Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191139
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83171
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Skia Graphics Engine


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2026 «Кросс-платформенные решения» выпустила обновление WPF4Linux 1.6 1
07.12.2023 Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
07.05.2020 Телефоны Samsung последних лет можно взломать с помощью картинки 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Skia Graphics Engine и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12363 3
Microsoft Corporation 25361 2
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Samsung Electronics 10742 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1624 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
Apple Inc 12787 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Oracle Corporation 6911 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 166 1
GitHub 997 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Red Hat 1347 1
Quramsoft 1 1
TDF - The Document Foundation 45 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 755 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2274 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9748 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7081 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 382 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 189 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2174 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 526 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 243 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 346 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5803 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6053 1
Google Android устройства-девайсы 817 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 712 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 556 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 807 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9915 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2098 1
Google Android ASLR - Address Space Layout Randomization 14 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1918 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1053 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 652 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7764 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 575 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2653 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1254 1
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 87 1
Linux OS 11067 4
Microsoft Windows 16467 3
Apple macOS 2292 2
JavaScript - JS - язык программирования 1349 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5239 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 145 1
Microsoft XAML - Microsoft eXtensible Application Markup Language 29 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 45 1
Apache OpenOffice Draw 29 1
Tango 45 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 1
Microsoft Office 2013 63 1
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 39 1
Cadence Design Systems - Tensilica Xtensa - Tensilica Instruction Extension 9 1
Raspberry Pi Pico 14 1
Google Chrome - браузер 1664 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 1
Google Android 14855 1
Apple iOS 8341 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Linux KDE Plasma 253 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Microsoft Office 4013 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3067 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
Microsoft Office 365 991 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 834 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 266 1
Google Project Zero 38 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 104 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1342 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 878 1
Apache OpenOffice 486 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 105 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
Hausmann Simon - Хаусманн Саймон 1 1
Мельникова Анастасия 433 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
Южная Корея - Республика 6891 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Германия - Берлин 729 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3739 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
ZDnet 662 1
Hacker News 82 1
Google Threat Analysis Group 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще