автоматически подстраивающий камер

Casio выпустила компактную камеру к отпускному сезону Компания Casio анонсировала компактную цифровую фотокамеру EXILIM Zoom EX-Z350, которая является типичным представителем класса камер Point-and-Shoot. Модель оборудована сенсором с разрешающей способнос

Тест Casio EX-H10: компактный ультразум с большим экраном Начать рассказ о Casio EXILIM Hi-Zoom EX-H10 стоит, наверное, с главного. По мнению EISA, перед нами "лучшая в Европе компактная камера для путешествий" сезона 2009/2010. По мнению разработчиков, немаловажную р

Casio EX-G1: надежна и компактна Компания Casio объявила о выходе на рынок новой 12.1-мегапиксельной фотокамеры EX-G1. По мнению производителя она будет самой тонкой фотокамерой с усиленным корпусом. Она выдерживает падение с высоты в

Casio "ответила" на камерофон от Samsung Известный производитель фототехники из Японии Casio анонсировал новую модель 12,2-мегапиксельного камерофона. Casio Exilim CA003 будет оснащаться фирменной оптикой с автофокусом и 28 мм широкоугольными линзами с 3-кратным оптическим

NEC, Casio и Hitachi создадут третьего по величине производителя мобильников в Японии Японские производители электроники NEC, Casio и Hitachi объединят подразделения по производству мобильных телефонов в одну компанию, сообщает Associated Press. Каждая из этих компаний имеет сравнительно небольшую долю на местом рынке

CNews TV. Casio EX-F1: суперскоростной «цифровик» Среди полупрофессиональных компактных камер стараниями компании Casio появился новый класс – высокоскоростные фотоаппараты: незаменимая вещь для тех, кому по роду своей деятельности приходится снимать объекты в быстром движении. Ну, например, спортивных реп

Фотокамера Casio EX-F1: 60 кадров в секунду еля и стала самодостаточным свойством фотокамеры, к тому же предельно полезной, например, при спортивной съемке, или при съемках быстродвижущихся объектов. Рекордный по скорострельности фотоаппарат – Casio EX-F1 У фотоаппарата великолепная оптика Например для того чтобы сфотографировать как ваш сын катается на водных лыжах вам потребуется и длиннофокусный объектив и высокая скорость съемки.

Casio выпускает сверхскоростные камеры по цене до $400 Японский производитель цифровых фотокамер, компания Casio представила два своих новых продукта – модели Casio EX-FC100 и EX-FS10. Обе способны делать последовательную съемку со скоростью 30 кадров в секунду с разрешением 6 МП и снимать ви

Casio учредила дочерную компанию в России Корпорация по производству потребительской электроники Casio Computer, Япония, учредила компанию OOO «Касио», деятельность которой начнется с 1 октя

Casio Exilim EX-FH20: скорость фотосъемки до 40 FPS Компания Casio анонсировала новую высокоскоростную цифровую фотокамеру Exilim EX-FH20, способную выполнять фотосъемку со скоростью 40 кадров в секунду (FPS) и съемку видео со скоростью 1000 кадров в сек

Casio Exilim EX-FH20: сверхскоростной ультразум Компания Casio представила новую цифровую камеру Exilim EX-FH20. Объектив с 20-кратным зумом (12X в предшествующей модели EX-F1), компактный корпус, который на 27% меньше по объему и на 28% легче по сра

Casio объявил дату выхода сверхскоростной фотокамеры Exilim Pro EX-F1 Новая цифровая фотокамера Casio Exilim Pro EX-F1 выйдет на японский рынок послезавтра, 19 марта 2008 г., сообщает Fareastgizmos.com. Ожидаемая стоимость новинки составит $1300 в пересчете с японской иены. Камера способн

Casio: кнопка «спуск затвора» не нужна фотокамерам Компания Casio считает, что кнопка спуска затвора в цифровых фотокамерах – лишний элемент. В частности, речь идет о камере Casio EX-F1 стоимостью $1,3 тыс., способной фиксировать 60 фотографий в

Максимум разрешения и стильный дизайн: тест трех топовых компактов Конструкция и дизайн Функциональность камер Дополнительные функции Тестовые снимки Итоги тестирования Для сравнительного тестирования компактов с самой на сегодня новой матрицей 12 МП мы выбрали Casio Z1200, Sony W200 и Samsung

Casio разрабатывает самую быструю цифровую камеру в мире Компания Casio Computer объявила, что она разрабатывает совершенно новую цифровую камеру с прежде неви

«Будь ближе» - фотоконкурс «папарацци» от компании Casio Купи камеру CASIO EXILIM и выиграй отдых на море Купите любую цифровую фотокамеру EXILIM у официального дилера в апреле, мае или июне и зарегистрируйте на сайте MISSION EXILIM серийный номер камеры и гаран

Casio выбрала технологию виртуализации Xen от Novell Компания Novell объявляет о том, что электронный гигант Casio Computer (Casio) использует SUSE Linux Enterprise Server от Novell со встроенным

Casio представил цифровые камеры для YouTube Компания Casio представила два новых цифровых фотоаппарата с функцией записи видео в специальном режиме «YouTube». Пользователь получает возможность выбора оптимального размера, качества и других параме

Casio выпускает камеру для Youtube В следующем месяце в продажу поступят обновленные камеры Casio, которые специально предназначены для быстрой записи и последующего размещения роликов на сервисе Youtube. Как сообщает производитель видео будет сохраняться в разрешении 640х480 (при код

Panasonic и Casio представили 12-Мпикс новинки Компании Panasonic и Casio одновременно представили новые модели цифровых фотокамер — Lumix DMC-FX100 и Exilim Zoom EX-Z1200. Обе новинки оснащены 12-Мпикс сенсором и системой стабилизации изображения. Объекти

Casio Exilim V7 – самая маленькая камера с 7-кратным зумом Внешний вид Корпус Casio EX-V7 по габаритам чуть больше сигаретной пачки (95,5 х 59,8 х 25,5 мм, 20,8 мм в самой тонкой части). Весит камера 149 г без батареи и карты памяти. Аппарат, выполненный в духе минимализ

Exilim EX-Z65: бюджетная новинка с 6 МП от Casio е, является уменьшенное количество мегапикселей. Камера имеет 3-кратное оптическое увеличение, программную стабилизацию изображения и ISO 800. Просмотр снимков выполняется на 2,6-дюймовом ЖК-дисплее. Casio Exilim EX-Z65 Ожидается, что камера появится в продаже в апреле по цене $260.

Новые фотокамеры Casio: рекордные показатели без ущерба стилю и габаритам невыдвижной объектив с 7-кратным оптическим зумом. Объектив шахтной конструкции – довольно обычное дело для настолько компактных камер, но все остальные имеют возможность лишь 3-кратного приближения. Casio Exilim EX-V7 – самая тонкая цифровая фотокамера с 7-кратным оптическим зумом Известно, что для объективов с большой кратностью увеличения очень важен оптический стабилизатор, особенно это