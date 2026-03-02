«Кросс-платформенные решения» выпустила обновление WPF4Linux 1.6

Компания «Кросс-платформенные решения» сообщила о выходе обновления WPF4Linux 1.6. Новая функциональность касается в первую очередь встроенных систем, позволяя запускать WPF-приложения на ARM-процессорах без «тяжёлых» графических оболочек, свойственных Windows и Linux (X11/Wayland).

Разработчиком заявлены цифры экономии для типовых приложений: двукратное снижение требований к памяти: 80-130 МБ вместо 150-250 МБ; снижение нагрузки на процессор до 5-10 раз: 5-20% при анимациях вместо 50-100%; результат: устройства дешевле, меньше греются, могут обойтись пассивным охлаждением или работают дольше без вентилятора. Также снижаются требования к конфигурации настольных компьютеров на рабочих местах сотрудников.

Прямой рендеринг через Linux framebuffer (/dev/fbX) и Direct Rendering Manager (/dev/dri/cardX) достиг в WPF4Linux 1.6 промышленного уровня стабильности, без зависаний, с предсказуемой производительностью и полной обработкой ввода/вывода.

Как это реализовано технически. Framebuffer (FBDev): CPU-рендеринг напрямую в видеопамять без оконного менеджера (X11/Wayland). Skia выводит пиксели непосредственно на /dev/fb0, сокращая затраты ресурсов при работе графических приложений и аппаратные зависимости; DRM: Современный kernel-API с опциональным GPU-ускорением (OpenGL ES/Vulkan через Mesa). WPF4Linux получает полный доступ к GPU, реализуя поддержку нескольких дисплеев и тактильных экранов.

Промышленные панели, киоски, медицинские приборы и автоматика переходят на Linux — это дешевле и надёжнее. Но перенос на Linux WPF-приложений требовал переписывания кода и адаптации к системам вывода. Выход WPF4Linux 1.6 снижает требования: берёте проект, компилируете под Linux — и всё работает, включая внешние контролы (Telerik, Syncfusion и др.).

Помимо прочего ,улучшена работа с графическими манипуляторами для многооконных приложений, сложных кастомных контролов, drag and drop-сценариев.

Улучшения графического интерфейса, обеспечение точного визуального соответствия через поддержку свойств System.Windows.Documents.Typography для точного отображения документов, отчётов и сложного текстового контента.

Ряд других исправлений в работе с окнами и обработкой текста, критичных для финансовых, инженерных и документоориентированных систем, где точное выравнивание и читаемость влияют на качество работы пользователей.

WPF4Linux 1.6 подтверждает стратегический курс на долгосрочную поддержку WPF наследия в гетерогенных инфраструктурах, включающих Linux и macOS. Для ЛПР это сигнал, что платформа продолжает активно развиваться, сокращает технологические риски миграции и повышает предсказуемость поведения существующих WPF приложений вне Windows.