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DLC Direct Liquid Cooling

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 1
17.01.2020 GENCI и Atos запустили суперкомпьютер BullSequana XH2000 на процессорах AMD 1
15.10.2019 Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

DLC и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4620 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 2
GENCI - Grand Équipement National de Calcul Intensif - Национальная французская организация высокопроизводительных вычислений 3 2
Dell Technologies Secureworks 45 1
Supermicro 134 1
Nvidia Corp 3938 1
Intel Corporation 12769 1
Dell Technologies - Dell Computer 2205 1
Dell EMC 5163 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 721 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2460 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1814 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 605 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22382 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12694 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3004 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 266 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5560 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 333 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6440 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13044 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4508 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 134 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8102 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21572 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 104 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35668 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1639 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7048 1
Atos BullSequana XH 2 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 270 2
Atos Bull Sequana 27 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 190 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 354 1
Apache Hadoop 468 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
Nvidia GRID vGPU 57 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 162 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Requena Stéphane - Рекена Стефан 1 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 1
Boudot Agnès - Будо Агнес 2 1
Германия - Федеративная Республика 13143 2
Европа 24896 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 2
Нидерланды 3720 1
Испания - Королевство 3817 1
Чехия - Чешская Республика 1344 1
Франция - Анже 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13753 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 1
Индия - Bharat 5834 1
Италия - Итальянская Республика 4491 1
Франция - Французская Республика 8135 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5606 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3365 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21360 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 485 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 492 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4585 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7308 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
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