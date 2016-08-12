HPE SGI Silicon Graphics
|12.08.2016
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Легендарный разработчик графики SGI продан
HPE покупает SGI за $275 млн Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) покупает американскую компанию Sili
|23.07.2010
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SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000
Компания SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о поддержке новых процессоров AMD Opteron 4000 серии в своих серверных продуктах. Новые серверы на базе технологий AMD Opteron
|22.07.2010
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SGI выпустила новую систему хранения среднего уровня InfiniteStorage 5000 SAS
Компания SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о выпуске SGI InfiniteStorage 5000, RAID-системы хранения, которая сочетает в высокопроизводительной платформе новейшую
|30.03.2010
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SGI выпустила интегрированную блейд-систему для СМБ
Компания SGI, поставщик решений в области высокопроизводительных вычислений, визуализации и хранения данных, представила Origin 400 – интегрированную блейд-систему, которая сочетает в себе среды для выч
|08.04.2009
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Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится
Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, что никаких изменений в поставках и обслуживании
|02.04.2009
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Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн
Компания Silicon Graphics (SGI) согласилась продать все свои активы Rackable Systems, поставщику серверов и систем хране
|17.12.2008
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Новый суперкомпьютер Росгидромета: точность прогноза 93%
вершении монтажа одного из самых производительных суперкомпьютеров России. Это кластер производства Silicon Graphics SGI Alltix ICE, показавший производительность 13,68 Тфлопс на тесте Linpack
|01.11.2008
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SGI представила экологичную платформу для хранения данных
Компания SGI представила систему SGI InfiniteStorage 15000 – платформу для хранения данных с исключительными показателями скорости, объема, занимаемой площади и энергопотребления. Инновации, прим
|22.09.2008
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SGI сделала свободными свои OpenGL-разработки
Корпорация SGI объявила о смене лицензии на собственные наработки, некоторые из которых являются составной частью графической подсистемы Linux и других UNIX-подобных систем. Новая лицензия дублирует услов
|02.07.2008
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Системы SGI помогут Total разрабатывать нефтегазовые месторождения
Исследовательский филиал компании Total, крупнейшей нефтегазовой компании Франции, объявил сегодня о том, что к своим обширным техническим мощностям он добавил системы SGI. Эти системы позволят компании максимизировать возврат от инвестиций, вложенных в исследования по всему миру. Total приобрел систему SGI Altix ICE мощностью в 123 терафлопс и систему
|21.03.2008
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Гидрометцентр РФ намерен использовать суперкомпьютер Silicon Graphics
Гидрометцентр РФ планирует использовать суперкомпьютер американской компании Silicon Graphics с производительностью более 20 терафлоп (20 триллионов операций с «плавающей точкой» в секунду). Об этом сообщил ИТАР-ТАСС. Суперкомпьютер будет установлен примерно через месяц
|11.03.2008
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Новое SAN-решение SGI упрощает миграцию данных с любой системы хранения
Компания SGI объявила о выпуске решения SGI Virtualized Storage Migration, которое дает предприятиям свободу перемещения данных в любых стандартных средах хранения. В отличие от традиционных сист
|24.12.2007
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SGI и SWsoft оптимизируют работу с базами данных Oracle
Компания SGI объединила свой опыт с компанией SWsoft, специализирующейся в области программ виртуализации и автоматизации, обеспечивая, таким образом, клиентов решением, которое позволяет оптимизировать
|31.10.2007
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SGI представила новые системы хранения данных
SGI объявила о выходе новой серии систем SGI InfiniteStorage NEXIS NAS, разработанной для более легкого управления и хранения цифровых данных. SGI InfiniteStorage NEXIS NAS основана на базе высокоэффективной файловой системы XF
|21.08.2007
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SGI поставит NASA суперкомпьютер на базе Linux
SGI и NASA официально объявили о том, что агентство выбрало суперкомпьютер SGI Altix для удовлетворения будущих потребностей в технологиях высокопроизводительных вычислений. Система была приобретена как часть программы обновления технологий NAS Technology Refresh (NTR
|12.07.2007
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SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE
Компания Silicon Graphics представила SGI Altix ICE – платформу блейд-серверов нового поколения. Отчасти кластер, отчасти MPP — эта
|04.12.2006
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Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI
0 тыс. км2 с разрешением 0,41 м/пиксель), которые будет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Daily, специалисты компании GeoEye считают их характеристиками, оптимальными для решения фотограмметрических задач. Каждая станция SGI Altix 350 оснаще
|04.12.2006
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Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI
0 тыс. км2 с разрешением 0,41 м/пиксель), которые будет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Daily, специалисты компании GeoEye считают их характеристиками оптимальными для решения фотограмметрических задач. Каждая станция SGI Altix 350 оснащен
|25.09.2006
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ЛАРГЕО удвоила ресурсы Центра обработки данных геофизической информации
