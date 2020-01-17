GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD

GENCI и Atos объявили о начале работы новейшего расширения суперкомпьютера Joliot-Curie. Новинка, установленная Atos, располагается и управляется командами специалистов CEA в центре TGCC и создана на базе рекордного по мощности решения Atos BullSequana XH2000. Новая разработка стала первым в мире рабочим суперкомпьютером, который включает процессоры AMD EPYC 7H12 нового поколения.

Это расширение суперкомпьютера Joliot-Curie заняло 59 место в мировом рейтинге TOP500. Благодаря средней текущей производительности более 5 петафлопс, оно стало первым суперкомпьютером на базе 64-ядерных процессоров AMD EPYC (280 Вт), вошедшим в мировой рейтинг. Запатентованное высокоэффективное решение для жидкостного охлаждения DLC (Direct Liquid Cooling) и энергоэффективная архитектура системы BullSequana XH2000 сыграли важную роль в достижении максимального уровня производительности и обеспечении низкой совокупной стоимости владения. Выдающийся результат был продемонстрирован благодаря большому техническому опыту HPC-специалистов CEA и Atos.

Это расширение является частью европейского проекта PPI4HPC, целью которого является приобретение инновационных вычислительных решений и решений для хранения данных в рамках совместных закупок, координируемых GENCI, для ведущих HPC-центров CEA/GENCI, CINECA (Италия), JUELICH (Германия) и BSC (Испания).

«Результаты первого моделирования, выполненного на этом новом суперкомпьютере, демонстрируют высокую производительность и соответствие решения Atos поставленным задачам, – сказал Стефан Рекена (Stéphane Requena), технический директор GENCI. – Это решение обеспечит быстрое и эффективное портирование научных приложений на будущие архитектуры с повышенной плотностью и будет гарантировать оптимальное соотношение потребления энергии и производительности».

«Мы очень рады работать с GENCI над расширением суперкомпьютера Joliot-Curie, первого установленного суперкомпьютера, который скоро начнет работать в рамках рейтинга TOP500 и созданного на базе процессоров AMD EPYC 7H12 следующего поколения», – сказал Анье Будо (Agnès Boudot), старший вице-президент и руководитель группы высокопроизводительных вычислений Atos.

«Процессоры AMD EPYC нового поколения изменяют правила высокопроизводительных компьютерных вычислений, обеспечивая рекордную производительность и позволяя создавать как никогда мощные супервычислительные системы, – сказал Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и руководитель подразделения по разработке решений для ЦОД и встраиваемых систем компании AMD. – Мы рады видеть нашу последнюю версию процессора EPYC 7H12 в списке TOP500. Мы поздравляем Atos и GENCI с этим выдающимся результатом и надеемся на продолжение сотрудничества и инноваций по мере нашего вступления в эпоху экзафлопсных вычислений».

Расширение суперкомпьютера вскоре будет полностью запущено в центре TGCC в Брюйер-ле-Шатель и будет доступно ученым и исследователям в рамках конкурсов проектов, проводимых GENCI и PRACE. Общая совокупная теоретическая пиковая производительность суперкомпьютера Joliot-Curie превысит 22 петафлопса.