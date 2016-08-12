HPE SGI - Silicon Graphics

Легендарный разработчик графики SGI продан HPE покупает SGI за $275 млн Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) покупает американскую компанию Sili

SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000 Компания SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о поддержке новых процессоров AMD Opteron 4000 серии в своих серверных продуктах. Новые серверы на базе технологий AMD Opteron

SGI выпустила новую систему хранения среднего уровня InfiniteStorage 5000 SAS Компания SGI, мировой производитель HPC-систем и решений для ЦОД, объявила о выпуске SGI InfiniteStorage 5000, RAID-системы хранения, которая сочетает в высокопроизводительной платформе новейшую

SGI выпустила интегрированную блейд-систему для СМБ Компания SGI, поставщик решений в области высокопроизводительных вычислений, визуализации и хранения данных, представила Origin 400 – интегрированную блейд-систему, которая сочетает в себе среды для выч

Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, что никаких изменений в поставках и обслуживании

Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн Компания Silicon Graphics (SGI) согласилась продать все свои активы Rackable Systems, поставщику серверов и систем хране

Новый суперкомпьютер Росгидромета: точность прогноза 93% вершении монтажа одного из самых производительных суперкомпьютеров России. Это кластер производства Silicon Graphics SGI Alltix ICE, показавший производительность 13,68 Тфлопс на тесте Linpack

SGI представила экологичную платформу для хранения данных Компания SGI представила систему SGI InfiniteStorage 15000 – платформу для хранения данных с исключительными показателями скорости, объема, занимаемой площади и энергопотребления. Инновации, прим

SGI сделала свободными свои OpenGL-разработки Корпорация SGI объявила о смене лицензии на собственные наработки, некоторые из которых являются составной частью графической подсистемы Linux и других UNIX-подобных систем. Новая лицензия дублирует услов

Системы SGI помогут Total разрабатывать нефтегазовые месторождения Исследовательский филиал компании Total, крупнейшей нефтегазовой компании Франции, объявил сегодня о том, что к своим обширным техническим мощностям он добавил системы SGI. Эти системы позволят компании максимизировать возврат от инвестиций, вложенных в исследования по всему миру. Total приобрел систему SGI Altix ICE мощностью в 123 терафлопс и систему

Гидрометцентр РФ намерен использовать суперкомпьютер Silicon Graphics Гидрометцентр РФ планирует использовать суперкомпьютер американской компании Silicon Graphics с производительностью более 20 терафлоп (20 триллионов операций с «плавающей точкой» в секунду). Об этом сообщил ИТАР-ТАСС. Суперкомпьютер будет установлен примерно через месяц

Новое SAN-решение SGI упрощает миграцию данных с любой системы хранения Компания SGI объявила о выпуске решения SGI Virtualized Storage Migration, которое дает предприятиям свободу перемещения данных в любых стандартных средах хранения. В отличие от традиционных сист

SGI и SWsoft оптимизируют работу с базами данных Oracle Компания SGI объединила свой опыт с компанией SWsoft, специализирующейся в области программ виртуализации и автоматизации, обеспечивая, таким образом, клиентов решением, которое позволяет оптимизировать

SGI представила новые системы хранения данных SGI объявила о выходе новой серии систем SGI InfiniteStorage NEXIS NAS, разработанной для более легкого управления и хранения цифровых данных. SGI InfiniteStorage NEXIS NAS основана на базе высокоэффективной файловой системы XF

SGI поставит NASA суперкомпьютер на базе Linux SGI и NASA официально объявили о том, что агентство выбрало суперкомпьютер SGI Altix для удовлетворения будущих потребностей в технологиях высокопроизводительных вычислений. Система была приобретена как часть программы обновления технологий NAS Technology Refresh (NTR

SGI анонсирует блейд-платформу нового поколения: Altix ICE Компания Silicon Graphics представила SGI Altix ICE – платформу блейд-серверов нового поколения. Отчасти кластер, отчасти MPP — эта

Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI 0 тыс. км2 с разрешением 0,41 м/пиксель), которые будет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Daily, специалисты компании GeoEye считают их характеристиками, оптимальными для решения фотограмметрических задач. Каждая станция SGI Altix 350 оснаще

Для обработки спутниковых снимков GeoEye закупает станции SGI 0 тыс. км2 с разрешением 0,41 м/пиксель), которые будет передавать на Землю разрабатываемый в настоящее время спутник дистанционного зондирования Земли GeoEye-1, компания GeoEye приобретает 4 станции SGI Altrix 350. Как сообщает Space Daily, специалисты компании GeoEye считают их характеристиками оптимальными для решения фотограмметрических задач. Каждая станция SGI Altix 350 оснащен

