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HPE SGI Silicon Graphics

HPE SGI - Silicon Graphics


12.08.2016 Легендарный разработчик графики SGI продан

HPE покупает SGI за $275 млн Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) покупает американскую компанию Sili
23.07.2010 SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000

Компания SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о поддержке новых процессоров AMD Opteron 4000 серии в своих серверных продуктах. Новые серверы на базе технологий AMD Opteron

22.07.2010 SGI выпустила новую систему хранения среднего уровня InfiniteStorage 5000 SAS

Компания SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о выпуске SGI InfiniteStorage 5000, RAID-системы хранения, которая сочетает в высокопроизводительной платформе новейшую

30.03.2010 SGI выпустила интегрированную блейд-систему для СМБ

Компания SGI, поставщик решений в области высокопроизводительных вычислений, визуализации и хранения данных, представила Origin 400 – интегрированную блейд-систему, которая сочетает в себе среды для выч
08.04.2009 Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится

Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, что никаких изменений в поставках и обслуживании
02.04.2009 Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн

Компания Silicon Graphics (SGI) согласилась продать все свои активы Rackable Systems, поставщику серверов и систем хране
17.12.2008 Новый суперкомпьютер Росгидромета: точность прогноза 93%

вершении монтажа одного из самых производительных суперкомпьютеров России. Это кластер производства Silicon Graphics SGI Alltix ICE, показавший производительность 13,68 Тфлопс на тесте Linpack

01.11.2008 SGI представила экологичную платформу для хранения данных

Компания SGI представила систему SGI InfiniteStorage 15000 – платформу для хранения данных с исключительными показателями скорости, объема, занимаемой площади и энергопотребления. Инновации, прим
22.09.2008 SGI сделала свободными свои OpenGL-разработки

Корпорация SGI объявила о смене лицензии на собственные наработки, некоторые из которых являются составной частью графической подсистемы Linux и других UNIX-подобных систем. Новая лицензия дублирует услов
02.07.2008 Системы SGI помогут Total разрабатывать нефтегазовые месторождения

Исследовательский филиал компании Total, крупнейшей нефтегазовой компании Франции, объявил сегодня о том, что к своим обширным техническим мощностям он добавил системы SGI. Эти системы позволят компании максимизировать возврат от инвестиций, вложенных в исследования по всему миру. Total приобрел систему SGI Altix ICE мощностью в 123 терафлопс и систему
21.03.2008 Гидрометцентр РФ намерен использовать суперкомпьютер Silicon Graphics

Гидрометцентр РФ планирует использовать суперкомпьютер американской компании Silicon Graphics с производительностью более 20 терафлоп (20 триллионов операций с «плавающей точкой» в секунду). Об этом сообщил ИТАР-ТАСС. Суперкомпьютер будет установлен примерно через месяц
11.03.2008 Новое SAN-решение SGI упрощает миграцию данных с любой системы хранения

Компания SGI объявила о выпуске решения SGI Virtualized Storage Migration, которое дает предприятиям свободу перемещения данных в любых стандартных средах хранения. В отличие от традиционных сист
24.12.2007 SGI и SWsoft оптимизируют работу с базами данных Oracle

Компания SGI объединила свой опыт с компанией SWsoft, специализирующейся в области программ виртуализации и автоматизации, обеспечивая, таким образом, клиентов решением, которое позволяет оптимизировать
31.10.2007 SGI представила новые системы хранения данных

SGI объявила о выходе новой серии систем SGI InfiniteStorage NEXIS NAS, разработанной для более легкого управления и хранения цифровых данных. SGI InfiniteStorage NEXIS NAS основана на базе высокоэффективной файловой системы XF
21.08.2007 SGI поставит NASA суперкомпьютер на базе Linux

SGI и NASA официально объявили о том, что агентство выбрало суперкомпьютер SGI Altix для удовлетворения будущих потребностей в технологиях высокопроизводительных вычислений. Система была приобретена как часть программы обновления технологий NAS Technology Refresh (NTR
12.07.2007 SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE

Компания Silicon Graphics представила SGI Altix ICE – платформу блейд-серверов нового поколения. Отчасти кластер, отчасти MPP — эта
04.12.2006 Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI

0 тыс. км2 с разрешением 0,41 м/пиксель), которые будет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Daily, специалисты компании GeoEye считают их характеристиками, оптимальными для решения фотограмметрических задач. Каждая станция SGI Altix 350 оснаще
04.12.2006 Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI

0 тыс. км2 с разрешением 0,41 м/пиксель), которые будет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Daily, специалисты компании GeoEye считают их характеристиками оптимальными для решения фотограмметрических задач. Каждая станция SGI Altix 350 оснащен
25.09.2006 ЛАРГЕО удвоила ресурсы Центра обработки данных геофизической информации

руппа компаний Arbyte объявили о завершении очередного этапа по развитию Центра Обработки Данных (ЦОД) компании ЛАРГЕО. В результате реализации проекта в ЦОД внедрен новейший многопроцессорный сервер SGI Altix 330 и две высокопроизводительные системы хранения данных SGI S330. Геофизическая сервисная компания ЛАРГЕО является одной из наиболее динамично развивающихся компаний на рынке

24.03.2006 Silicon Graphics обнародовал планы по реструктуризации

, или 250 позиций в отдельных областях, будут упразднены в процессе реструктуризации. Кроме того, в SGI будет продолжаться реализация объявленных ранее программ снижения расходов, что позволит

09.12.2005 Sikorsky Aircraft внедрил SGI-решения

и Sikorsky, подразделении United Technologies Corporation, решения с серверами и системами хранения SGI. Sikorsky внедрил в своем центре в Бриджпорте (Bridgeport), штат Коннектикут, решения

22.11.2005 SGI начинает выпуск новой флагманской платформы Altix 4000

ерной архитектурой в высокоплотный и компактный форм-фактор, Silicon Graphics представила платформу SGI® Altix® 4000. SGI интегрировала обновленную масштабируемую архитектуру памяти с об
06.09.2005 Silicon Graphics сокращает расходы

09.11.2004 Японский институт атомной энергии представит суперкомпьютер на базе Linux

on Graphics объявила о том, что Японский институт атомной энергии (JAERI) представит суперкомпьютер SGI Altix как новую базовую вычислительную систему для помощи в разработке ведущих энергетиче
01.11.2004 SGI представила "спасательный" шлем с CompactFlash и LAN

Японская компания SGI разработала систему Risk Management System, предназначенную для использования в инженерных работах. Устройство, представляющее собой небольшую коробку, крепится на шлеме и оборудовано миниа
29.07.2004 Silicon Graphics построит Linux-суперкомпьютер для NASA

Компания Silicon Graphics произведет для NASA суперкомпьютер с объемом памяти 500 ТБ, содержащий более 10 тыс. чипов Intel Itanium, сообщил сайт informationweek.com. Данный суперкомпьютер станет одним и
12.03.2004 SGI создал 256-процессорный кластер под управлением Linux

Компания Silicon Graphics (SGI), объявила о создании на базе платформы Altix 3000 кластера из 256 процессоров Intel Itan
13.02.2004 SGI хочет продать свое подразделение

ния Silicon Graphics ведёт переговоры о продаже частному инвестору Alias, торонтского подразделения SGI по графике. По словам источников в компании Alias, никакого срока завершения потенциально
18.11.2003 SGI представила проект «Ультрафиолет»

Компания SGI объявила о своих планах разработать революционный класс суперкомпьютеров для крупных инженерных вычислений. Используя новую концепцию, которую компания называет multi-paradigm computing, мо
18.11.2003 SGI представила проект «Ультрафиолет»

Компания SGI объявила о своих планах разработать революционный класс суперкомпьютеров для крупных инженерных вычислений. Используя новую концепцию, которую компания называет multi-paradigm computing, мо
06.10.2003 Новая цель SCO – компания Silicon Graphics

бу SCO вокруг ОС Linux. В своем письме глава SCO Дарл Макбрайд (Darl McBride) утверждает, что вклад SGI в эту программную разработку нарушает лицензионное соглашение, подписанное компанией в 19
28.08.2003 Silicon Graphics вновь сокращает сотрудников

