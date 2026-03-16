Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Панама Республика

Панама - Республика

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия 1
14.10.2025 Банковский троян использует GitHub для аварийного восстановления 1
09.04.2025 Исследование Positive Technologies: большинство кибератак в Латинской Америке привели к утечке данных 1
14.03.2025 От Белоруссии до Никарагуа: Тюменский бизнес расширяет деловые контакты 1
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 1
24.09.2024 Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков 1
23.09.2024 После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же 1
09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США 1
17.05.2023 Теперь в базе зарубежных номеров «Телфин» 65 стран 1
18.11.2022 Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
30.05.2019 Создатель бизнеса по выпуску непрослушиваемых смартфонов получил за него девять лет тюрьмы 1
16.07.2018 Дайджест InfoWatch: как теряли информацию во время Кубка Мира 1
03.07.2018 «СёрчИнформ» представила обзор утечек данных за июнь 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
12.03.2018 Арестован глава крупнейшей компании по выпуску непрослушиваемых смартфонов 1
05.02.2018 Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн 1
15.01.2018 Российская компания Promobot представила свои новинки на CES 2018 1
22.05.2017 Facebook заблокировал Пулитцеровского лауреата за пост о коррупции 1
10.05.2017 Tele2 расширила список роуминг-партнеров в Европе и Латинской Америке 1
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями 1
08.04.2016 Причиной утечки «офшорного панамского архива» могли стать «дыры» в WordPress и Drupal 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
18.01.2016 В дни новогодних каникул абоненты Tele2 пользовались мобильной связью более чем в 150 странах мира 1
14.08.2015 Топ-менеджер SAP из США признался в даче взяток и получении откатов 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
14.03.2015 Qiwi не смогла покорить ни Америку, ни Европу 1
24.02.2015 Обнаружен новый крупный игрок в мире кибершпионажа 1
15.01.2015 В российском Panasonic сменился гендиректор 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
30.04.2014 Развитые страны лидируют в гонке больших данных 1
19.12.2013 Американцы передумали покорять мир российскими платежными терминалами 1
16.12.2013 Цивилизация мусора 1

Публикаций - 110, упоминаний - 116

Панама и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Apple Inc 13156 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Google LLC 12690 5
X Corp - Twitter 2938 5
Microsoft Corporation 25775 5
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Alibaba Group 473 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Hacking Team 17 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Seaward Online 9 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
ESET - ESET Software 1161 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Yahoo! 3726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Phantom Secure 6 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
The Citizen Lab 25 2
AltaVista Search Engine 202 1
America Movil 55 1
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
Lookout 36 1
NanduQ - Qiwi 1013 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Mossack Fonseca 5 3
QuickPay - Квикпей 11 3
Visa International 1993 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
Uber 357 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 2
Ангелы ада - мотоклуб 3 2
Uber China 7 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Империя-Фарма 91 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 2
Lyft - агрегатор такси 22 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Appleby 3 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Diesel 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Резонанс НПП 407 1
Альфа-Эко 55 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
USM Holdings - Ardoe Finance 13 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Saxo Bank 9 1
NanduQ - Qiwi Baltic 3 1
Qiwi Реклама - Директ контакт 5 1
Qiw Лотоинтегратор 2 1
NanduQ - Qiwi Chili - Qiwi Argentina 1 1
NanduQ - Qiwi Jordan 1 1
NanduQ - Qiwi Brasil T 1 1
NanduQ - Qiwi USA 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Президент Украины 128 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
Правительство Канады 51 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 3
LibGen - Library Genesis 18 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
НКК - РСТ-Инвент - Bookos RFID-считыватель 9 4
Seaward Online - Корсары: Возвращение легенды 11 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Android 15244 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Rakuten Viber 665 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Google - Gmail 1021 2
Apple iPhone 6 4861 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
KakaoTalk - Мессенджер 6 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 1
Microsoft Windows 11 827 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
Путин Владимир 3454 4
Фирер Олег 29 3
Напольский Антон 6 3
Ермаков Валерий 140 3
Крутой Игорь 16 2
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 2
Southgate Gareth - Саутгейт Гарет 2 2
Ramos Vincent - Рамос Винсент 6 2
Schaefer Kurt - Шафер Курт 2 2
Шурыгин Илья 2 2
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 2
Дуров Павел 329 2
Касперский Евгений 337 2
Маркин Алексей 4 1
Кузнецов Владимир 47 1
Улюкаев Алексей 31 1
Праздничных Алексей 4 1
Бакиев Максим 42 1
Смирнов Михаил 73 1
Cheviron Nicholas - Чевирон Николас 1 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Гущин Дмитрий 2 1
Мильнер Юрий 137 1
Беседа Сергей 2 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Суменков Игорь 5 1
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
Sterling Raheem - Стерлинг Рахим 1 1
Левцов Вениамин 41 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Семененко Леон 3 1
Рожецкин Леонид 48 1
Мансур Ахмед 8 1
Rashford Marcus - Рашфорд Маркус 1 1
Loftus-Cheek Ruben - Лофтус-Чик Рубен 1 1
Dele Alli - Деле Алли 1 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
Sampaoli Jorge - Сампаоли Хорхе 1 1
Бакиев Курманбек 51 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 58
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 33
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 31
Бразилия - Федеративная Республика 2520 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
Колумбия - Республика 551 25
Аргентина - Аргентинская Республика 615 23
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 21
Испания - Королевство 3840 20
Украина 7928 19
Чили - Республика 494 19
Коста-Рика - Республика 98 19
Казахстан - Республика 6048 18
Турция - Турецкая республика 2620 18
Малайзия 922 18
Европа 24964 17
Япония 13807 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Индия - Bharat 5870 17
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 17
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Франция - Французская Республика 8177 16
Таиланд - Королевство 926 16
Гватемала - Республика 60 15
Канада 5082 15
Перу - Республика 293 15
Израиль 2856 14
Нидерланды 3746 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Южная Корея - Республика 7052 13
Сингапур - Республика 1953 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 12
Польша - Республика 2031 12
Бельгия - Королевство 1192 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Английский язык 7030 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Металлы - Золото - Gold 1251 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 3
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 3
Зоология - наука о животных 2887 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
TorrentFreak (TF) 159 4
Total Telecom 613 2
Times 661 2
Wikipedia - Википедия 650 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Reddit 398 2
AP - Associated Press 2007 2
Hacker News 92 1
Neowin 217 1
MIT Technology Review 66 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Faulkner Information Services 100 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
The Economist 49 1
Süddeutsche Zeitung- Южногерманская газета 16 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Intercept 12 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Technavio 29 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
comScore 379 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Украина - Евромайдан 15 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще