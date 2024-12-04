«Цифра» перевела свою MES-систему на новый импортонезависимый технологический стек

ГК «Цифра», разработчик цифровых решений для промышленности, перевела свое решение для комплексного управления производством «Цифра. Конструктор MES» (бывший ZIAK) на новый технологический стек, который был приведен в соответствие с рекомендациями, разработанными Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

«Цифра» заменила ранее используемые иностранные компоненты DevExpress и HighCharts. В основу обновленного пользовательского интерфейса системы были заложены элементы собственной отечественной дизайн-системы Prizm, а также сторонние санкционно-безопасные компоненты с открытым исходным кодом для реализации редкой функциональности. Кроме того, для повышения безопасности использования ПО на промышленных объектах, разработчики закрыли потенциальные уязвимости. Учитывая пользовательский опыт заказчиков, продуктовая команда переработала UI/UX-дизайн, что сделало работу с приложениями более удобной и эффективной, а предоставление информации более наглядным, с фокусом на необходимые данные и показатели.

«”Конструктор MES” позволяет адаптировать интерфейс пользователя к потребностям компании. То есть, внедряя новое прикладное решение, сами заказчики могут тонко настраивать поведение и внешний вид сервисов под уже привычные им рабочие процессы», — отметил Алексей Карасев, руководитель дивизиона «Непрерывные производства» ГК «Цифра».

«Конструктор MES» — набор прикладных цифровых решений для автоматизации различных аспектов деятельности промышленных предприятий. Решение позволяет обеспечить диспетчеризацию производства, анализировать производительность и ключевые показатели эффективности, контролировать производственные процессы и управлять персоналом. «Конструктор MES» помогает управлять качеством продукции и отслеживать ее генеалогию, а также контролировать состояние и распределение ресурсов. Продукт входит в реестр отечественного ПО.

Решение используется в разных отраслях промышленности благодаря набору кросс-отраслевых сервисов MES. Команда разработчиков также развивает специализированные решения на базе конструктора, ориентируясь на потребности заказчиков. Так, за последнее время «Цифрой» были разработаны цифровые сервисы для энергетики, нефтегаза, горной промышленности и металлургии. Использование MES-системы в компании энергетической отрасли снизило потребление топливных газов и теплоэнергии в паре, закупки электроэнергии и потери сжатого воздуха и продуктов его разделения. В одной из крупнейших горнодобывающих компаний «Конструктор. MES» сократил неидентифицированные потери на 20-35%, а в металлургии – сократил время реакции на нештатные ситуации и увеличил возможность проактивного реагирования на 3%. Среди других эффектов на промышленных объектах: снижение простоев оборудования на 2 часа в неделю, рост качественных характеристик продукции, прямо влияющих на рыночную стоимость, на 0,35%, снижение потери материалов в ходе хранения и транспортировки на 10%.