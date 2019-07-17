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Casio

Casio

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17.07.2019 Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

тильные ощущения настоящего рояля. И основной звук пианино, безусловно, должен быть аутентичным. По этим параметрам компромиссы недопустимы, какие бы аргументы не приводились продавцами.     Компания Casio уже много лет занимается разработкой и производством электронных музыкальных инструментов. В 2019 году она выпустила новейшую серию цифровых пианино PX-S. Мы протестировали топовую модель
10.01.2017 Casio выпустила «умные часы» под управлением Android

Android-часы от Casio Компания Casio представила «умные часы» Pro Trek Smart WSD-F20. Презентация состоялась на прошедшей в Лас-Вегасе выставке Consumer Electronic Show (CES). Часы работают под управлен
22.01.2016 Пришло время смарт-часов Casio

Известный производитель часов Casio принял решение выйти на рынок смарт-устройств с моделью WSD-F10. Смарт-часы Casio WSD-F10 будут работать под управлением платформы Android Wear. Корпуса четырёх расцветок будут отв
20.02.2015 Арабские цифры освоили все, а буквы - только Casio

Все современные калькуляторы (как и другие приборы и устройства) используют арабские цифры. А новые калькуляторы CASIO линейки ClassWiz fx первыми в мире могут изображать ещё и арабские буквы. Модели ClassWiz fx-991AR X и ClassWiz fx-570AR X относятся к инженерному классу устройств и могут применяться для
05.12.2014 Casio Exilim MR1 - король селфи

фровых компактных фотоаппаратов остаётся выше, чем у камер смартфонов. Особенно, если брать в расчёт фронтальные камеры – чьё разрешение традиционно выше. Именно такой логикой пользовались в компании Casio, когда представили на рынке аппарат «для селфи» Exilim MR1. Объектив Casio Exilim MR1 спрятан за заркальную поверхность передней части корпуса – благодаря чему человек может по сво
15.11.2013 Casio EX-10 и матричный брекетинг

Компания Casio представила новый компактный фотоаппарат флагманского класса EX-10. В Casio EX-10 используется матрица CMOS типоразмера 1/1,7’’ (7,44 на 5,58 миллиметров) с разрешением 12 мегапикс
19.02.2013 Компактное трио от Casio

Компания Casio представила три новых компактных фотоаппарата линейки Exilim: EX-N5, EX-N50 и EX-ZS30. Casio Exilim EX-N5 и EX-N50 созданы на общей технической базе и отличаются оформлением корпус
03.10.2012 Лазерно-светодиодные проекторы Casio: экономично, экологично, удобно

в традиционном DLP проекторе, поочередно подается световой поток трех основных цветов. Однако, на этом все аналогии с известными нам проекторами заканчиваются. Источниками света и цвета в проекторах Casio являются несколько светодиодов (в зависимости от модели), и лазер. В компактных моделях в конструкцию входит один красный светодиод, обеспечивающий световой поток красного цвета и синий л
06.08.2012 Casio представила европейцам Exilim EX-ZR300 Mini DV

Европейское подразделение компании Casio представило в Старом Свете фотокамеру Exilim EX-ZR300 Mini DV. Новинка относится к классу компактных фотоаппаратов-гиперзумов. Она использует матрицу типоразмера 1/2,3`` с разрешением 16,
21.09.2011 Microsoft будет собирать дань за Linux

Корпорация Microsoft добилась важного успеха на поле патентной войны, сумев подписать с Casio Computer патентное соглашение. Его пикантность состоит в том, что теперь в его рамках я
19.04.2011 Casio выпустила раскладной фотоаппарат

Компания Casio анонсировала фотоаппарат TRYX, представляющий собой ультракомпакт, корпус которого может раскрываться. Устройство доступно в белом и черном оформлении корпуса. Внутри Casio TRYX ус
17.02.2011 NEC реализует систему шумоподавления в камерах Casio

