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USN Computers Юсн-Компьютерс

USN Computers - Юсн-Компьютерс

USN® Computers — оптовый поставщик оргтехники с 1997 года. Компьютеры, серверы, ноутбуки, принтеры, видеокарты, комплектующие, бытовая техника. Компания входит в государственный реестр IT-компаний Минкомсвязи РФ. Проектирует и производит персональные компьютеры и серверы на собственной сборочной площадке под зарегистрированным торговым знаком USN Computers и торговыми марками заказчиков. Вся продукция сертифицирована по РТ ТС, производство аттестовано по ISO 9001:2015.

СОБЫТИЯ

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29.11.2012 Конференция Microsoft TechEd Russia 2012 состоялась 1
03.11.2011 Microsoft организует онлайн-трансляцию конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
20.10.2011 Microsoft опубликовала финальную программу конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
16.03.2011 Роман Крючков: Кризис развитию не помеха 1
18.11.2010 USN Computers: новый игрок на рынке дистрибуции Intel 1
10.03.2010 Windows Server 2008 R2 Foundation: новое решение для СМБ доступно в России 1
21.10.2009 Опровержение: it-menu.ru не принадлежит UCM 1
09.06.2009 USN Computers представила новые неттопы для дома и офиса 1
01.06.2009 «Интегратика» – новый бренд на рынке информационных услуг 1
07.04.2009 USN Computers представила сервер USN Zeus на базе Intel Xeon E5530 1
26.01.2009 USN Computers представил серийный сервер на базе Intel Core i7 920 1
03.12.2008 USN Computers представил настольные ПК для женщин 1
25.08.2008 USN Computers создала систему видео-конференц-связи для РЖД 1
18.08.2008 USN Computers представляет ПК для общественных заведений 1
28.07.2008 USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО 1
18.07.2008 USN Computers выпустила тонкий сервер для телекоммуникационных компаний 1
02.07.2008 Как выжить ИТ-дистрибутору? 1
18.06.2008 USN Computers представила новую линейку серверов 1
22.05.2008 USN Computers открыла новый онлайн-магазин компьютерной техники 1
13.05.2008 USN Computers оптимизирует HelpDesk для сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт» 1
12.03.2008 USN Computers открыла «Московскую Сервисную Службу»: полный спектр ИТ-услуг 1
13.12.2007 USN Computers пополнил линейку серверов 1
21.11.2007 USN Computers поставит крупнейшую партию серверов для «Рамблера» 1
15.11.2007 В России появилась новая федеральная сеть компьютерных сервисных центров 1
23.10.2007 В USN Computers назначен новый генеральный директор 1
09.01.2007 Решение USN Projects для строительства квалифицировано SAP 1
06.10.2004 Практика: создаем домашнюю сеть без проводов 1
02.10.2003 USN Computers открыл новое направление деятельности 1
20.08.2003 USN Computers расширил линейку готовых решений для офиса 1
16.06.2003 USN Computers стал официальным дистрибьютором компании Chaintech 1
23.05.2003 USN Computers стал дистрибьютором ноутбуков Rover Computers 1
23.05.2002 ELKO подвела итоги маркетинговой программы по продвижению ноутбуков 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

USN Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25684 10
Intel Corporation 12769 10
Samsung Electronics 10986 6
IBM - International Business Machines Corp 9672 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 4
HP Inc. 5868 4
Sony 6718 4
Supermicro 134 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Cisco Systems 5349 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 3
AMD Graphics Product Group - ATI 971 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 3
Scan city - Скан сити 8 2
Агент Плюс 8 2
Devexpress - Developer Express 8 2
USN Computers - Интегратика 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 2
Veeam Software 343 2
Softline - Софтлайн 3667 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 2
Xerox - The Haloid Company 1167 2
Canon 1436 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 971 2
HTC Corporation 1512 2
1С-Битрикс - Bitrix 663 2
Poly - Plantronics 144 2
Seiko Epson Corporation 908 2
JetBrains 84 2
Nvidia Corp 3938 2
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 27 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 53 2
Softkey - Софткей 214 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 2
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
Rover - RoverComputers 422 1
Ф-Центр 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
ОСК - Янтарь - Прибалтийский судостроительный завод 5 1
Hansol Group - Hansol Electronics 7 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3406 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 972 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22382 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12053 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1633 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14674 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3375 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8652 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13044 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6178 3
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 187 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11443 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10539 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12929 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10209 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3562 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2010 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8493 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6807 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4741 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1416 1
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Пропускная способность - Bandwidth 1887 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1975 1
Microsoft Windows 16777 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Microsoft Office 4118 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2468 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 2
Microsoft Windows Embedded 204 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 1
Fujitsu Amilo 61 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
AMD - ATI CrossFireX 30 1
Qbik WinGate 9 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Intel Turbo Boost Technology 216 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 277 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1506 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Intel Xeon E 197 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 113 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 229 1
Intel Core Quad 123 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
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Чабин Сергей 3 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1403 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
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Интернет-кафе 310 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1315 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1562 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5698 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6442 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1112 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
DevCon 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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