Уже второй раз в этом году компания SGI объявляет о готовящемся сокращении своих работников. В мае из компании было уволено 400 ч
27.08.2003 SuSE Linux и Silicon Graphics совместно работают над серверами Altix

Компании SuSE Linux и Silicon Graphics (SGI) заключили партнерское соглашение по совместной разработке высокопроизводительных серверо
26.05.2003 Silicon Graphics сокращает сотрудников и реструктуризируется

Silicon Graphics (SGI) увольняет около 400 сотрудников и преобразовывает свой бизнес для “сосредоточения на рас
24.04.2003 Новый суперкластер займется космологией

Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который позднее был заменен
24.04.2003 Новый суперкластер займется космологией

Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который позднее был заменен
10.01.2003 Silicon Graphics утверждает, что построила самый быстрый суперкомпьютер под Linux

Silicon Graphics (SGI) разработала самую мощную в мире систему, работающую под управлением Linux. SGI Al
06.12.2002 Новая идеология SGI

черашней пресс-конференции, посвященной предварительным итогам полуторагодичной работы компании SIT (Silicon Information Technologies), входящей в холдинг DPI и являющейся национальным дистрибьютором SGI на территории России и стран СНГ. Также на пресс-конференции было еще раз подчеркнуто то, что SGI намерена поддерживать архитектуру MIPS, как минимум, до 2007 года, выпуская новые мо
11.11.2002 Silicon Graphics представила 128 процессоров в одном блоке

Silicon Graphics (SGI) представляет 11 ноября суперкомпьютер Origin 3900, содержащий 128 процессоров в одном бл
16.07.2002 Nokia и SGI разработают стандарт трехмерной графики для мобильных терминалов

вступить в альянс с разработчиком стандарта трехмерной графики OpenGL - компанией Silicon Graphics (SGI) - с целью разработки аналога для мобильных телефонов. Таким образом, десятая годовщина O