ъявила о разработке технологии шумоподавления в цифровых камерах в момент записи видео. Речь идет об звуках, появляющихся из-за работы зума. Технология уже опробована в фотоаппарате EXILIM EX-ZR10 от Casio. Звук, который издают механические части зума, очень сильно влияет на качество записи. NEC предложила удалять этот шум из записи в режиме реального времени, просто заглушая эти частоты. Т
21.09.2010 Casio расширила линейку фотокамер Exilim

Компания Casio представила несколько новых фотоаппаратов линейки Exilim. Топовой камерой является модель EX-H20G, являющаяся первой для производителя ультракомпактной камерой со встроенным GPS-модулем д
14.09.2010 Casio расширила линейку ультракомпактов Exilim

Компания Casio анонсировала выход двух новых цифровых фотокамер семейства Exilim. Модели Card EX-S200 и Zoom EX-Z800 выполнены в тонком и стильном корпусе. В них установлен процессор Exilim Engine 5.0,

17.08.2010 Casio сделала фотоаппарат для гольфистов

Компания Casio представит новый ультракомпактный фотоаппарат в линейке Exilim, предназначенных для любителей гольфа. Exilim EX-FC160S будет являться 10-мегапиксельной камерой со специальным сенсором с о
03.08.2010 Casio показала две новых камеры

Casio выпустила два ультракомпактных фотоаппарата. Речь идет про сверхтонкие Casio EX-S200 и EX-Z800, являющиеся 14-мегапиксельными устройствами с поддержкой съемки в HD-качестве. В них используется специальный упрощенный режим съемки, автоматически подстраивающий камер
19.05.2010 Casio выпустила компактную камеру к отпускному сезону

Компания Casio анонсировала компактную цифровую фотокамеру EXILIM Zoom EX-Z350, которая является типичным представителем класса камер Point-and-Shoot. Модель оборудована сенсором с разрешающей способнос
11.12.2009 Тест Casio EX-H10: компактный ультразум с большим экраном

Начать рассказ о Casio EXILIM Hi-Zoom EX-H10 стоит, наверное, с главного. По мнению EISA, перед нами "лучшая в Европе компактная камера для путешествий" сезона 2009/2010. По мнению разработчиков, немаловажную р
19.11.2009 Casio EX-G1: надежна и компактна

Компания Casio объявила о выходе на рынок новой 12.1-мегапиксельной фотокамеры EX-G1. По мнению производителя она будет самой тонкой фотокамерой с усиленным корпусом. Она выдерживает падение с высоты в

22.10.2009 Casio "ответила" на камерофон от Samsung

Известный производитель фототехники из Японии Casio анонсировал новую модель 12,2-мегапиксельного камерофона. Casio Exilim CA003 будет оснащаться фирменной оптикой с автофокусом и 28 мм широкоугольными линзами с 3-кратным оптическим
14.09.2009 NEC, Casio и Hitachi создадут третьего по величине производителя мобильников в Японии

Японские производители электроники NEC, Casio и Hitachi объединят подразделения по производству мобильных телефонов в одну компанию, сообщает Associated Press. Каждая из этих компаний имеет сравнительно небольшую долю на местом рынке
18.02.2009 CNews TV. Casio EX-F1: суперскоростной «цифровик»

Среди полупрофессиональных компактных камер стараниями компании Casio появился новый класс – высокоскоростные фотоаппараты: незаменимая вещь для тех, кому по роду своей деятельности приходится снимать объекты в быстром движении. Ну, например, спортивных реп
12.02.2009 Фотокамера Casio EX-F1: 60 кадров в секунду

еля и стала самодостаточным свойством фотокамеры, к тому же предельно полезной, например, при спортивной съемке, или при съемках быстродвижущихся объектов. Рекордный по скорострельности фотоаппарат – Casio EX-F1 У фотоаппарата великолепная оптика Например для того чтобы сфотографировать как ваш сын катается на водных лыжах вам потребуется и длиннофокусный объектив и высокая скорость съемки.
15.01.2009 Casio выпускает сверхскоростные камеры по цене до $400

