Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

елевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft, SentinelOne, TrendMicro, Avast и AVG. EDR - это класс решений для обнаружения и изучения вредоносной активности на конечных то
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows

Неверным путем В бесплатных антивирусах Avast, AVG и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вр
17.06.2019 Пользователи Firefox потеряли свои пароли из-за антивируса

Где мои пароли... Пользователи антивирусов AVG и браузеров Mozilla столкнулись с крайне досадной проблемой: автоматическое заполнение паролей для сайтов перестало работать. Разработчики Mozilla уже признали наличие проблемы, однако, суд
05.04.2018 Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser

ователям по всему миру. Кроме того, Avast Secure Browser будет доступен новым пользователям решений Avast Antivirus, а также на сайте компании. Дополнительные платные функции можно будет приобр
12.01.2017 Avast Software обновила линейку флагманских продуктов AVG

ти для домашних и корпоративных пользователей, объявила о выходе новой версии флагманских продуктов AVG 2017 г. (сделка по приобретению компании AVG Technologies N.V. была закрыта осенью
30.09.2016 Avast Software завершила приобретение AVG Technologies

отчик программного обеспечения по информационной безопасности для домашних и корпоративных пользователей, объявила о завершении сделки по приобретению большинства имеющихся в обращении акций компании AVG Technologies N.V. Таким образом, с понедельника, 3 октября 2016 г., компании будут работать как единый субъект, сообщили CNews в Avast. Винсент Стеклер (Vincent Steckler) стал главным испол
07.07.2016 Антивирус Avast поглощает своего конкурента AVG с громадной премией

Avast покупает AVGКомпания Avast Software объявила о намерении приобрести своего конкурента AVG Technologies. Об этом в официальном блоге сообщил генеральный директор Avast Винсент Стеклер (Vincent Steckler). Avast предложила $25 за каждую акцию AVG или $1,3 млрд всего. Это на 
23.06.2016 Avast обновила свой флагманский продукт — Avast Antivirus Nitro

безопасности для ПК и мобильных устройств, представила новою версию своего флагманского продукта — Avast Antivirus Nitro. Новая технология борьбы с угрозами переносит часть программных процесс
10.02.2012 Руткиты добрались до мобильных устройств

Компания AVG Technologies (AVG), поставщик защитных решений для компьютеров и смартфонов, подготовила отчёт об основных угрозах киберпространства за четвертый квартал 2011 г. Наиболее яркими тенд
22.11.2011 Запущена онлайн-площадка для российских пользователей продуктов AVG

Компании «АСБИС» и AVG Technologies объявили об открытии специальной площадки онлайн-продаж и технической поддер
21.10.2011 AVG Mobilation для защиты Android-устройств стал доступен российским пользователям

Компания «Асбис» и AVG Technologies объявили о доступности для российского покупателя антивирусного продукта для защиты устройств с ОС Android от AVG для покупки в рознице. По словам Антона Брижеватого, ме
30.09.2011 AVG Anti-Virus 2012 и AVG Internet Security 2012 доступны на российском рынке

Сегодня компания Asbis и AVG Technologies объявили о выходе на российский рынок новой линейки антивирусов AVG в
04.08.2011 Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества

Российское подразделение международного холдинга Asbis, поставщика компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки региона EMEA, объявило о начале второго этапа сотрудничества с компанией AVG, мировым поставщиком продуктов в области информационной безопасности. Как отмечается, после заключения дистрибьюторского соглашения с AVG и выхода продуктов вендора на российский рын
20.04.2011 Тренд 2011 года: атаки на Facebook и Android

AVG Technologies опубликовала под названием AVG Community Powered Threat Report, посвященный различным угрозам безопасности в Сети и на мобильных устройствах в I квартале 2011 г. Эксперты компании отмечают резкий рост атак, направленных

29.11.2010 AVG представила антивирусные продукты версии 2011

Компания AVG представила обновлённую линейку продуктов AVG Internet Security и AVG Anti-
12.11.2008 Антивирус назвал Windows трояном

Во вторник пользователи антивируса AVG, установившие последнее обновление, получили сообщение о том, что один из файлов на их компьютере заражен «трояном» (Trojan Horses PSW.Banker4.APSA или Generic9TBN) и должен быть удален. По
24.04.2008 Grisoft выпустила бесплатный антивирус AVG Free 8.0

Компания Grisoft объявила о выпуске бесплатной версии антивируса AVG Free 8.0, который теперь включает в себя защиту от программ-шпионов. AVG Free 8.0 обеспечивает базовую защиту от вирусов и шпионского ПО, а также с помощью встроенного компонента Lin
08.02.2008 Хакеры атаковали сайт AVG

Сайт AvSoft Technologies, компании, занимающейся разработкой антивирусного ПО под брендом AVG, вчера, 7 февраля, был атакован хакерами. Злоумышленники разместили на веб-сайте AvSoft код, который загружал на ПК жертв вредоносное ПО. Роджер Томпсон (Roger Thompson), технический директ
07.02.2008 Grisoft переименовалась в AVG Technologies

Grisoft, разработчик линейки программных продуктов безопасности AVG, объявил о том, что компания меняет свое название на AVG Technologies. Переименование затрагивает все дочерние компании по всему миру: Головная компания в настоящее время называется

22.01.2008 Grisoft выпустила бета-версию AVG 8

Grisoft выпустила бесплатную бета-версию защитного ПО AVG 8. Программное обеспечение имеет множество улучшений, и, по-видимому, было полностью переработано. Новые функции включают модуль для проверки веб-пейджера, фильтр вредоносных скриптов LinkS
24.12.2007 Антивирусная компания AVG засудит Google, Microsoft, Yahoo! и GoDaddy

Компания AVG, производитель антивирусного ПО, объявила о том, что подала судебный иск против Google, Microsoft, Yahoo! и регистратора доменных имен GoDaddy. По словам представителей AVG (также из

Публикаций - 104, упоминаний - 134

