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Индексная книга (каталог) CNews*
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FZJ Forschungszentrum Jülich GmbH Юлихский исследовательский центр Julich Supercomputing Centre Суперкомпьютерный центр Юлих

FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 2
16.11.2021 Atos и Nvidia создадут лабораторию для исследований в области климата и здравоохранения с помощью экзафлопcных вычислений 2
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1
20.08.2020 Новое открытие позволит резко повысить энергоэффективность серверов и СХД 2
17.01.2020 GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD 1
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 3
27.03.2019 Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы 3
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 3
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 2
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 2
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 2
17.11.2015 «Т-Платформы» установили суперкомпьютер JURECA в немецком суперкомпьютерном центре Юлих 1
19.10.2015 В МФТИ создают центр по борьбе со старостью 2
28.05.2012 «Т-Платформы» и научно-исследовательский центр «Юлих» будут совместно разрабатывать решения для суперкомпьютеров 3
29.07.2011 «Т-Платформы» и МГУ провели молодежную летнюю школу по разработке параллельных приложений 1
21.06.2011 Intel планирует увеличить мощность суперкомпьютеров в 500 раз к 2020 г. 2
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 2
27.10.2010 Энергопотребление электроники может снизиться в 10 раз 2
21.07.2010 Электрону уготована неисчерпаемость 2
02.03.2010 IBM разработала новый энергоэффективный метод анализа качества данных 4
25.07.2008 Пикотехнологии: новый рубеж 1
27.03.2008 Сделан новый шаг на пути к искусственному фотосинтезу 1
26.02.2008 Запущен самый производительный европейский суперкомпьютер 4
15.11.2007 Суперкомпьютер IBM Blue Gene/L бьет рекорды производительности 2
07.03.2006 В Европе представили самый быстрый суперкомпьютер 1
20.10.2005 Ученые обманули свет 1
20.10.2005 Ученые обманули свет 1
01.03.2004 Испанский кластер будет самым быстрым в Европе 2
16.08.2002 Суперкомпьютер от IBM будет самым быстрым в Европе 1
16.08.2002 Суперкомпьютер от IBM будет самым быстрым в Европе 1
16.08.2002 Суперкомпьютер от IBM станет самым быстрым в Европе 2

Публикаций - 35, упоминаний - 64

FZJ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Т-Платформы - T-Platforms 412 12
Nvidia Corp 4002 7
Microsoft Corporation 25775 4
Intel Corporation 12811 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
Samsung Electronics 11065 3
Dell EMC 5180 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
Snom Technology 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Nginx - Энджайникс 209 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Supermicro 135 2
GENCI - Grand Équipement National de Calcul Intensif - Национальная французская организация высокопроизводительных вычислений 3 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 1
BAdW LRZ - Leibniz-Rechenzentrum - Суперкомпьютерный центр Лейбница Баварской академии наук 3 1
Парадигма 169 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
BMW Group 482 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Челябинской области 78 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
PRACE - Partnership for Advanced Computing in Europe - Ассоциация по строительству европейской суперкомпьютерной инфраструктуры 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 24
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Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 2
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Мацоцкий Сергей 180 2
Абрамов Сергей 76 2
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
Притула Павел 33 1
Савюк Виктор 41 1
Щербов Роман 15 1
Воеводин Владимир 19 1
Чуракова Елена 11 1
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Горделия Валентина 1 1
Чупин Владимир 1 1
Якобовский Михаил 4 1
Ahmad Armughan - Ахмад Армуган 3 1
Бюлдт Георг 1 1
Willbold Dieter - Вилльболд Дитер 1 1
Bekas Costas - Бекас Костас 2 1
Costa Juan - Коста Хуан 3 1
Boudot Agnès - Будо Агнес 2 1
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
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Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния 4829 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 3
США - Теннесси 125 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Польша - Республика 2031 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань 4245 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Германия - Берлин 732 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 2
Португалия - Лиссабон 41 1
Испания - Каталония 33 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Швейцария - Лозанна 71 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 1
Германия - Рейнланд-Пфальц - Майнц 17 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Спорт - Шахматы - Chess 259 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 16 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
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