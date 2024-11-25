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Гигабитный интернет МТС появился еще в 10 тыс. квартир Иркутска

МТС расширила сеть фиксированного интернета до 1 Гбит/с в Иркутске. Более 10 тыс. семей получили возможность подключить сверхскоростной домашний интернет МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развитие сети широкополосного доступа в интернет проходило в несколько этапов, работы велись во всех районах Иркутска. В общей сложности МТС провела или модернизировала инфраструктуру в 10 жилых комплексах, а также других многоквартирных домах города. В частности, гигабитный интернет и цифровое ТВ появились в ЖК «Сосновый бор» и «Премьер», расположенных в Ленинском, в ЖК «Глазковский», ЖК Solo, «Глазковская роща», «Капитель», и «Академия» в Свердловском, ЖК «Порт-Артур», «Александрия» и «Соседи» в Октябрьском районах Иркутска.

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Скорость до 1Гбит/с позволяет нескольким устройствам одновременно работать в домашней сети. Например, играть в онлайн-игры с высокой четкостью графики, смотреть видео в - или 8K-разрешении, загружать или скачивать большие файлы. Кроме того, запаса хватит для внедрения системы умного дома, объединяющей сразу несколько цифровых устройств – веб-камер, датчиков, бытовой техники – в одно пространство.

«Спрос на интернет-контент постоянно растет, как и растет число одновременно используемых в доме гаджетовсмартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров. Чтобы домочадцам не было «тесно» в сети, отличным решением является домашний сверхбыстрый интернет, скорости которого хватает на всех. Особенно такая скорость актуальна во время продолжительных праздников, когда многие семьи все вместе проводят время дома за общением в соцсетях, просмотром фильмов и играми», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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