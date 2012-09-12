Космические лучи высокой энергии будут изучать у Байкала ными источниками в космическом пространстве. Будут рассматриваться все компоненты излучения, которые имеют именно космическое происхождение, как доказал Виктор Гесс 100 лет назад. В большинстве своем космические лучи высокой энергии состоят из заряженных частиц - в первую очередь протонов и тяжелых ядер, а также гамма-лучей. Они существенно различаются: заряженные ядра сильно отклоняются ма

Космические лучи формируют земные облака о сотых градуса. Недавно Хенрик Свенсмарк (Henrik Svensmark) из Национального космического института в Копенгагене предложил другой, косвенный, механизм солнечного влияния на погоду. По его гипотезе, космические лучи способствуют появлению низкой облачности, которая не пускает на Землю часть идущей от Солнца энергии. В периоды максимальной активности Солнца его магнитное поле сильнее отклон

Доказано: космические лучи рождаются в сверхновых ристофер Эриксен (Kristoffer Eriksen) из Рутгерского университета в Нью-Джерси, - но полос не видели никогда, и нам надо еще понять, что там происходит". По одной из существующих на этот счет теорий, космические лучи есть следствие очень мощных магнитных полей, которые возникают во фронте ударной волны, вызванной взрывом сверхновой. Частицы (в основном, протоны) перескакивают туда и обратно

Гигантские плазменные коконы формируют космические лучи высоких энергий рждают, что на протяжении миллиардов лет внутри коконов происходит медленное ослабление магнитных полей, индуцирующее электрическое поле, величина которого достаточно высока для того, чтобы разогнать космические лучи до сверхвысоких энергий. Как считают исследователи, высокоэнергетичные космические лучи, достигающие Земли, многократно ускоряются, проходя на своем пути через множество

Google Earth помогает исследовать космические лучи Обсерватория Pierre Auger, исследующая космические лучи, представлена в среде геосервиса Google Earth. Использование новаторского подхода позволяет интегрировать информацию с распределенных в пространстве детекторов заряженных части

Радиодатчики зафиксируют космические лучи х лучей, которые ударяются о верхний слой атмосферы Земли. Использование более крупной решетки с большим количеством радиоантенн поможет астрофизикам раскрыть загадку происхождения космических лучей. Космические лучи представляют собой высокоскоростные частицы — в основном, ядра и протоны, — которые носятся по космосу в разных направлениях. К счастью для нас, они не могут проникн

Радиодатчики зафиксируют космические лучи х лучей, которые ударяются о верхний слой атмосферы Земли. Использование более крупной решетки с большим количеством радиоантенн поможет астрофизикам раскрыть загадку происхождения космических лучей. Космические лучи представляют собой высокоскоростные частицы — в основном, ядра и протоны, — которые носятся по космосу в разных направлениях. К счастью для нас, они не могут проникн

Космические лучи влияют на земные облака Немецкие ученые обнаружили доказательство того, что космические лучи причастны к изменению климата на Земле. Было обнаружено скопление заряженных частиц в нижних слоях атмосферы, что может быть вызвано космической радиацией. По заверению ученых,