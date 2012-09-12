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Астрономия Космос Космические лучи

СОБЫТИЯ


12.09.2012 Космические лучи высокой энергии будут изучать у Байкала

ными источниками в космическом пространстве. Будут рассматриваться все компоненты излучения, которые имеют именно космическое происхождение, как доказал Виктор Гесс 100 лет назад. В большинстве своем космические лучи высокой энергии состоят из заряженных частиц - в первую очередь протонов и тяжелых ядер, а также гамма-лучей. Они существенно различаются: заряженные ядра сильно отклоняются ма
17.05.2011 Космические лучи формируют земные облака

о сотых градуса. Недавно Хенрик Свенсмарк (Henrik Svensmark) из Национального космического института в Копенгагене предложил другой, косвенный, механизм солнечного влияния на погоду. По его гипотезе, космические лучи способствуют появлению низкой облачности, которая не пускает на Землю часть идущей от Солнца энергии. В периоды максимальной активности Солнца его магнитное поле сильнее отклон
28.03.2011 Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых

ристофер Эриксен (Kristoffer Eriksen) из Рутгерского университета в Нью-Джерси, - но полос не видели никогда, и нам надо еще понять, что там происходит". По одной из существующих на этот счет теорий, космические лучи есть следствие очень мощных магнитных полей, которые возникают во фронте ударной волны, вызванной взрывом сверхновой. Частицы (в основном, протоны) перескакивают туда и обратно
23.10.2007 Гигантские плазменные коконы формируют космические лучи высоких энергий

рждают, что на протяжении миллиардов лет внутри коконов происходит медленное ослабление магнитных полей, индуцирующее электрическое поле, величина которого достаточно высока для того, чтобы разогнать космические лучи до сверхвысоких энергий. Как считают исследователи, высокоэнергетичные космические лучи, достигающие Земли, многократно ускоряются, проходя на своем пути через множество
12.07.2007 Google Earth помогает исследовать космические лучи

Обсерватория Pierre Auger, исследующая космические лучи, представлена в среде геосервиса Google Earth. Использование новаторского подхода позволяет интегрировать информацию с распределенных в пространстве детекторов заряженных части
20.05.2005 Радиодатчики зафиксируют космические лучи

х лучей, которые ударяются о верхний слой атмосферы Земли. Использование более крупной решетки с большим количеством радиоантенн поможет астрофизикам раскрыть загадку происхождения космических лучей. Космические лучи представляют собой высокоскоростные частицы — в  основном, ядра и протоны, — которые носятся по космосу в разных направлениях. К счастью для нас, они не могут проникн
20.05.2005 Радиодатчики зафиксируют космические лучи

х лучей, которые ударяются о верхний слой атмосферы Земли. Использование более крупной решетки с большим количеством радиоантенн поможет астрофизикам раскрыть загадку происхождения космических лучей. Космические лучи представляют собой высокоскоростные частицы — в  основном, ядра и протоны, — которые носятся по космосу в разных направлениях. К счастью для нас, они не могут проникн
21.10.2002 Космические лучи влияют на земные облака

Немецкие ученые обнаружили доказательство того, что космические лучи причастны к изменению климата на Земле. Было обнаружено скопление заряженных частиц в нижних слоях атмосферы, что может быть вызвано космической радиацией. По заверению ученых,
21.10.2002 Космические лучи влияют на земные облака

Немецкие ученые обнаружили доказательство того, что космические лучи причастны к изменению климата на Земле. Было обнаружено скопление заряженных частиц в нижних слоях атмосферы, что может быть вызвано космической радиацией. По заверению ученых,

Публикаций - 55, упоминаний - 59

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1555 13
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 508 2
Microsoft Corporation 25910 2
ОТР ГК - ЭнергоТех - High Energy 26 2
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Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 236 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 440 1
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Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 149 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 5
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
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Освещение - яркость источника света 759 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 10
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 146 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 4
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 465 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Arcetri Astrophysical Observatory - Osservatorio Astrofisico di Arcetri 2 2
Apple iPhone 6 4859 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Yota Бизнес 61 1
NASA Pioneer Venus 16 1
PAMELA - Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - научный аппарат по изучению космического излучения 8 1
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NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
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Boldt Elihu - Болдт Элиху 2 2
Gaensler Bryan - Гэнслер Брайен 5 2
Ogura Atsuo - Огура Ацуо 2 2
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 2
Brahe Tycho - Браге Тихо 5 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
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Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
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Харитон Юлий 5 2
Капица Петр 6 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 6
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Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 686 4
США - Мэриленд 300 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 3
Канада 5099 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Исаакиевский собор 17 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
Южная Корея - Республика 7132 2
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Ирландия - Республика 1056 2
Дания - Королевство 1376 2
Африка - Африканский регион 3657 2
Индонезия - Республика 1074 2
Чехия - Чешская Республика 1353 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2933 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 2
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Намибия - Республика 93 2
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New Scientist 1448 9
ScienceDaily 399 4
Nature 835 3
Universe Today 34 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 2
AP - Associated Press 2009 2
Phys.org 973 2
Washington Profile 142 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 2
The Observer 40 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 16 3
Pierre Auger Observatory - Обсерватории имени Пьера Оже 7 3
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 19 2
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 2
NASA NIAC - Institute for Advanced Concepts 4 2
РАН - Российская академия наук 2153 2
University of Oxford - Оксфордский университет 212 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 264 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 202 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
Enrico Fermi Institute - Институт Энрико Ферми 4 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 34 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 29 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
Марковские чтения 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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