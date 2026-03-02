Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Кросс-платформенные решения» выпустила обновление WPF4Linux 1.6

Компания «Кросс-платформенные решения» сообщила о выходе обновления WPF4Linux 1.6. Новая функциональность касается в первую очередь встроенных систем, позволяя запускать WPF-приложения на ARM-процессорах без «тяжёлых» графических оболочек, свойственных Windows и Linux (X11/Wayland).

Разработчиком заявлены цифры экономии для типовых приложений: двукратное снижение требований к памяти: 80-130 МБ вместо 150-250 МБ; снижение нагрузки на процессор до 5-10 раз: 5-20% при анимациях вместо 50-100%; результат: устройства дешевле, меньше греются, могут обойтись пассивным охлаждением или работают дольше без вентилятора. Также снижаются требования к конфигурации настольных компьютеров на рабочих местах сотрудников.

Прямой рендеринг через Linux framebuffer (/dev/fbX) и Direct Rendering Manager (/dev/dri/cardX) достиг в WPF4Linux 1.6 промышленного уровня стабильности, без зависаний, с предсказуемой производительностью и полной обработкой ввода/вывода.

Как это реализовано технически. Framebuffer (FBDev): CPU-рендеринг напрямую в видеопамять без оконного менеджера (X11/Wayland). Skia выводит пиксели непосредственно на /dev/fb0, сокращая затраты ресурсов при работе графических приложений и аппаратные зависимости; DRM: Современный kernel-API с опциональным GPU-ускорением (OpenGL ES/Vulkan через Mesa). WPF4Linux получает полный доступ к GPU, реализуя поддержку нескольких дисплеев и тактильных экранов.

Промышленные панели, киоски, медицинские приборы и автоматика переходят на Linux — это дешевле и надёжнее. Но перенос на Linux WPF-приложений требовал переписывания кода и адаптации к системам вывода. Выход WPF4Linux 1.6 снижает требования: берёте проект, компилируете под Linux — и всё работает, включая внешние контролы (Telerik, Syncfusion и др.).

Помимо прочего ,улучшена работа с графическими манипуляторами для многооконных приложений, сложных кастомных контролов, drag and drop-сценариев.

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного
безопасность

Улучшения графического интерфейса, обеспечение точного визуального соответствия через поддержку свойств System.Windows.Documents.Typography для точного отображения документов, отчётов и сложного текстового контента.

Ряд других исправлений в работе с окнами и обработкой текста, критичных для финансовых, инженерных и документоориентированных систем, где точное выравнивание и читаемость влияют на качество работы пользователей.

WPF4Linux 1.6 подтверждает стратегический курс на долгосрочную поддержку WPF наследия в гетерогенных инфраструктурах, включающих Linux и macOS. Для ЛПР это сигнал, что платформа продолжает активно развиваться, сокращает технологические риски миграции и повышает предсказуемость поведения существующих WPF приложений вне Windows.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще