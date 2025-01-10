Физика ядерная Позитрон Позитроний связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона
- Электрон - субатомная частица
- Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд
- Физика - Physics - область естествознания
- Физика - Элементарная частица
Физика ядерная и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 2
|Шабад Анатолий 2 2
|Усов Владимир 2 2
|Barish Barry - Бариш Барри 2 1
|Лосев Валерий 2 1
|Подорожный Дмитрий 1 1
|Dwyer Joseph - Двайер Джозеф 1 1
|Nature 811 2
|New Scientist 1448 2
|PhysicsWeb 180 2
|Universe Today 34 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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