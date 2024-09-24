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Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков

Telegram, недавно согласившийся сотрудничать с правоохранительными органами стран Европы, начал убирать ссылки на крупнейшую пиратскую интернет-библиотеку Z-Library. За ней, по версии властей США, стоят россияне, объявленные в международный розыск. Модерации подверглись новые и старые сообщения, опубликованные на официальном англоязычном Telegram-канале библиотеки с более чем полумиллионом подписчиков. Искать актуальные ссылки администрация библиотеки предлагает на «Википедии» и Reddit.

«Зачистка» популярного канала популярной библиотеки

Telegram начал цензурировать официальный канал крупнейшей электронной пиратской библиотеки в мире Z-Library, пишет издание TorrentFreak.

Англоязычный Telegram-канал “Z-Library Official” может похвастаться широким охватом аудитории – у него более 566 тыс. подписчиков. Канал используется администрацией библиотеки для оповещения пользователей о новостях площадки, в частности, о ее доступности по новым адресам, которые администраторы периодически регистрирует на замену ранее заблокированным по требованию правообладателей.

Как отмечает TorrentFreak, в последнее время некоторые новые и архивные сообщения, опубликованные на канале – в общей сложности несколько десятков, начали исчезать – конкретно те, внутри которых имеются ссылки на веб-сайт и альтернативные домены Z-Library.

Примечательно, что пропадают не посты целиком, а лишь содержащийся в них текст сообщения – реакции и комментарии пользователей остаются нетронутыми. Удаленный текст заменяет информационное сообщение следующего содержания: «Это сообщение не может быть отображено на вашем устройстве в связи с нарушением авторских прав» (“This message couldn’t be displayed on your device due to copyright infringement”). Это обстоятельство указывает на то, что инициатором «зачистки» выступили не администраторы Telegram-канала, а, вероятно, правообладатели, заручившиеся поддержкой правоохранительных органов. Сведения о том, какая именно организация отдала соответствующее распоряжение, пока отсутствуют.

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Eliott Reyna / unsplash.com
Telegram начал убирать ссылки на крупнейшую пиратскую библиотеку Z-Library

Telegram в прошлом принимал жалобы от правообладателей в рамках закона США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и удалял нарушающий его контент, хотя неизвестно, насколько оперативно мессенджер реагировал на такие обращения, отмечает TorrentFreak.

«С недавних пор администрация Telegram блокирует посты, содержащие ссылки на нашу библиотеку. Поэтому мы хотели бы напомнить вам о местах, где вы можете найти актуальные ссылки», – говорится в одной из последних публикаций Telegram-канала. Действующие адреса администрация библиотеки предлагает искать на Wikipedia и Reddit, где размещение подобных ссылок не возбраняется.

Арест Павла Дурова и уступки со стороны Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров во Франции, гражданином которой он является, обвиняется в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью в мессенджере.

Дурова задержали вечером 24 августа 2024 г. в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвинили в шести правонарушениях, в том числе ему вменили администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Позднее Дурова освободили под залог, запретив покидать территорию Франции.

В середине сентября 2024 г. Liberation написала, что Telegram начал сотрудничать с правоохранительным органами республики. После этого другие страны ЕС тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступлений, сообщила газета Le Figaro.

Telegram как прибежище пиратов

В числе вменяемых Дурову правонарушений – пособничество компьютерному пиратству отсутствовало. Тем не менее претензии к Telegram по этому поводу в прошлом возникали как у затронутых им правообладателей, так и у отдельных государственных и надгосударственных структур.

В частности, в 2020 г. платформа была включена в наблюдательный список по борьбе с контрафактом и пиратством Европейского Союза, за формирование которого отвечает Еврокомиссия. Список включает в себя интернет-ресурсы, замеченные в систематическом нарушении авторских и смежных прав. Какие-либо санкции для фигурантов перечня не предусмотрены.

В Испании с распространением пиратского контента через Telegram подошли более радикально. В марте 2024 г. суд предписал интернет-провайдерам Испании заблокировать доступ к мессенджеру на территории страны. Мера, вызвавшая бурю негодования в обществе, была впоследствии признана «непропорциональной» и отменена.

Библиотека живет и здравствует

По информации TorrentFreak, определенную финансовую выгоду из борьбы правообладателей с пиратами извлекают предприимчивые третьи лица. Они запускают «неофициальные» клоны Z-Library, а ссылки на них продвигают через все те же Wikipedia и Reddit.

Между тем игра в кошки-мышки с правообладателями, в ходе которой на блокировки принадлежащих Z-Library доменов администрация площадки отвечает регистрацией новых, не слишком мешает функционированию библиотеки. Ее сайт не демонстрирует признаков существенного замедления работы, а администрация недавно начала кампанию по сбору средств на поддержку проекта. За несколько дней в ее рамках было привлечено несколько тысяч долларов.

В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие доменов, связанных с Z-Library – всего ими было захвачено около 140. Среди них z-lib.org, book4you.org, u1lib.org, bookmail.org, b-ok.org, b-ok.cc , booksc.xyz, bookos-z1.org , vn1lib.club, zlibcdn.com , usa1lib.org

Кто стоит за Z-Library

Z-Library – крупнейшее хранилище пиратских книг в интернете с миллионами постоянных посетителей. На сайте, по утверждению его администраторов, представлено около 12 млн электронных книг, которые доступны для загрузки, в том числе бесплатной на определенных условиях.

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По данным Европейской комиссии, библиотека управляется из Китая. Создатели проекта утверждают, что сервера архива размещены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге, а общий размер данных составляет около 160 ТБ.

Библиотека развивала систему поощрения зарегистрированных пользователей – при создании аккаунта они получали доступ к конвертеру электронных книг и возможность оставлять отзывы и расширенный лимит ежедневных скачиваний (более 10 книг в сутки). Сайт финансировался через сбор пожертвований, рекламу и покупку «подарочных карт».

Ресурс подвергался критике со стороны Гильдии авторов и Ассоциации американских издателей, представители которого называли его не иначе как «печально известный пиратский сайт», который мешает работе легитимных площадок. В 2018 г. сайт B-ok.org, который относится к Z-Library, вошел в список распространителей контрафакта и пиратского контента, составленный Еврокомиссией. Вместе с Z-library в список вошли порталы Library Genesis и Sci-Hub.

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Власти США считают, что администраторами Z-Library являются россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова. В первых числах октября 2024 г. по запросу правоохранительных органов США пара была задержана во время туристической поездки по Аргентине. В США им было заочно предъявлено обвинение в нарушении авторского права, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации и отмывании денег. В качестве меры пресечения для россиян суд в Аргентине выбрал помещение под домашний арест.

Затем в начале июля 2024 г. Напольский и Ермакова, на тот момент ожидавшие завершения рассмотрения аргентинским судом запроса об их экстрадиции в США, бежали из-под домашнего ареста, после чего были объявлены в международный розыск.

Дмитрий Степанов

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