Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки

ООО «Кросс-платформенные решения» сообщает о поддержке macOS в библиотеке WPF4Linux. Единый код для Windows, Linux и macOS открывает новые возможности мультиплатформенной разработки для предприятий, использующих WPF (Windows Presentation Framework). Об этом CNews сообщили представители ООО «Кросс-платформенные решения» .

«Кросс-платформенные решения» сообщают о существенном обновлении флагманской библиотеки WPF4Linux. Теперь всем ее пользователям доступна полноценная поддержка macOS. Используя WPF4Linux, WPF-разработчики могут переносить пользовательские приложения c Windows на Linux и macOS без изменений кода, сокращая сроки адаптации к новым платформам с нескольких месяцев до считанных дней или даже часов. А в дальнейшем, на уже привычном рабочем месте, реализовать сквозную кроссплатформенную разработку для всех трех наиболее популярных десктопных операционных систем: Windows, Linux и macOS.

Пользователям macOS и библиотеки WPF4Linux доступны:

Оптимизированное потребление памяти и быстрый старт WPF-приложений. Запуск пакетов занимает менее секунды, потребление памяти оптимизировано. Это позволяет полноценно использовать весь имеющийся на предприятии парк устройств и операционных систем: от Windows до Linux и macOS;

Практически нулевая адаптация WPF-кода и бинарная совместимость. Сгенерированные код может выполняться на платформах Apple Silicon (процессоры M1, M2 и выше) и Интел через NativeAOT 6;

Нативная производительность и рендеринг приложений. Аппаратное ускорение обеспечивает плавную анимацию на Retina-экранах и минимальное использование ресурсов процессора.

Компиляция и сборка приложений для всех трех операционных систем производится в привычной для программистов среде, с сохранением имеющихся наработок и популярных вендорских библиотек, таких как Telerik, DevExpress, Syncfusion, SciChart и др.

Все это обеспечивает принципиальное снижение затрат на миграцию. Лицензия per-app позволяет устанавливать пользовательские приложения на неограниченном числе рабочих мест, в организациях любого размера. Разработчикам достаточно пересобрать решение под macOS/Linux: бизнес-логика и интерфейс остаются практически неизменными, как и пользовательский интерфейс.

Использование WPF4Linux позволит всем корпоративным пользователям WPF-приложений нивелировать риски, связанные с проблемами TPM-блокировок Windows 11 и окончанием поддержки Windows 10 с октября 2025 г. По нашим оценкам, от 40 до 60% российских корпоративных приложений разработано с использование Windows Presentation Framework – WPF.