Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft WPF Microsoft Windows Presentation Foundation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Microsoft WPF и организации, системы, технологии, персоны:
|SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
|Quartz 25 2
|Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 19 1
|Forbes - Форбс 936 1
|NYT - The New York Times 1091 1
|Ars Technica 439 1
|PCPro 53 1
|BetaNews 50 1
|IDC - International Data Corporation 4950 1
|Gartner - Гартнер 3624 1
|Forrester Research 830 1
|Microsoft Research 142 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
|Fortune Global 100 142 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.