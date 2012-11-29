Получите все материалы CNews по ключевому слову
USN Computers Юсн-Компьютерс
USN® Computers — оптовый поставщик оргтехники с 1997 года. Компьютеры, серверы, ноутбуки, принтеры, видеокарты, комплектующие, бытовая техника. Компания входит в государственный реестр IT-компаний Минкомсвязи РФ. Проектирует и производит персональные компьютеры и серверы на собственной сборочной площадке под зарегистрированным торговым знаком USN Computers и торговыми марками заказчиков. Вся продукция сертифицирована по РТ ТС, производство аттестовано по ISO 9001:2015.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
USN Computers и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.