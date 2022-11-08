Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости

Министерство юстиции США и ФБР заблокировали доступ к крупнейшей теневой онлайн-библиотеке научной литературы Z-Library. Владельцы пиратского портала потеряли контроль над сотней доменных имен. Студенты и преподаватели постят в соцсетях яростные комментарии, сравнивая происходящее с поджогом Александрийской библиотеки.



Библиотеку на абордаж

Одно из самых крупных онлайн-хранилищ научной, технической и научно-популярной литературы Z-Library потеряло контроль над своими доменными именами, пишет портал TorrentFreak. Министерство юстиции и США захватили около 140 доменов библиотеки – это подтверждают баннеры, которые видят пользователи, кликая на сайты. Среди них z-lib.org, book4you.org, u1lib.org, bookmail.org, b-ok.org, b-ok.cc , booksc.xyz, bookos-z1.org , vn1lib.club, zlibcdn.com , usa1lib.org и другие.

Многие из них представляли собой резервные копии главного сайта Z-Library или «зеркала». Среди заблокированных ресурсов оказался и Gloe.org – «Глобальная электронная библиотека» – портал, который библиотеки и книжные магазины могли использовать для оцифровки своих книг.

Баннеры, которые видят пользователи на заблокированных сайтах

«Этот домен был изъят Федеральным бюро расследований в соответствии с ордером, выданным в соответствии с 18 U.S.C. §981 (b) и 21 U.S.C. § 853 (f) Окружным судом Соединенных Штатов по Восточному округу Нью-Йорка», – сообщает надпись на баннерах заблокированных ресурсов.

Первая статья предусматривает конфискацию имущества, которое было использовано для совершения преступления (или доходы от его реализации были использованы в этих целях). Вторая разрешает арест имущества, подлежащего конфискации (видимо, речь идет о доменном имени и контенте, который размещен по ссылке).

Так или иначе, судя по баннерам, в отношении владельцев сайтов, связанных с Z-Library ведется уголовное расследование.

Что известно про Z-Library

Z-Library – крупнейшее хранилище пиратских книг в интернете с миллионами постоянных посетителей. На сайте размещены около 12 млн оцифрованных книг, которые может скачивать каждый желающий. По данным Европейской комиссии, библиотека управляется из Китая. Создатели проекта утверждают, что сервера архива размещены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге, а общий размер данных составляет около 160 терабайт.

Пользователи сравнивают происходящее с поджогом Александрийской библиотеки

Библиотека развивала систему поощрения зарегистрированных пользователей – при создании аккаунта они получали доступ к конвертеру электронных книг и возможность оставлять отзывы и расширенный лимит ежедневных скачиваний. Сайт финансировался через сбор пожертвований, рекламу и покупку «подарочных карт».

Ресурс по понятным причинам критиковали Гильдия авторов и Ассоциация американских издателей, называя его «печально известным пиратским сайтом», который мешает работе «белых» площадок. В 2018 г. сайт B-ok.org, который относится к Z-Library, вошел в список распространителей контрафакта и пиратского контента, составленный Еврокомиссией. Вместе с Z-library в список вошли российские порталы Library Genesis и Sci-Hub.

Реакция соцсетей

В Twitter полно возмущенных комментариев – в основном, их оставляют студенты и преподаватели, которые часто обращались к ресурсам Z-library, чтобы скачать бесплатно книги и научные статьи. Студенты жалуются, что каждый учебник обходится в сумму от $80 до $100, и с каждым годом на учебную литературу уходит все больше денег. Некоторые сравнили блокировку Z-library с поджогом библиотеки в Александрии.

Среди российских пользователей также оказалось немало огорченных блокировкой. Некоторые уточнили, что ряд порталов работали с перебоями уже пару лет.

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«То сервер недоступен, то не удается открыть страницу. То заблокирован провайдером», – пишет в Facebook россиянин.

«Z-​library позволял скачивать до 10 изданий в сутки бесплатно при регистрации (5 – без). Больше по подписке. Книг – море, и в различных форматах (можно было конвертировать там же). Зачастую, там были более свежие издания, чем на Amazon. Узнать бы, когда и где они всплывут», – сетует еще один.

Есть ли у Z-​library шанс

В то же время, не все известные домены Z-Library пока отключены, доступны сейчас те домены, что зарегистрированы через финскую компанию Sarek Oy – ‘singlelogin.me ’ и booksc.me. Так или иначе, библиотека пока не уничтожена полностью – домен .onion также остается работоспособным и доступен через сеть Tor. Сама Z-Library также не подтвердила изъятие доменных имен – на сайте Tor есть лишь уведомление о «проблемах с серверами».

«Общие домены Z-library в настоящее время недоступны из-за блокировки сервера одним из наших хостинг-провайдеров. Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к работе как можно скорее», – уточнили в библиотеке.

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Получат ли пользователи снова доступ к нелегальному научному контенту, в беседе с CNews объяснил владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

«Правительство США сделало то же самое, что делает Роскомнадзор – разделегировало владение доменными именами, которыми владела библиотека, – отметил эксперт. – При этом никакого сообщения об изъятии серверов или об их обнаружении не было. То есть библиотека сейчас имеет все возможности зарегистрировать новые доменные имена и продолжить свое функционирование».

Бедеров добавил, что сам массив данных не был не уничтожен – только внешние системы доступа, веб-интерфейсы в виде сайтов, через которые осуществлялся доступ к библиотеке. Сам массив данных находится в отдельном хранилище, которое правительству США еще необходимо будет как-то обнаружить. Скорее всего, библиотеку удастся восстановить.