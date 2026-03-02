Разделы

Microsoft WPF Microsoft Windows Presentation Foundation


СОБЫТИЯ

02.03.2026 «Кросс-платформенные решения» выпустила обновление WPF4Linux 1.6 3
17.11.2025 «Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции 3
29.10.2025 «Кросс-платформенные решения» представили платформу WPF-миграции 3
10.09.2025 Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки 4
11.12.2023 Виды RPA-платформ и их особенности 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1
27.03.2014 Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой 1
11.12.2013 DataArt разработал персонализированную площадку для торговли ценными бумагами 1
11.11.2013 Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ 1
19.03.2012 Microsoft открыла код Mayhem — средства автоматизации «для ленивых» 1
13.12.2011 Вышла новая версия генераторов отчетов Stimulsoft Reports 1
29.04.2011 DevCon’11: опубликована финальная программа конференции 1
14.04.2011 «Стимулсофт» выпустил линейку генераторов отчетов 2011.1 3
10.12.2010 «Стимулсофт» обновила линейку генераторов отчетов Stimulsoft Reports 1
07.12.2010 Esri выпустила ArcGIS API для платформы Windows Phone 2
19.10.2010 «Стимулсофт» выпустил новую версию генераторов отчетов Stimulsoft Reports 1
27.04.2010 Объединенные коммуникации в Microsoft Office 2010: будь на связи 2
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России 2
20.10.2009 Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4 1
08.12.2008 Конференция «Платформа 2009. Определяя будущее»: итоги 1
04.12.2008 CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET 1
13.11.2008 Microsoft анонсировала новые технологии для разработчиков 2
14.08.2008 Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008 3
04.07.2008 BioLink начала поставки платформы биометрической идентификации BioID 3
13.05.2008 Microsoft объявила о выходе Expression Studio 2 1
23.08.2007 Microsoft ответила Google новым интерфейсом 2
21.05.2007 Microsoft реализовала технологию Silverlight 1
17.04.2007 Microsoft: Flash осталось жить недолго 2
26.02.2007 Microsoft работает над конкурентом Adobe Reader 2
11.08.2006 В Санкт-Петербурге пройдет Chaos Constructions’2006 1
10.04.2006 Физтех победил в битве программистов 1
28.03.2006 Microsoft поделится интерфейсом Vista 4
22.03.2006 Покупатели больше предпочитают ПК с Windows Media Center, чем с Windows XP 1
26.01.2006 Microsoft представила "убийцу" Flash 2
20.12.2005 Microsoft: 10 проблем 2006 года 1
16.09.2005 Microsoft вторглась в вотчину Adobe 1
14.09.2005 В Windows появятся реалистичные цвета 1
13.09.2005 Microsoft представит подсистему Windows Workflow Foundation 1

Публикаций - 39, упоминаний - 65

Microsoft WPF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25361 28
Stimulsoft - Стимулсофт 17 4
Adobe Systems 1574 3
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 3
Devexpress - Developer Express 7 2
Amazon Inc - Amazon.com 3173 2
Google LLC 12363 2
Sparkle 9 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 2
Esri 171 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
Brightcove 14 1
Ростех - Автоматика Концерн 1755 1
SAP SE 5471 1
Cisco Systems 5240 1
Huawei 4306 1
Qualcomm Technologies 1923 1
Xiaomi 2053 1
Apple Inc 12787 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
Intel Corporation 12598 1
Oracle Corporation 6911 1
GitHub 997 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 890 1
Canon 1424 1
Sony 6645 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 511 1
1С-Битрикс - Bitrix 632 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
DJI 87 1
AOL Inc - America Online 1878 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
JetBrains 78 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
Nvidia Corp 3795 1
Quest Software 42 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1117 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Superjob - Суперджоб 747 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
LEGO 255 1
Сбер - СберАвто 36 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 7
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 771 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9748 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6053 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4860 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7149 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 5
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 242 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2298 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1171 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5324 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29006 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1560 4
Web development - Веб-разработка 306 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3129 4
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 64 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1916 3
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 856 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 3
Microsoft Windows API 305 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8983 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1763 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5733 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2646 3
Microsoft Windows 16467 24
Microsoft Visual Studio 422 15
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 15
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 15
Linux OS 11067 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 8
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 105 8
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 29 7
Apple macOS 2292 6
Stimulsoft Reports 17 4
Кросс-платформенные решения - WPF4Linux 4 4
Google Android 14855 4
Microsoft Windows 7 1999 4
Microsoft Azure 1473 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 4
JavaScript - JS - язык программирования 1349 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 4
Microsoft Blend for Visual Studio- Microsoft Expression Blend 9 3
Apple iOS 8341 3
Microsoft Office 4013 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3067 3
Microsoft Windows XP 2423 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1891 3
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 554 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 3
Microsoft Dynamics 1185 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 3
Быстрые отчеты - Fastreport Server - Fastreport Mono - Fastreport Net - Fastreport Open Source - Fastreport Cloud 17 2
Microsoft Windows 10 1905 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 2
Oracle Java - язык программирования 3361 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 2
Microsoft Outlook 1431 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 2
Webster Melissa - Вебстер Мелисса 7 1
Орлихин Денис 1 1
Weisberg Josh - Вайсберг Джош 1 1
Грибах Константин 1 1
Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 1
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 1
Dietz Paul - Дитц Пол 3 1
Wilcox Joe - Вилкокс Джо 10 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 218 1
Халин Дмитрий 56 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 29 1
Крючков Андрей 36 1
Карпов Антон 14 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
Прокопенко Сергей 9 1
Морейнис Аркадий 19 1
Владимирская Алена 23 1
Быстрова Юлия 10 1
Гусаров Владимир 5 1
Робсман Дмитрий 3 1
Усилин Сергей 3 1
Белевский Павел 1 1
Штилерман Дмитрий 1 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Тропин Кирилл 1 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Филимонов Антон 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 1
Европа 24708 1
Земля - планета Солнечной системы 10707 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13582 1
Индия - Bharat 5740 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 1
Франция - Французская Республика 8015 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1935 1
Евразия - Евразийский континент 633 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1721 1
Испания - Каталония - Барселона 750 1
Болгария - Республика 788 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Индия - Дели 152 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 37 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 3
Английский язык 6904 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3739 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4957 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2834 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 1
Цифровое право - Цифровые права 133 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1837 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 335 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2195 1
Литий - Lithium - химический элемент 611 1
Quartz 25 2
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 19 1
Forbes - Форбс 936 1
NYT - The New York Times 1091 1
Ars Technica 439 1
PCPro 53 1
BetaNews 50 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
Gartner - Гартнер 3624 1
Forrester Research 830 1
Microsoft Research 142 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Fortune Global 100 142 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 303 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 89 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 2
DevCon 18 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
