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НКК РСТ-Инвент RST-Bookos RFID-считыватель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.08.2026 Настольный RFID-считыватель RST-Bookos от «РСТ-Инвент» включен в Реестр ГИСП 2
30.04.2026 ИИ-помощник в образе Дулати, возврат и получение книг 24/7: «РСТ-Инвент» представил в Казахстане RFID-решение для библиотек 1
12.02.2026 «ЦБС имени Оралхана Бокея» автоматизировала книговыдачу и работу с фондом 1
19.01.2026 Российский ритейлер ускорил складскую приемку в 3 раза и сократил трудозатраты на 73% с помощью RFID 1
27.02.2025 Telegram добивает огромную научную библиотеку с российскими корнями. Уничтожен запасной канал, чат и бот для скачивания книг 1
16.01.2025 Telegram без предупреждения уничтожил каналы огромных научных онлайн-библиотек с российскими корнями 1
24.09.2024 Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков 1
09.07.2024 Из-под ареста бежали россияне, якобы создавшие крупнейшую в мире пиратскую интернет-библиотеку. Их собирались выслать в США 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
24.04.2017 «РСТ-Инвент» представила универсальный тонкий RFID-считыватель 2
20.06.2016 RFID-оборудование «РСТ-Инвент» интегрировано в систему «Маркировка» Федеральной налоговой службы 3
15.02.2016 «РСТ-Инвент» запустила в серийное производство настольный RFID-считыватель для меховых изделий 2

Публикаций - 12, упоминаний - 17

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 40 7
X Corp - Twitter 2939 3
Telegram Group 2948 3
Amazon Inc - Amazon.com 3281 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
Adidas - Адидас 170 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 95 1
Nike 195 1
Uniqlo 12 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
H&M 25 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1210 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3313 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 784 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1205 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5803 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6508 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1384 4
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Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 477 1
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Pirate Library Mirror - Anna's Archive 8 2
Google Android 15262 2
НКК - РСТ-Инвент - PuzzleTag RFID-метка 1 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
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НКК - РСТ-Инвент - TwinTag RFID-метка 5 1
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AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1704 1
TorrentFreak (TF) 159 5
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Le Figaro 20 1
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Тгстат.Реклама - TGStat 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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