руппа компаний Arbyte объявили о завершении очередного этапа по развитию Центра Обработки Данных (ЦОД) компании ЛАРГЕО. В результате реализации проекта в ЦОД внедрен новейший многопроцессорный сервер SGI Altix 330 и две высокопроизводительные системы хранения данных SGI S330. Геофизическая сервисная компания ЛАРГЕО является одной из наиболее динамично развивающихся компаний на рынке
|24.03.2006
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Silicon Graphics обнародовал планы по реструктуризации
, или 250 позиций в отдельных областях, будут упразднены в процессе реструктуризации. Кроме того, в SGI будет продолжаться реализация объявленных ранее программ снижения расходов, что позволит
|09.12.2005
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Sikorsky Aircraft внедрил SGI-решения
и Sikorsky, подразделении United Technologies Corporation, решения с серверами и системами хранения SGI. Sikorsky внедрил в своем центре в Бриджпорте (Bridgeport), штат Коннектикут, решения
|22.11.2005
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SGI начинает выпуск новой флагманской платформы Altix 4000
ерной архитектурой в высокоплотный и компактный форм-фактор, Silicon Graphics представила платформу SGI® Altix® 4000. SGI интегрировала обновленную масштабируемую архитектуру памяти с об
|06.09.2005
|Silicon Graphics сокращает расходы
|09.11.2004
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Японский институт атомной энергии представит суперкомпьютер на базе Linux
on Graphics объявила о том, что Японский институт атомной энергии (JAERI) представит суперкомпьютер SGI Altix как новую базовую вычислительную систему для помощи в разработке ведущих энергетиче
|01.11.2004
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SGI представила "спасательный" шлем с CompactFlash и LAN
Японская компания SGI разработала систему Risk Management System, предназначенную для использования в инженерных работах. Устройство, представляющее собой небольшую коробку, крепится на шлеме и оборудовано миниа
|29.07.2004
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Silicon Graphics построит Linux-суперкомпьютер для NASA
Компания Silicon Graphics произведет для NASA суперкомпьютер с объемом памяти 500 ТБ, содержащий более 10 тыс. чипов Intel Itanium, сообщил сайт informationweek.com. Данный суперкомпьютер станет одним и
|12.03.2004
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SGI создал 256-процессорный кластер под управлением Linux
Компания Silicon Graphics (SGI), объявила о создании на базе платформы Altix 3000 кластера из 256 процессоров Intel Itan
|13.02.2004
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SGI хочет продать свое подразделение
ния Silicon Graphics ведёт переговоры о продаже частному инвестору Alias, торонтского подразделения SGI по графике. По словам источников в компании Alias, никакого срока завершения потенциально
|18.11.2003
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SGI представила проект «Ультрафиолет»
Компания SGI объявила о своих планах разработать революционный класс суперкомпьютеров для крупных инженерных вычислений. Используя новую концепцию, которую компания называет multi-paradigm computing, мо
|18.11.2003
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SGI представила проект «Ультрафиолет»
Компания SGI объявила о своих планах разработать революционный класс суперкомпьютеров для крупных инженерных вычислений. Используя новую концепцию, которую компания называет multi-paradigm computing, мо
|06.10.2003
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Новая цель SCO – компания Silicon Graphics
бу SCO вокруг ОС Linux. В своем письме глава SCO Дарл Макбрайд (Darl McBride) утверждает, что вклад SGI в эту программную разработку нарушает лицензионное соглашение, подписанное компанией в 19
|28.08.2003
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Silicon Graphics вновь сокращает сотрудников
Уже второй раз в этом году компания SGI объявляет о готовящемся сокращении своих работников. В мае из компании было уволено 400 ч
|27.08.2003
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SuSE Linux и Silicon Graphics совместно работают над серверами Altix
Компании SuSE Linux и Silicon Graphics (SGI) заключили партнерское соглашение по совместной разработке высокопроизводительных серверо
|26.05.2003
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Silicon Graphics сокращает сотрудников и реструктуризируется
Silicon Graphics (SGI) увольняет около 400 сотрудников и преобразовывает свой бизнес для “сосредоточения на рас
|24.04.2003
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Новый суперкластер займется космологией
Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который позднее был заменен
|24.04.2003
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Новый суперкластер займется космологией
Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который позднее был заменен
|10.01.2003
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Silicon Graphics утверждает, что построила самый быстрый суперкомпьютер под Linux
Silicon Graphics (SGI) разработала самую мощную в мире систему, работающую под управлением Linux. SGI Al
|06.12.2002
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Новая идеология SGI
черашней пресс-конференции, посвященной предварительным итогам полуторагодичной работы компании SIT (Silicon Information Technologies), входящей в холдинг DPI и являющейся национальным дистрибьютором SGI на территории России и стран СНГ. Также на пресс-конференции было еще раз подчеркнуто то, что SGI намерена поддерживать архитектуру MIPS, как минимум, до 2007 года, выпуская новые мо
|11.11.2002
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Silicon Graphics представила 128 процессоров в одном блоке
Silicon Graphics (SGI) представляет 11 ноября суперкомпьютер Origin 3900, содержащий 128 процессоров в одном бл
|16.07.2002
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Nokia и SGI разработают стандарт трехмерной графики для мобильных терминалов
вступить в альянс с разработчиком стандарта трехмерной графики OpenGL - компанией Silicon Graphics (SGI) - с целью разработки аналога для мобильных телефонов. Таким образом, десятая годовщина O
HPE SGI и организации, системы, технологии, персоны:
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