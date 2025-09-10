Разделы

Devexpress Developer Express


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки 1
04.12.2024 «Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек 1
17.05.2019 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
03.11.2011 Microsoft организует онлайн-трансляцию конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
20.10.2011 Microsoft опубликовала финальную программу конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Devexpress и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25040 3
JetBrains 74 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5134 2
Samsung Electronics 10490 2
Veeam Software 322 2
IBM - International Business Machines Corp 9507 2
Softline - Софтлайн 3113 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
HP Inc. 5728 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 874 2
HTC Corporation 1501 2
1С-Битрикс - Bitrix 606 2
Poly - Plantronics 139 2
Macroscop - Макроскоп Трейд - Сателлит Инновация - Eocortex 23 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 40 2
Softkey - Софткей 210 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 2
USN Computers - Юсн-Компьютерс 31 2
Scan city - Скан сити 8 2
Агент Плюс 8 2
X Corp - Twitter 2898 1
Intel Corporation 12420 1
БАРС Груп 555 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Quest Software 42 1
Цифра ГК 2512 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5346 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21481 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4429 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5082 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6775 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2736 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1788 1
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 231 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 333 1
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 64 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 67 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6756 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1621 1
Microsoft Office 3887 2
Microsoft Windows 16125 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2297 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  359 2
Microsoft Windows Embedded 202 2
Linux OS 10620 1
Microsoft Windows 7 1990 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Microsoft Outlook 1432 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 358 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 942 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Microsoft Visual Studio 415 1
JQuery 42 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 20 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 36 1
Python - IronPython 6 1
Цифра ГК - Конструктор MES - ZIAK 7 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Гусаров Владимир 5 1
Schmelzer Jay - Шмельцер Джей 1 1
Здебский Ромуальд 4 1
Lukawiecki Rafal - Лукавецки Рафаль 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
США - Вашингтон - Редмонд 233 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9699 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 97 2
