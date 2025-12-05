Разделы

Александрия


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Программисты-близнецы, уже имеющие судимость за взлом Госдепа, уничтожили федеральные базы данных США в отместку за увольнение 1
31.07.2025 Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник 2
25.11.2024 Гигабитный интернет МТС появился еще в 10 тыс. квартир Иркутска 1
15.12.2023 «Роббо» вышла на рынок Египта 1
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике 1
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости 1
11.06.2022 Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой 1
09.11.2020 Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру египетской EGMasters 1
21.02.2019 «Ростех» и АИС ввели в эксплуатацию комплекс управления воздушным движением в египетском аэропорту 1
10.12.2018 Как сэкономить 2 миллиона долларов на капитальных затратах 1
30.11.2016 Крупнейший в мире архив интернета бежит из США из-за Трампа 1
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe 1
15.10.2015 «МегаФон» расширил зону покрытия мобильного интернета 3G/4G в Ставропольском крае 1
12.08.2015 «Астерос» продолжит строить инфраструктуру для российских парков развлечений и отдыха 1
28.02.2014 «ДоксВижн» в 2013 г. увеличила выручку на 23% 1
25.05.2012 «Яндекс.Карты» обновили карты Украины 1
29.03.2012 Уникальный коптский телеканал CTV перешел на режим специальных трансляций 1
14.09.2011 «1С-Архитектор бизнеса» автоматизировал мини-маркет «Александрия» 2
22.12.2008 Во многих странах нарушена связь по интернету 1
15.05.2008 «М.Видео» открыла гипермаркет в Сочи 1
31.01.2008 Часть Ближнего Востока и Индии осталась без интернета 1
30.01.2008 Индия и Египет остались без доступа в интернет 1
21.11.2007 Россия поможет Египту в строительстве новых АЭС 1
30.07.2007 Обнаружен древний город, построенный за 7 веков до Александрии 1
19.01.2007 «Великие Битвы: Битва за Тобрук» — в печати 1
21.12.2006 Февральская битва за Тобрук 1
11.09.2006 Оглашен самый суровый приговор за пиратство 1
10.03.2006 Песчаная буря в Египте: солнце меняет цвет 1
22.08.2005 Китайская лунная программа обретает очертания 1
26.07.2004 Первичная сеть Украины переводится на DWDM 1
21.06.2004 Спутниковые снимки выведут Иран на чистую воду 1
26.03.2003 Новые телеканалы для Франции и Кузбаса 1
27.09.2002 Десять наиболее красивых физических экспериментов 1
01.07.2002 Сетевые издания судятся с рекламщиками 1
25.06.2002 EchoStar выплатит обанкротившейся StarBand $750 тыс. 1
18.05.2002 Глава крупной хакерской группы DrinkorDie приговорен в 3 годам и 8 месяцам тюрьмы 2
Публикаций - 46, упоминаний - 50

Александрия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 3
Google LLC 12255 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 2
Arise 20 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 52 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 107 1
Articulate 3 1
Ростех - АИС - Аэронавигационные и информационные системы 4 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Hughes 111 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 1
Siemens Microelectronics - Siemens Integrated Electrical Systems 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Posiflex 14 1
Hyundai Microelectronics 8 1
Interoute Telecommunications 8 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Cisco Systems 5222 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
МегаФон 9892 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
HP Inc. 5761 1
AT&T Inc 1697 1
Adobe Systems 1571 1
Cloud4Y 301 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 81 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Zebra Technologies 147 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 1
X Corp - Twitter 2907 1
Укртелеком 242 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 1
Галактика - Корпорация 1505 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
AZ Groeninge 1 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Коптская православная церковь Александрии - Египетская православная церковь 2 1
Global Security 22 1
Международный аэропорт Ставрополь имени А. В. Суворова 2 1
Сочи Парк 13 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 8 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Boeing 1017 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Hyundai Motor Company 419 1
Volkswagen Group - VW 299 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions - Международная ассоциация парков развлечений и аттракционов 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1435 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 369 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 695 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Apple iPad 3936 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 2
Microsoft Windows 95 421 2
Microsoft Windows 16327 2
Microsoft Windows XP 2419 2
iSpring Suite 16 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
АТОЛ Frontol 58 1
NetApp AltaVault 9 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Honeywell Metrologic 52 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
СофтБаланс - ДАЛИОН 7 1
iSpring Cloud Business 2 1
НКК - РСТ-Инвент Bookos RFID-считыватель 8 1
NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight 11 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 1
LibGen - Library Genesis 13 1
NetApp E-Series СХД 87 1
Apache Hadoop 447 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
NetApp FlexPod 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 1
Google Android 14679 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 95 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 2
Харитон Юлий 5 2
Капица Петр 5 2
Erickson Barry - Эриксон Барри 2 2
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 2
Brinkema Leonie - Бринкема Леони 4 2
Ibrahem Aymen - Ибрагем Аймен 2 2
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 2
McNulty Paul - МакНалти Пол 5 2
Станкевич Андрей 17 1
Шелепов Владимир 25 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 15 1
Высочина Людмила 22 1
Степанов Антон 71 1
Бедеров Игорь 83 1
Варфоломеев Антон 15 1
Усков Юрий 14 1
Зимин Константин 80 1
Mousavian Hossein - Мусавян Хусейн 1 1
Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 1
Пискарев Иван 4 1
Родионов Валерий 2 1
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 7 1
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 1
Bowie David - Боуи Дэвид 14 1
Абдуллин Гимран 6 1
Barakat Ali - Баракат Али 1 1
Pike John - Пайк Джон 3 1
Евтушенко Олег 144 1
Андреев Владимир 100 1
Малеев Алексей 17 1
Египет - Арабская Республика 1045 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 15
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12
Франция - Французская Республика 7975 7
Земля - планета Солнечной системы 10658 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Ближний Восток 3030 4
Африка - Африканский регион 3570 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 3
США - Вирджиния - Виргиния 275 3
Украина 7793 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Саудовская Аравия - Королевство 631 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 3
Индия - Bharat 5697 3
Солнечная система - Solar system 2545 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
США - Калифорния 4775 3
Венера - планета Солнечной системы 293 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 2
Украина - Харьковская область - Харьков 219 2
Египет - Каир 72 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 2
Китай - Хайнань - Хайкоу 26 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Нидерланды 3631 2
Украина - Киев 1141 2
США - Флорида 773 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Китай - Шанхай 807 2
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Кувейт 167 2
Европа 24634 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Английский язык 6876 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Физика - Physics - область естествознания 2835 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Металлы - Золото - Gold 1202 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Вторая мировая война - Африканская кампания 1943 года 7 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1007 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1653 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 468 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
New Scientist 1448 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Washington Profile 142 2
SpaceWeather 56 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Internet.com 110 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
РПЦ - Радонеж - Всемирное русское православное радио 2 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Известия ИД 704 1
TorrentFreak (TF) 147 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 31 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
