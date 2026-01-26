Получите все материалы CNews по ключевому слову
Замбия Республика
СОБЫТИЯ
Замбия и организации, системы, технологии, персоны:
|Яковлев Антон 33 2
|Шадаев Максут 1159 2
|Дягилев Василий 84 2
|Шестаков Сергей 18 2
|Женихов Алексей 57 1
|Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
|Морошкин Александр 118 1
|Солонин Виталий 89 1
|Бабаев Кирилл 56 1
|Вронская Светлана 21 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Касьянова Любовь 8 1
|Федорова Нина 1 1
|Максимов Виталий 4 1
|Селянин Андрей 6 1
|Лебединец Сергей 1 1
|Перов Евгений 96 1
|Плотникова Светлана 2 1
|Шлычкова Юлия 14 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Дрофич Светлана 1 1
|Шмалев Андрей 31 1
|Banda Rupiah - Банда Рупиях 1 1
|Лунева София 1 1
|Храмова Марина 1 1
|Ridner Tobias - Риднер Тобиас 4 1
|Данина Наталья 9 1
|Вотинов Илья 1 1
|Мельник Анна 1 1
|Jetton Neal - Джеттон Нил 4 1
|Галушкин Олег 182 1
|Давыдов Денис 46 1
|Волож Аркадий 260 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
|Комиссаров Дмитрий 238 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Худавердян Тигран 92 1
|Морозов Александр 25 1
|Маркин Алексей 4 1
|Бойченко Игорь 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.