ЛАРГЕО удвоила ресурсы Центра обработки данных геофизической информации руппа компаний Arbyte объявили о завершении очередного этапа по развитию Центра Обработки Данных (ЦОД) компании ЛАРГЕО. В результате реализации проекта в ЦОД внедрен новейший многопроцессорный сервер SGI Altix 330 и две высокопроизводительные системы хранения данных SGI S330. Геофизическая сервисная компания ЛАРГЕО является одной из наиболее динамично развивающихся компаний на рынке

Silicon Graphics обнародовал планы по реструктуризации , или 250 позиций в отдельных областях, будут упразднены в процессе реструктуризации. Кроме того, в SGI будет продолжаться реализация объявленных ранее программ снижения расходов, что позволит

Sikorsky Aircraft внедрил SGI-решения и Sikorsky, подразделении United Technologies Corporation, решения с серверами и системами хранения SGI. Sikorsky внедрил в своем центре в Бриджпорте (Bridgeport), штат Коннектикут, решения

SGI начинает выпуск новой флагманской платформы Altix 4000 ерной архитектурой в высокоплотный и компактный форм-фактор, Silicon Graphics представила платформу SGI® Altix® 4000. SGI интегрировала обновленную масштабируемую архитектуру памяти с об

Японский институт атомной энергии представит суперкомпьютер на базе Linux on Graphics объявила о том, что Японский институт атомной энергии (JAERI) представит суперкомпьютер SGI Altix как новую базовую вычислительную систему для помощи в разработке ведущих энергетиче

SGI представила "спасательный" шлем с CompactFlash и LAN Японская компания SGI разработала систему Risk Management System, предназначенную для использования в инженерных работах. Устройство, представляющее собой небольшую коробку, крепится на шлеме и оборудовано миниа

Silicon Graphics построит Linux-суперкомпьютер для NASA Компания Silicon Graphics произведет для NASA суперкомпьютер с объемом памяти 500 ТБ, содержащий более 10 тыс. чипов Intel Itanium, сообщил сайт informationweek.com. Данный суперкомпьютер станет одним и

SGI создал 256-процессорный кластер под управлением Linux Компания Silicon Graphics (SGI), объявила о создании на базе платформы Altix 3000 кластера из 256 процессоров Intel Itan

SGI хочет продать свое подразделение ния Silicon Graphics ведёт переговоры о продаже частному инвестору Alias, торонтского подразделения SGI по графике. По словам источников в компании Alias, никакого срока завершения потенциально

SGI представила проект «Ультрафиолет» Компания SGI объявила о своих планах разработать революционный класс суперкомпьютеров для крупных инженерных вычислений. Используя новую концепцию, которую компания называет multi-paradigm computing, мо

SGI представила проект «Ультрафиолет» Компания SGI объявила о своих планах разработать революционный класс суперкомпьютеров для крупных инженерных вычислений. Используя новую концепцию, которую компания называет multi-paradigm computing, мо

Новая цель SCO – компания Silicon Graphics бу SCO вокруг ОС Linux. В своем письме глава SCO Дарл Макбрайд (Darl McBride) утверждает, что вклад SGI в эту программную разработку нарушает лицензионное соглашение, подписанное компанией в 19

Silicon Graphics вновь сокращает сотрудников Уже второй раз в этом году компания SGI объявляет о готовящемся сокращении своих работников. В мае из компании было уволено 400 ч

SuSE Linux и Silicon Graphics совместно работают над серверами Altix Компании SuSE Linux и Silicon Graphics (SGI) заключили партнерское соглашение по совместной разработке высокопроизводительных серверо

Silicon Graphics сокращает сотрудников и реструктуризируется Silicon Graphics (SGI) увольняет около 400 сотрудников и преобразовывает свой бизнес для “сосредоточения на рас

Новый суперкластер займется космологией Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который позднее был заменен

Новый суперкластер займется космологией Данный контракт является частью соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного ранее между возглавляемым профессором Хоукинсом консорциумом COSMOS и компанией SGI (эти организации работают вместе с 1997 г.). Изначально в качестве вычислительной платформы в COSMOS использовался 32-процессорный сервер SGI Origin 2000, который позднее был заменен

Silicon Graphics утверждает, что построила самый быстрый суперкомпьютер под Linux Silicon Graphics (SGI) разработала самую мощную в мире систему, работающую под управлением Linux. SGI Al

Новая идеология SGI черашней пресс-конференции, посвященной предварительным итогам полуторагодичной работы компании SIT (Silicon Information Technologies), входящей в холдинг DPI и являющейся национальным дистрибьютором SGI на территории России и стран СНГ. Также на пресс-конференции было еще раз подчеркнуто то, что SGI намерена поддерживать архитектуру MIPS, как минимум, до 2007 года, выпуская новые мо

Silicon Graphics представила 128 процессоров в одном блоке Silicon Graphics (SGI) представляет 11 ноября суперкомпьютер Origin 3900, содержащий 128 процессоров в одном бл