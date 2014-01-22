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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200718
ИКТ 15522
Организации 11821
Ведомства 1511
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Newsday

СОБЫТИЯ


22.01.2014 ТОП-10 самых скандальных рекламных кампаний гаджетов по версии ZOOM 1
21.07.2006 Крылатая ракета попала в ДТП в Нью-Йорке 1
21.07.2006 Крылатая ракета попала в ДТП в Нью-Йорке 1
23.11.2004 За звонок мобильника в суде американка поплатилась тремя неделями заключения 1
24.10.2002 Intel открыл новый завод по производству микрочипов 1
22.10.2002 Texas Instruments предупредил о грядущем снижении прибыли 1
13.09.2002 Прибыль Adobe за квартал соответствуют лишь сниженным прогнозам 1
06.09.2002 Philips Semiconductor продолжает сокращать рабочие места 1
09.08.2002 Teradyne закроет фабрику в Сан-Диего 1
01.08.2002 Fujitsu и AMD объявили о начале партнерства в области разработки памяти 1
30.07.2002 Нового робота обучили хорошим манерам 1
30.07.2002 Нового робота обучили хорошим манерам 1
29.07.2002 Сбой в работе компьютера привел к задержке рейсов компании Delta 1
19.07.2002 Apple открывает Windows для iPod 1
19.07.2002 Gateway закончила второй квартал с убытком $58,5 млн. 1
19.07.2002 Sun снова стала доходной 1
18.07.2002 Microchip купит завод в Орегоне 1
17.07.2002 Результаты Apple соответствуют прогнозам 1
15.07.2002 Compuware подает второй иск против IBM 1
12.07.2002 Apple открывает новые магазины в Нью-Йорке 1
11.07.2002 Потребители предпочитают Apple, Dell и Handspring 1
10.07.2002 Taiwan Semiconductor объявила о росте продаж 1
04.07.2002 Compuware ожидает снижения прибыли 1
04.07.2002 Compaq урегулировал иск по поводу корпоративной отчетности 1
02.07.2002 IBM продаст штаб-квартиру, но сохранит персонал 1
02.07.2002 IBM продает комплекс зданий на севере штата Нью-Йорк 1
01.07.2002 Начато расследование продаж акций руководителями Apple 1
25.06.2002 Mitsubishi выпустит бортовые антенны для интернета 1
21.06.2002 Infineon подает в суд на корейских производителей микросхем 1
11.06.2002 Штаты продолжают настаивать на ужесточении санкций в отношении Microsoft 1
11.06.2002 IBM совершает прорыв в области устройств хранения данных 1
11.06.2002 IBM совершает прорыв в области устройств хранения данных 1
24.05.2002 Microsoft выпустит утилиту для удаления своего ПО из Windows 1
20.05.2002 Судья предупредил Microsoft о необходимости выполнять обещания 1
20.05.2002 IBM разработала сверхбыстрый транзистор 1
20.05.2002 IBM разработала сверхбыстрый транзистор 1
16.05.2002 На рынке игровых приставок началась ценовая война 1
15.05.2002 Штаты настаивают на повторном рассмотрении одного из документов по делу Microsoft 1
09.04.2002 Compaq: уровень доходов в первом квартале превзойдет ожидания аналитиков 1

Публикаций - 48, упоминаний - 48

Newsday и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25825 8
IBM - International Business Machines Corp 9711 8
Apple Inc 13231 7
HP - Hewlett-Packard 3667 6
Samsung Electronics 11107 4
Dell EMC 5200 3
HP Inc. 5904 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Dell Technologies - Dell Computer 2222 2
Intel Corporation 12851 2
AMD - Advanced Micro Devices 4683 2
Fujitsu 2108 2
Sony 6752 2
Lenovo Motorola 3569 2
Yahoo! 3728 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Compuware - CareTech Solutions 50 2
Keynote Systems 23 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
LG Electronics 3743 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Toshiba Corporation 2983 1
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 1
Acer Group - Acer Inc 2811 1
HPE SGI - Silicon Graphics 391 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Philips 2100 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1112 1
Adobe Systems 1602 1
Nintendo 826 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 528 1
AOL Inc - America Online 1883 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
TI - Texas Instruments Incorporated 851 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Teradyne 30 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 57 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн - ЗДМП, Завод детских молочных продуктов - Лианозовский молочный комбинат - Веселый молочник, Домик в деревне, Мажитель, Рыжий Ап!, Чудо 11 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Boeing 1032 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Merrill Lynch 454 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Судебная власть - Judicial power 2515 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 781 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17054 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4820 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15503 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5405 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4777 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13312 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5523 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10103 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8843 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18438 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2828 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 2
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 2
Микроскоп - Microscope 348 2
Микроскоп - Атомно-силовой микроскоп - Atomic force microscopy 42 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6281 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5930 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14827 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7405 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2929 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7927 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2435 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2776 1
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 262 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 536 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 1
Microsoft Windows 16953 6
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft Office 4196 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3120 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 2
Apple iPod 1554 2
Apple Power Mac 123 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
LG Optimus 170 1
Asus Eee Pad - Asus Eee Tablet - Asus Eee Slate - серия планшетов 47 1
Teradyne Connection Systems 1 1
Apple iPad 4022 1
Linux OS 11600 1
Apple - App Store 3137 1
Samsung Galaxy 1040 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Oracle Java - язык программирования 3484 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4175 1
Adobe Photoshop 805 1
Apple iMac - Серия моноблоков 471 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 1
Microsoft ActiveX 212 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
Acer eMachines 71 1
Sharp Zaurus - КПК 43 1
HTC EVO 63 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 4
Pataki George - Патаки Джордж 10 2
Schneider Jim - Шнайдер Джим 3 2
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 2
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 2
Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 2
Matthews James - Мэтьюз Джеймс 4 2
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Javits Jacob - Джавитс Джейкоб 3 1
Miller Michael - Миллер Майкл 10 1
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Belluzzo Rick - Беллуззо Рик 7 1
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 1
Beaulieu Joseph - Болье Джозеф 1 1
Tasini Jonathan - Тасини Джонатан 2 1
Herbold Robert - Херболд Роберт - Herbold Bob - Херболд Боб 5 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 14 1
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 1
Gardner Richard - Гарднер Ричард 3 1
Wolf Charles - Вулф Чарльз 7 1
Carson Scott - Карсон Скотт 3 1
Fortuna Steve - Фортуна Стив 4 1
Bilek Thomas - Билек Томас 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 15
США - Нью-Йорк 3186 9
США - Калифорния 4837 4
США - Западная Виргиния 45 3
Южная Корея - Республика 7077 3
Япония 13826 3
Германия - Федеративная Республика 13259 3
США - Флорида 788 3
США - Юта 198 3
США - Массачусетс 518 3
США - Коннектикут 172 3
США - Миссури - Канзас-Сити 107 3
США - Миннесота 199 3
США - Айова 129 3
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 3
США - Новая Англия 34 2
США - Нью-Йорк штат 254 2
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 2
Россия - РФ - Российская федерация 167319 2
Европа 25003 2
Швейцария - Цюрих 280 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 47 1
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 1
Казахстан - Республика 6080 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
Армения - Республика 2460 1
Беларусь - Белоруссия 6324 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1424 1
Израиль 2862 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1933 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - СФО - Новосибирск 4902 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Китай - Тайвань 4279 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Украина 7939 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3419 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8918 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6719 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6205 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2397 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8124 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9104 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 891 2
Галлий - Gallium - химический элемент 367 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 348 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 421 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1786 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5629 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6223 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 875 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5146 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4052 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3211 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1255 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 1
Здравоохранение - Отоларингология 187 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 427 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1923 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1002 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4640 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5131 1
NYT - The New York Times 1103 4
Time Magazine 12 3
AP - Associated Press 2008 3
FT - Financial Times 1300 2
Times 668 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
The Washington Post 350 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
MacWorld 134 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
The Times 75 1
MSNBC - телеканал 89 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
Gartner - Giga Information Group 32 1
Needham & Company 36 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 2
MacWorld Expo 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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