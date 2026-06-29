Индексная книга (каталог) CNews*
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FZJ Forschungszentrum Jülich GmbH Юлихский исследовательский центр Julich Supercomputing Centre Суперкомпьютерный центр Юлих
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 64
FZJ и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 139 8
|Lippert Thomas - Липперт Томас 4 4
|Тихонов Андрей 43 3
|Малахов Михаил 10 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Эйхлер Ольга 5 3
|Холодкова Наталья 3 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Лигачев Глеб 120 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Захаров Юрий 15 3
|Безруков Андрей 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Бетсис Павел 101 2
|Lienau Christoph - Линау Христоф 2 2
|Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 2
|Carius Reinhard - Кариус Рейнхард 2 2
|Филатов Андрей 117 2
|Бойко Елена 152 2
|Богачев Игорь 183 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
|Притула Павел 33 1
|Савюк Виктор 41 1
|Щербов Роман 15 1
|Воеводин Владимир 19 1
|Чуракова Елена 11 1
|Черезов Вадим 1 1
|Горделия Валентина 1 1
|Чупин Владимир 1 1
|Якобовский Михаил 4 1
|Ahmad Armughan - Ахмад Армуган 3 1
|Бюлдт Георг 1 1
|Willbold Dieter - Вилльболд Дитер 1 1
|Bekas Costas - Бекас Костас 2 1
|Costa Juan - Коста Хуан 3 1
|Boudot Agnès - Будо Агнес 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.