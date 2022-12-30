Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows
елевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft, SentinelOne, TrendMicro, Avast и AVG. EDR - это класс решений для обнаружения и изучения вредоносной активности на конечных то
|25.10.2019
|
С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows
Неверным путем В бесплатных антивирусах Avast, AVG и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вр
|17.06.2019
|
Пользователи Firefox потеряли свои пароли из-за антивируса
Где мои пароли... Пользователи антивирусов AVG и браузеров Mozilla столкнулись с крайне досадной проблемой: автоматическое заполнение паролей для сайтов перестало работать. Разработчики Mozilla уже признали наличие проблемы, однако, суд
|05.04.2018
|
Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser
ователям по всему миру. Кроме того, Avast Secure Browser будет доступен новым пользователям решений Avast Antivirus, а также на сайте компании. Дополнительные платные функции можно будет приобр
|12.01.2017
|
Avast Software обновила линейку флагманских продуктов AVG
ти для домашних и корпоративных пользователей, объявила о выходе новой версии флагманских продуктов AVG 2017 г. (сделка по приобретению компании AVG Technologies N.V. была закрыта осенью
|30.09.2016
|
Avast Software завершила приобретение AVG Technologies
отчик программного обеспечения по информационной безопасности для домашних и корпоративных пользователей, объявила о завершении сделки по приобретению большинства имеющихся в обращении акций компании AVG Technologies N.V. Таким образом, с понедельника, 3 октября 2016 г., компании будут работать как единый субъект, сообщили CNews в Avast. Винсент Стеклер (Vincent Steckler) стал главным испол
|07.07.2016
|
Антивирус Avast поглощает своего конкурента AVG с громадной премией
Avast покупает AVGКомпания Avast Software объявила о намерении приобрести своего конкурента AVG Technologies. Об этом в официальном блоге сообщил генеральный директор Avast Винсент Стеклер (Vincent Steckler). Avast предложила $25 за каждую акцию AVG или $1,3 млрд всего. Это на
|23.06.2016
|
Avast обновила свой флагманский продукт — Avast Antivirus Nitro
безопасности для ПК и мобильных устройств, представила новою версию своего флагманского продукта — Avast Antivirus Nitro. Новая технология борьбы с угрозами переносит часть программных процесс
|10.02.2012
|
Руткиты добрались до мобильных устройств
Компания AVG Technologies (AVG), поставщик защитных решений для компьютеров и смартфонов, подготовила отчёт об основных угрозах киберпространства за четвертый квартал 2011 г. Наиболее яркими тенд
|22.11.2011
|
Запущена онлайн-площадка для российских пользователей продуктов AVG
Компании «АСБИС» и AVG Technologies объявили об открытии специальной площадки онлайн-продаж и технической поддер
|21.10.2011
|
AVG Mobilation для защиты Android-устройств стал доступен российским пользователям
Компания «Асбис» и AVG Technologies объявили о доступности для российского покупателя антивирусного продукта для защиты устройств с ОС Android от AVG для покупки в рознице. По словам Антона Брижеватого, ме
|30.09.2011
|
AVG Anti-Virus 2012 и AVG Internet Security 2012 доступны на российском рынке
Сегодня компания Asbis и AVG Technologies объявили о выходе на российский рынок новой линейки антивирусов AVG в
|04.08.2011
|
Asbis и AVG приступили ко второму этапу сотрудничества
Российское подразделение международного холдинга Asbis, поставщика компьютерных комплектующих на развивающиеся рынки региона EMEA, объявило о начале второго этапа сотрудничества с компанией AVG, мировым поставщиком продуктов в области информационной безопасности. Как отмечается, после заключения дистрибьюторского соглашения с AVG и выхода продуктов вендора на российский рын
|20.04.2011
|
Тренд 2011 года: атаки на Facebook и Android
AVG Technologies опубликовала под названием AVG Community Powered Threat Report, посвященный различным угрозам безопасности в Сети и на мобильных устройствах в I квартале 2011 г. Эксперты компании отмечают резкий рост атак, направленных
|29.11.2010
|
AVG представила антивирусные продукты версии 2011
Компания AVG представила обновлённую линейку продуктов AVG Internet Security и AVG Anti-
|12.11.2008
|
Антивирус назвал Windows трояном
Во вторник пользователи антивируса AVG, установившие последнее обновление, получили сообщение о том, что один из файлов на их компьютере заражен «трояном» (Trojan Horses PSW.Banker4.APSA или Generic9TBN) и должен быть удален. По
|24.04.2008
|
Grisoft выпустила бесплатный антивирус AVG Free 8.0
Компания Grisoft объявила о выпуске бесплатной версии антивируса AVG Free 8.0, который теперь включает в себя защиту от программ-шпионов. AVG Free 8.0 обеспечивает базовую защиту от вирусов и шпионского ПО, а также с помощью встроенного компонента Lin
|08.02.2008
|
Хакеры атаковали сайт AVG
Сайт AvSoft Technologies, компании, занимающейся разработкой антивирусного ПО под брендом AVG, вчера, 7 февраля, был атакован хакерами. Злоумышленники разместили на веб-сайте AvSoft код, который загружал на ПК жертв вредоносное ПО. Роджер Томпсон (Roger Thompson), технический директ
|07.02.2008
|
Grisoft переименовалась в AVG Technologies
Grisoft, разработчик линейки программных продуктов безопасности AVG, объявил о том, что компания меняет свое название на AVG Technologies. Переименование затрагивает все дочерние компании по всему миру: Головная компания в настоящее время называется
|22.01.2008
|
Grisoft выпустила бета-версию AVG 8
Grisoft выпустила бесплатную бета-версию защитного ПО AVG 8. Программное обеспечение имеет множество улучшений, и, по-видимому, было полностью переработано. Новые функции включают модуль для проверки веб-пейджера, фильтр вредоносных скриптов LinkS
|24.12.2007
|
Антивирусная компания AVG засудит Google, Microsoft, Yahoo! и GoDaddy
Компания AVG, производитель антивирусного ПО, объявила о том, что подала судебный иск против Google, Microsoft, Yahoo! и регистратора доменных имен GoDaddy. По словам представителей AVG (также из