Публикаций - 384, упоминаний - 493

HPE SGI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11989 104
IBM - International Business Machines Corp 9373 80
HP - Hewlett-Packard 3618 46
Microsoft Corporation 24252 40
HP Inc. 5641 38
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 35
Oracle - Sun Microsystems 2210 33
Dell EMC 4989 31
HP Compaq Computer Corp 1916 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 25
Apple Inc 11771 18
Red Hat 1286 17
AMD - Advanced Micro Devices 4063 16
Fujitsu 2032 16
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 381 13
Hitachi - Хитачи 1461 11
TurboLinux - Pacific HiTech 95 11
Oracle Corporation 6568 10
Cisco Systems 5044 10
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 160 10
Dell Technologies - Dell Computer 2123 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 8
Nvidia Corp 3359 8
Прогноз 1600 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 580 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 7
NetApp - Network Appliance 632 7
Google LLC 11503 7
Netscape Communications Corporation 421 6
Adobe Systems 1534 6
OpenText - Micro Focus - Novell 870 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 357 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 992 6
Т-Платформы - T-Platforms 394 6
McData 32 5
Крок - Croc 1767 5
Unisys - Unify Square 115 5
AT&T Inc 1666 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 4
Siemens AG - Siemens Group 2572 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6847 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 17 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 3
Merrill Lynch 433 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 77 3
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 705 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 310 2
Меркури - Mercury 213 2
Ford 402 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Tesla Motors 378 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 63 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Т-Банк - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 96 2
Lockheed Martin 753 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 2
LinkedIn 619 2
UPS 198 2
Euroclear 15 2
Alpari - Альпари 66 2
Роснефть НК - нефтяная компания 506 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Boeing 1005 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Mobil - Мобил 52 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Гута ГК 34 1
Carl Zeiss AG 292 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 68 1
Honda Motor Company 232 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
АСК 42 1
GroupM - Mindshare 28 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Kempinski - Кемпински 34 1
NTT DoCoMo - DoCoMo Capital 6 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 21
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2874 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1744 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1424 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 143 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 602 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10874 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 3
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 54 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 88 2
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - Агентство защиты информационных систем 10 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 944 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1853 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1319 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5560 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 61 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 109 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 205 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1138 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5212 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 99 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 25 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 49 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 169 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 525 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 1
Петербургский метрополитен ГУП 131 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4444 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 281 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 767 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 748 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 662 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6201 2
Linux Foundation 179 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 685 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 294 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28277 101
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20166 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24122 79
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1545 69
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15746 42
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4960 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8912 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61151 27
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 355 26
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4167 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46525 21
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 524 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6853 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8947 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12065 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23107 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10536 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14915 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7476 12
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5587 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24871 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5675 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12224 9
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 410 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6593 8
High-End - высочайший («элитный») класс техники 677 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11142 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9324 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13421 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27212 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1937 7
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 808 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19977 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1282 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6806 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2165 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10606 7
Масштабируемость - Scalability 2959 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11048 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11289 6
Linux OS 9351 86
Intel Itanium 625 48
Microsoft Windows 15229 38
Microsoft Windows NT 877 33
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1477 30
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1312 26
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 33 24
Microsoft Windows 2000 8661 18
HPE SGI Onyx 17 17
EA Origin 178 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 14
Khronos Group - OpenGL - Язык программирования 234 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2941 13
Intel Pentium III 779 11
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 985 11
Intel x86 - архитектура процессора 1765 9
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 164 8
Oracle Java - язык программирования 2932 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 7
HPE SGI Origin - Silicon Graphics Origin 13 7
Intel Pentium II 168 6
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 69 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6926 6
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 274 6
HP UX - Hewlett Packard Unix 228 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4884 6
HPE SGI NUMAflex 7 6
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 175 5
Apple iOS 7466 5
HPE SGI O2 - Silicon Graphics O2 UNIX-станция 5 5
Apple iPod 1534 5
HPE SGI Octane - Silicon Graphics Octane 5 5
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 33 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 4
Apple iPad 3822 4
Red Hat Linux 181 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 455 4
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 63 4
Apple iMac - Серия моноблоков 454 4
SUSE Linux 200 4
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 17 4
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 4
Анцыпович Владимир 6 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Гулькин Павел 14 2
Betsy Rafael - Бетси Рафаел 4 2
Боровиков Игорь 118 2
Юсупов Ренат 115 2
Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 2
Libin Phil - Либин Фил 21 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 906 2
Verton Dan - Вертон Дэн 4 2
Bishop Bob - Бишоп Боб 3 2
Захаров Игорь 2 2
Попова Мария 140 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 2
Hawking Stephen - Хоукинг Стэфан 2 2
Давыдова Татьяна 2 2
Опанасенко Всеволод 132 2
Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 2
Черноволенко Сергей 34 2
Пачиков Степан 22 2
Young Bob - Янг Боб 6 1
Гуриев Марат 17 1
Рудычева Наталья 95 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Парахин Виктор 8 1
Фролов Александр 32 1
Ефимов Петр 39 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Терентьев Алексей 23 1
Brin Sergey - Сергей Брин 186 1
Орловский Виктор 367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51283 60
Россия - РФ - Российская федерация 136687 48
США - Калифорния 4566 26
Япония 13161 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41534 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13905 17
Земля - планета Солнечной системы 10229 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13999 16
Германия - Федеративная Республика 12460 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13172 12
Европа 21501 12
США - Калифорния - Маунтин-Вью 108 12
Африка - Африканский регион 3405 8
Ближний Восток 2877 8
Южная Корея - Республика 6525 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16633 7
Франция - Французская Республика 7728 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1757 7
Америка Латинская 1780 7
США - Нью-Йорк 3076 6
Великобритания - Лондон 2379 5
Индия - Bharat 5309 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 996 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16335 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2988 5
Нидерланды 3448 5
Ирак - Республика 693 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 613 4
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 87 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3295 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5052 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7036 4
США - Лос-Анджелес - Голливуд 501 4
Россия - СФО - Новосибирск 4079 4
Европа Восточная 3045 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2456 4
Китай - Тайвань 3887 4
Украина 7488 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1073 3
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