Получите все материалы CNews по ключевому слову
Devexpress Developer Express
УПОМИНАНИЯ
Devexpress и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 2
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
|Гусаров Владимир 5 1
|Schmelzer Jay - Шмельцер Джей 1 1
|Здебский Ромуальд 4 1
|Lukawiecki Rafal - Лукавецки Рафаль 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
|США - Вашингтон - Редмонд 233 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.