Японский производитель цифровых фотокамер, компания Casio представила два своих новых продукта – модели Casio EX-FC100 и EX-FS10. Обе способны делать последовательную съемку со скоростью 30 кадров в секунду с разрешением 6 МП и снимать ви
30.09.2008 Casio учредила дочерную компанию в России

Корпорация по производству потребительской электроники Casio Computer, Япония, учредила компанию OOO «Касио», деятельность которой начнется с 1 октя
19.09.2008 Casio Exilim EX-FH20: скорость фотосъемки до 40 FPS

Компания Casio анонсировала новую высокоскоростную цифровую фотокамеру Exilim EX-FH20, способную выполнять фотосъемку со скоростью 40 кадров в секунду (FPS) и съемку видео со скоростью 1000 кадров в сек
17.09.2008 Casio Exilim EX-FH20: сверхскоростной ультразум

Компания Casio представила новую цифровую камеру Exilim EX-FH20. Объектив с 20-кратным зумом (12X в предшествующей модели EX-F1), компактный корпус, который на 27% меньше по объему и на 28% легче по сра
17.03.2008 Casio объявил дату выхода сверхскоростной фотокамеры Exilim Pro EX-F1

Новая цифровая фотокамера Casio Exilim Pro EX-F1 выйдет на японский рынок послезавтра, 19 марта 2008 г., сообщает Fareastgizmos.com. Ожидаемая стоимость новинки составит $1300 в пересчете с японской иены. Камера способн
30.01.2008 Casio: кнопка «спуск затвора» не нужна фотокамерам

Компания Casio считает, что кнопка спуска затвора в цифровых фотокамерах – лишний элемент. В частности, речь идет о камере Casio EX-F1 стоимостью $1,3 тыс., способной фиксировать 60 фотографий в

14.12.2007 Максимум разрешения и стильный дизайн: тест трех топовых компактов

Конструкция и дизайн Функциональность камер Дополнительные функции Тестовые снимки Итоги тестирования Для сравнительного тестирования компактов с самой на сегодня новой матрицей 12 МП мы выбрали Casio Z1200, Sony W200 и Samsung
05.09.2007 Casio разрабатывает самую быструю цифровую камеру в мире

Компания Casio Computer объявила, что она разрабатывает совершенно новую цифровую камеру с прежде неви
04.09.2007 «Будь ближе» - фотоконкурс «папарацци» от компании Casio

Купи камеру CASIO EXILIM и выиграй отдых на море Купите любую цифровую фотокамеру EXILIM у официального дилера в апреле, мае или июне и зарегистрируйте на сайте MISSION EXILIM серийный номер камеры и гаран
23.08.2007 Casio выбрала технологию виртуализации Xen от Novell

Компания Novell объявляет о том, что электронный гигант Casio Computer (Casio) использует SUSE Linux Enterprise Server от Novell со встроенным
12.07.2007 Casio представил цифровые камеры для YouTube

Компания Casio представила два новых цифровых фотоаппарата с функцией записи видео в специальном режиме «YouTube». Пользователь получает возможность выбора оптимального размера, качества и других параме
11.07.2007 Casio выпускает камеру для Youtube

  В следующем месяце в продажу поступят обновленные камеры Casio, которые специально предназначены для быстрой записи и последующего размещения роликов на сервисе Youtube. Как сообщает производитель видео будет сохраняться в разрешении 640х480 (при код
22.05.2007 Panasonic и Casio представили 12-Мпикс новинки

Компании Panasonic и Casio одновременно представили новые модели цифровых фотокамер — Lumix DMC-FX100 и Exilim Zoom EX-Z1200. Обе новинки оснащены 12-Мпикс сенсором и системой стабилизации изображения. Объекти
19.04.2007 Casio Exilim V7 – самая маленькая камера с 7-кратным зумом

