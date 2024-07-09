Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США

Бесследное исчезновение

Россияне, которых обвиняют в администрировании крупнейшей в мире электронной пиратской библиотеки Z-Library, бежали из-под домашнего ареста в Аргентине, опасаясь экстрадиции в США, пишет TorrentFreak со ссылкой на публикацию аргентинского издания La Voz.

В начале ноябре 2022 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США инициировали блокировку и изъятие доменов, связанных с Z-Library – всего ими было захвачено около 140. Среди них z-lib.org, book4you.org, u1lib.org, bookmail.org, b-ok.org, b-ok.cc , booksc.xyz, bookos-z1.org , vn1lib.club, zlibcdn.com , usa1lib.org

Также в первых числах ноября в Кордове (Аргентина) по запросу правоохранительных органов США были задержаны на тот момент 33-летний Антон Напольский и 27-летняя Валерия Ермакова, являющиеся обладателями российских паспортов. В США россиян обвинили в нарушении авторских прав, сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также отмывании денег.

Сторона обвинения утверждала, что россияне, которых в США сочли причастными к управлению Z-Library, незаконно обогащались за счет размещения чужих работ, некоторые из которых оказывались на сайте библиотеки якобы уже через нескольких часов после выхода официальных изданий.

Путешествие на юг с неожиданной развязкой

Перед задержанием ничего не подозревавшие Напольский и Ермакова путешествовали по Аргентине. Согласно материалам, собранным аргентинскими СМИ, отправной точкой в путешествии пары стал аэропорт Кордовы в центральной части страны. Затем взятый россиянами на прокат автомобиль направился на юг, через провинции Ла-Пампа, Неквен, Рио-Негро, Чубут, Санта-Крус – преимущественно вдоль побережья Атлантического океана. Финальным пунктом назначения для мужчины и женщины стал город Эль-Калафате (юго-запад провинции Санта-Крус), где они и были арестованы.

TorrentFreak утверждает, что правоохранительные Аргентины сумели отследить Напольского и Ермакову по смартфонам, однако в какой момент была начата слежка и каким именно образом она осуществлялась, не уточняется.

В январе 2023 г. судья Мигель Уго Вака Нарваха (Miguel Hugo Vaca Narvaja) отправил россиян под домашний арест. При вынесении решения он не учел мнение прокурора Кордовы Максимилиано Айрабедиана (Maximiliano Hairabedian), ответственного за решение вопроса с запросом об экстрадиции российской пары в США.

Судья новый, а результат прежний

После задержания Напольский и Ермакова наняли русскоязычного адвоката из США и наотрез отказались признаваться в совершении вменяемых им правонарушений. Кроме того, по данным TorrentFreak, в судьбе пары принимало участие посольство России в Аргентине.

Представитель Напольского и Ермаковой в суде апеллировал к несостоятельности запроса об экстрадиции, поданного властями США, поскольку в нем не содержалось сведений о том, чьи конкретно авторские права якобы были нарушены в результате деятельности россиян.

Аргентинский судья Серхио Пинто (Sergio Pinto), рассматривавший запрос, согласился с доводами защиты о необходимости запросить недостающую информацию у властей США. На устранение изъянов в запросе на экстрадицию было отведено 30 дней. Суд увеличил срок рассмотрения дела на все те же 30 дней.

Последнее решение вызвало у стороны защиты сомнения в непредвзятости судьи, отмечает издание La Voz. Адвокат россиян потребовал отвода судьи Пинто, однако тот с аргументацией защиты не согласился. Рассматривавший вопрос об отстранении Пинто судья Абель Санчес Торрес (Abel Sánchez Torres) встал на сторону Напольского и Ермаковой, и Пинто в результате получил отвод.

Вместо Пинто к рассмотрению дела об экстрадиции приступил другой аргентинский служитель Фемиды – судья Санчес Фрейтес (Sánchez Freyte). По его итогам суд пришел к выводу, что с учетом серьезности предъявленных россиянам обвинений в нарушении авторского права, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег, удовлетворение запроса об экстрадиции в США будет разумным решением.

Не дожидаясь ответа на запрос о предоставлении политического убежища

Все еще пребывая под домашним арестом в Кордове, Напольский и Ермакова подали в Верховный суд Аргентины прошение о предоставлении политического убежища. Статус беженца позволил бы россиянам избежать экстрадиции. Однако, дожидаться окончания рассмотрения заявления пара, решила не дожидаться, вероятно, из-за того, что перспектива экстрадиции в США теперь выглядела для них вполне реальной, поскольку, как отмечает TorrentFreak в скором времени россияне полностью пропали с радаров.

Отсутствие Напольльского и Ермаковой в ходе очередной поверки зафиксировали специалисты Patronado del Liberado – организации, которая входит в структуру Минюста Аргнетины и, помимо прочего, обеспечивает надзор за пребывающими под домашним арестом.

Согласно материалам, полученным La Voz, из близких к суду источников, сотрудники службы в мае 2024 г. в очередной раз наведались в жилище к россиянам, но на там их не обнаружили – мужчина и женщина бесследно исчезли, отмечает издание.

Patronato del Liberado незамедлительно уведомила судью Фрейтеса об отсутствии Напольского и Ермаковой на месте и нарушении ими условий нахождения под домашним арестом. По словам адвоката россиян, ему не удалось выйти на связь с подзащитными.

Впоследствии аргентинский суд выдал международный ордер на арест россиян, поскольку те, вероятно, уже находятся за границей. Однако, как отмечает TorrentFreak, существует небольшая вероятность того, что они по-прежнему пребывают на территории Аргентины.

Что известно о Z-Library

Z-Library – крупнейшее хранилище пиратских книг в интернете с миллионами постоянных посетителей. На сайте, по утверждению его администраторов, представлено около 12 млн электронных книг, которые доступны для загрузки, в том числе бесплатной на определенных условиях.

По данным Европейской комиссии, библиотека управляется из Китая. Создатели проекта утверждают, что сервера архива размещены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге, а общий размер данных составляет около 160 ТБ.

Библиотека развивала систему поощрения зарегистрированных пользователей – при создании аккаунта они получали доступ к конвертеру электронных книг и возможность оставлять отзывы и расширенный лимит ежедневных скачиваний (более 10 книг в сутки). Сайт финансировался через сбор пожертвований, рекламу и покупку «подарочных карт».

Ресурс подвергался критике со стороны Гильдии авторов и Ассоциации американских издателей, представители которого называли его не иначе как «печально известный пиратский сайт», который мешает работе легитимных площадок. В 2018 г. сайт B-ok.org, который относится к Z-Library, вошел в список распространителей контрафакта и пиратского контента, составленный Еврокомиссией. Вместе с Z-library в список вошли порталы Library Genesis и Sci-Hub.