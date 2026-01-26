Разделы

Замбия Республика

Замбия - Республика

СОБЫТИЯ


26.01.2026 От медицины до энергетики: столичные предприятия наращивают выпуск кабелей и расширяют ассортимент 1
27.08.2025 «Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых 1
26.08.2025 Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых 2
25.07.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила, что массовые кибератаки на Microsoft SharePoint связаны с уязвимостью пятилетней давности 1
08.07.2025 Хуже, чем в пандемию. Человечество на пороге грандиозного дефицита чипов, и избежать его почти невозможно 1
04.07.2025 Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало 1
02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке 2
12.02.2025 «МегаФон»: пермские бизнесмены расширили международные контакты 1
05.02.2025 «МегаФон»: представители бизнеса из Свердловской области нарастили свою активность в Сети 1
01.10.2024 Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
28.08.2017 Check Point: активность RoughTed и Fireball в июле резко снизилась 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
12.01.2017 Новогодний интернет-трафик Tele2 за границей вырос в 8 раз 1
05.12.2016 Число кибератак и вредоносных программ в октябре 2016 выросло на 5% 1
09.02.2016 Wallet One вышел на рынок Польши 1
10.12.2014 Центробанк Евросоюза внедрил российское ПО для бизнес-аналитики 1
19.11.2014 «Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер» 1
24.09.2014 Tele2 подвела итоги летнего роуминга: интернет-трафик за рубежом увеличился в 10 раз 1
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 1
03.09.2014 Из «Прогноза» увольняются 150 человек во главе с первым замгендиректора 1
31.07.2014 Facebook начал раздавать бесплатный интернет 2
29.05.2014 В Москве прошла конференция «Бизнес-аналитика: верный курс на эффективное управление» 1
28.04.2014 «Прогноз» разработал информационный портал для Министерства труда и социальной защиты Замбии 6
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки 2
09.12.2013 «Прогноз» объединил страны Африки в единое информационное пространство: проект «Информационная магистраль» для АфБР 2
24.06.2013 «Прогноз» подписал контракты с главной энергетической компанией Китая 1
25.07.2012 Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен 1
20.07.2012 «Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 1
27.01.2012 «БПЦ Банковские Технологии» развивают свой бизнес в Африке: новое назначение 1
12.01.2011 В земных грозах рождается антиматерия 1
23.10.2009 Русские связисты штурмуют Африку 2
07.04.2009 Эпидемия холеры охватила Мозамбик 1
13.10.2008 Неидентифицированная смертельная болезнь выявлена в Южной Африке 1

Публикаций - 49, упоминаний - 60

Замбия и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5302 4
МегаФон 10027 4
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3143 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14472 2
Meta Platforms - Facebook 4544 2
Softline - Софтлайн 3309 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
Check Point Software Technologies 802 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1514 1
Фирма АС 5 1
MTN Group 35 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
MicroStrategy 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Defender 147 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 52 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 1
BSNL - Bharat Sanchar Nigam Limited 9 1
Denel SOC - Denel Dynamics - Denel Aerospace Systems - Denel Informatics - Kentron 3 1
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 1
ZTE Corporation - ZTE Россия - ЗТИ-Связьтехнологии 8 1
Samsung Electronics 10684 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
Yandex - Яндекс 8552 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Microsoft Corporation 25301 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Apple Inc 12709 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 4
African Development Bank - Африканский банк развития 10 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1513 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 2
Wallet One - Единая Касса 37 1
Держава АКБ 41 1
China Ocean Shipping Company 2 1
IDASA - Institute for Democratic Alternatives in South Africa - Институт демократических альтернатив в Южной Африке 1 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
101Hotels.com 456 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 10 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
TimeTurns Holdings 10 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
Почта России ПАО 2258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2727 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1056 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 1
Barclays 121 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 227 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4998 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 380 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3561 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 187 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5286 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8777 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2352 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12398 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3561 2
Google Android 14768 5
Форсайт Prognoz Platform 95 3
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 2
Apple iOS 8298 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 2
Apple - App Store 3017 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 2
Kaspersky GReAT 64 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
Прогноз ECBstatsApp 1 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 63 1
NSO Group - Pegasus 96 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 141 1
FreePik 1472 1
Kaspersky NGFW 10 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 880 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Новые облачные технологии - МойОфис 904 1
Microsoft Windows 16402 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1348 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 77 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 66 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Яндекс.Маршрутизация 36 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 80 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
Яковлев Антон 33 2
Шадаев Максут 1159 2
Дягилев Василий 84 2
Шестаков Сергей 18 2
Женихов Алексей 57 1
Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
Морошкин Александр 118 1
Солонин Виталий 89 1
Бабаев Кирилл 56 1
Вронская Светлана 21 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Касьянова Любовь 8 1
Федорова Нина 1 1
Максимов Виталий 4 1
Селянин Андрей 6 1
Лебединец Сергей 1 1
Перов Евгений 96 1
Плотникова Светлана 2 1
Шлычкова Юлия 14 1
Мельчугова Юлия 6 1
Дрофич Светлана 1 1
Шмалев Андрей 31 1
Banda Rupiah - Банда Рупиях 1 1
Лунева София 1 1
Храмова Марина 1 1
Ridner Tobias - Риднер Тобиас 4 1
Данина Наталья 9 1
Вотинов Илья 1 1
Мельник Анна 1 1
Jetton Neal - Джеттон Нил 4 1
Галушкин Олег 182 1
Давыдов Денис 46 1
Волож Аркадий 260 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Кудрин Алексей 124 1
Худавердян Тигран 92 1
Морозов Александр 25 1
Маркин Алексей 4 1
Бойченко Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 29
Африка - Африканский регион 3576 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 15
Мозамбик - Республика 51 14
Зимбабве - Республика 123 13
Кения - Республика 160 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 11
Казахстан - Республика 5827 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 10
Руанда - Республика 46 9
Европа 24663 9
Азия - Азиатский регион 5754 9
Беларусь - Белоруссия 6063 9
Индия - Bharat 5719 9
Германия - Федеративная Республика 12951 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 9
Уганда - Республика 89 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 8
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 8
Украина 7803 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 7
Нигерия - Федеративная Республика 328 7
Намибия - Республика 90 7
Конго - Демократическая Республика 100 7
Малави 22 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 6
Финляндия - Финляндская Республика 3659 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 713 6
Танзания - Объединённая Республика 78 6
Камерун - Республика 60 6
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 64 5
Земля - планета Солнечной системы 10684 5
Швеция - Королевство 3718 5
Польша - Республика 2003 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 5
Бельгия - Королевство 1172 5
Франция - Французская Республика 7989 5
Бразилия - Федеративная Республика 2456 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3192 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Английский язык 6881 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Здравоохранение - Эбола (вирус) - Ebolavirus - Геморрагическая лихорадка 30 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Металлы - Медь - Copper 828 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10394 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 3
Wikipedia - Википедия 595 2
Bloomberg 1429 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Forbes - Форбс 926 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
AP - Associated Press 2006 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 4
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Informa - Ovum - Omdia 139 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
Tianjin University - 天津大学 - Тяньцзиньский университет 3 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Россия-Африка - саммит 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