Внешний вид Корпус Casio EX-V7 по габаритам чуть больше сигаретной пачки (95,5 х 59,8 х 25,5 мм, 20,8 мм в самой тонкой части). Весит камера 149 г без батареи и карты памяти. Аппарат, выполненный в духе минимализ
13.03.2007 Exilim EX-Z65: бюджетная новинка с 6 МП от Casio

е, является уменьшенное количество мегапикселей. Камера имеет 3-кратное оптическое увеличение, программную стабилизацию изображения и ISO 800. Просмотр снимков выполняется на 2,6-дюймовом ЖК-дисплее. Casio Exilim EX-Z65 Ожидается, что камера появится в продаже в апреле по цене $260.
24.02.2007 Новые фотокамеры Casio: рекордные показатели без ущерба стилю и габаритам

невыдвижной объектив с 7-кратным оптическим зумом. Объектив шахтной конструкции – довольно обычное дело для настолько компактных камер, но все остальные имеют возможность лишь 3-кратного приближения. Casio Exilim EX-V7 – самая тонкая цифровая фотокамера с 7-кратным оптическим зумом Известно, что для объективов с большой кратностью увеличения очень важен оптический стабилизатор, особенно это
15.01.2007 Casio представил новый карманный переводчик

Компания Casio выложила на витрины магазинов новый карманный переводчик, который умеет не только переводить слова, введенные при помощи клавиатуры, но и распознавать речь, а также буквы и слова, написан

Публикаций - 338, упоминаний - 373

Casio и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 85
Samsung Electronics 11065 67
HP - Hewlett-Packard 3662 62
Canon 1439 59
Toshiba Corporation 2980 54
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 53
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 52
Nikon 646 48
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 41
Olympus 475 40
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 39
Microsoft Corporation 25775 38
Eastman Kodak - Кодак 509 31
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 30
Seiko Epson Corporation 908 30
Konica Minolta 423 29
Sharp Corporation 1062 27
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 26
Intel Corporation 12811 24
Rekam 34 22
Hitachi - Хитачи 1501 22
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 22
Motorola Solutions - Psion 127 20
HP Inc. 5883 20
Fujitsu 2105 17
Noritsu Koki 24 16
Dell EMC 5180 16
Apple Inc 13156 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 14
LG Electronics 3735 12
Lenovo Motorola 3566 12
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
МакЦентр - MacCentre 171 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 8
SBF - Sinar Bron Foba - Синар Брон Фоба 10 7
Белый Ветер 365 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Квинта 7 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Seiko Instruments Inc - SII 19 3
Имидж.ру 12 3
Ixit Project 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Крокус Сити Молл 16 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Геометрия НПО 165 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Резонанс НПП 407 1
Promo.ru 37 1
Volvo Group 15 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Magnum Photos 3 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Carl Zeiss AG 307 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 132
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 114
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 92
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 79
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 74
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 65
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 59
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 53
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 44
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 39
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 33
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 28
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 27
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 27
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 27
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 27
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 26
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 26
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 26
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 25
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 25
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 24
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 24
Аксессуары 4282 22
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 21
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Casio Exilim 108 87
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 57
Microsoft Windows 16882 28
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 24
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 19
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 19
Adobe Photoshop 804 18
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 18
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 17
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 16
Intel - StrongARM - 121 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 15
Canon Digital IXUS 86 14
Linux OS 11533 14
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 13
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 12
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 12
Nokia Symbian OS 1411 11
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 10
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 9
Google Android 15244 9
Microsoft Office 4170 9
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 8
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 7
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 7
Olympus MJU 22 7
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 7
Fujifilm FinePix 107 7
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 6
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
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Южная Корея - Республика 7052 10
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Европа Восточная 3138 5
Китай - Тайвань 4245 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Индия - Bharat 5870 4
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Украина 7928 4
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Земля - планета Солнечной системы 10865 3
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