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Физика ядерная Позитрон Позитроний связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона



10.01.2025 Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии 1
02.03.2022 Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера 1
13.05.2015 Грозовая антиматерия озадачила ученых 2
11.03.2015 Российский лазер ускоряет частицы, как коллайдер 1
28.12.2014 Российский "Нуклон" удвоит статистику космических лучей 1
21.09.2014 На МКС нашли следы темной материи 1
14.06.2013 Начинается строительство нового международного коллайдера 1
10.01.2013 Антиводород можно хранить дольше 1
11.09.2012 СВЧ-туман над центром Галактики: тайна сгущается 1
09.08.2011 Изоляция? Земля окружена поясом из антивещества 1
20.05.2011 Новый прибор для МКС раскроет тайну космических лучей 1
25.02.2011 Антиматерию удалось загнать в бутылку 1
12.01.2011 В земных грозах рождается антиматерия 1
24.11.2010 Как искать нелегальные ядерные реакторы. Новая идея 1
18.11.2010 Антиматерию удалось загнать в ловушку 1
20.10.2010 Секс и наркотики действуют на мужчин сильнее 1
11.06.2008 Ученые измерят действие гравитации на антивещество 1
09.01.2008 Получены новые научные результаты в космическом эксперименте "ПАМЕЛА" 1
16.10.2006 Рождается химия антиматерии 1
16.10.2006 Рождается химия антиматерии 1
22.05.2006 Найдено максимально возможное значение магнитного поля 1
22.05.2006 Найдено максимально возможное значение магнитного поля 1
14.06.2005 Позитроний: новая загадка нашей Галактики 2
14.06.2005 Позитроний: новая загадка нашей Галактики 2
10.06.2005 SNEWS не упустит нейтрино от сверхновых 1
10.06.2005 SNEWS не упустит нейтрино от сверхновых 1
20.05.2005 Радиодатчики зафиксируют космические лучи 1
20.05.2005 Радиодатчики зафиксируют космические лучи 1
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может? 1
01.04.2005 Черных дыр нет и быть не может? 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Физика ядерная и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1467 9
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 2
Прогноз 1650 2
HP Inc. 5685 1
8213 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Hamamatsu Photonics 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 9
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 815 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1392 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 170 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 336 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 524 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
Здравоохранение - Рентгенология - ПЭТ - Позитронно-эмиссионная томография - двухфотонная эмиссионная томография 2 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1082 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Collider - Коллайдер - электрон-позитронный ускоритель частиц на встречных пучках 13 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 246 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 90 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 7
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 137 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Космодром Байконур 1066 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
PAMELA - Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - научный аппарат по изучению космического излучения 6 1
ILC - International Linear Collider - Международный линейный коллайдер 6 1
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 1
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 27 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 2
Шабад Анатолий 2 2
Усов Владимир 2 2
Barish Barry - Бариш Барри 2 1
Лосев Валерий 2 1
Подорожный Дмитрий 1 1
Dwyer Joseph - Двайер Джозеф 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 11
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Европа 21767 5
Италия - Итальянская Республика 4352 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 4
Япония 13282 3
Канада 4881 3
Франция - Французская Республика 7845 3
США - Калифорния 4625 3
Швейцария - Женева 326 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Израиль 2730 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
США - Огайо 280 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Франция - Тулуза 65 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 122 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
США - Джорджия 326 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Замбия - Республика 40 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 19
Физика - Physics - область естествознания 2642 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 9
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 395 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 8
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 208 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 6
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 4
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 4
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 133 4
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 4
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 42 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 47 2
Физика - Нейтрино - Neutrino - Геонейтрино - антинейтрино - Geo-Neutrinos 33 2
Химическая промышленность - Chemical industry 272 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 107 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 41 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 286 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 75 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Nature 811 2
New Scientist 1448 2
PhysicsWeb 180 2
Universe Today 34 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 2
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 2
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

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