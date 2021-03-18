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DLC Direct Liquid Cooling
СОБЫТИЯ
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|18.03.2021
|Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 1
|17.01.2020
|GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD 1
|15.10.2019
|Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию 1
DLC и организации, системы, технологии, персоны:
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
|Requena Stéphane - Рекена Стефан 1 1
|Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
|Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 1
|Boudot Agnès - Будо Агнес 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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